Karen Vásquez demuestra que los sueños se cumplen

Luego de 27 años de haber emigrado hacia los Estados Unidos, la salvadoreña Karen Vásquez ha vuelto convertida en una escritora para dar a conocer el primer libro de su autoría: "Pepe y Pako ¡Exploran los Estados Unidos!".

Se trata de un texto para niños, inspirado en sus viajes familiares por suelo estadounidense.

Ilustrado por Karen Light, publicado por Fig Factor Media y distribuido por Yancor (en El Salvador) y Amazon (para todo el mundo), este título pretende impulsar a los lectores a no desmayar en la lucha de sus sueños al mismo tiempo que demuestra que éstos se cumplen.

Vásquez vivió entre los 6 y 12 años sin sus padres, una pareja que se marchó a Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano, y con quienes, a partir de los 13 (en 1993), se pudo reencontrar en aquel país donde inició una nueva vida, alejada del cantón La Esperanza, Olocuilta, los acarreamientos de leña, agua, venta de carbón en el mercado de San Jacinto y la pobreza misma.

Completó sus estudios universitarios y se especializó en la fisioterapia. Fue la primera de toda su familia en lograrlo y gracias a ello, trabajó por 15 años como asistente en ese ramo; luego obtuvo la licenciatura en administración de empresas; sin embargo, su verdadera pasión siempre fue viajar.

Al casarse inició esta aventura junto a su esposo, con quienes procreó a Tomás y Samuel, dos niños que se sumaron a ese mundo de aventuras que tiene como una de sus metas visitar todo Estados Unidos.

A la fecha, Karen ya viajó a 17 países y 40 estados de EUA y continuará sumando a esa cuenta hasta donde la vida se lo permita.

Enseñar, pasión y misión

Con "Pepe y Pako ¡Exploran los Estados Unidos!", Vásquez logra lo que más le fascina: enseñar. "Uno de mis dichos favoritos de Maya Angelou es ‘When you learn, teach, when you get, give’, cuando aprendas, enseña y cuando obtengas algo, también hay que dar; es simple, todos en cierto punto somos maestros", cuenta.

Así, a través de este texto enseña geografía e historia de una nación, a la que muchos de los niños de El Salvador, también les interesa llegar para reencontrarse con su familia.

Por tal motivo, en este viaje, Vásquez compartirá con niños del hospital Benjamín Bloom, Tin Marín, Casa de la Cultura de Suchitoto, el cantón La Esperanza y otros.

De cara al futuro, Vásquez continuará envuelta en la literatura. Su próximo título: "Mi amigo el árbol de mango" contará su niñez en El Salvador y además, seguirá contribuyendo para "Today’s Inspired Latina", una serie de volúmenes que cuentan la vida de mujeres líderes a pesar de las circunstancias y en los que participa como coautora.