La Big Band Juvenil El Salvador realizará un homenaje a Chicago: “The greatest hits live!”

Este viernes 6 de septiembre, la Big Band Juvenil de El Salvador integrada por más de 15 músicos de amplia trayectoria en la escena salvadoreña, liderados por el maestro David Pimentel, le rinden homenaje a la banda estadounidense Chicago.

“Hard to say i'm sorry”, “You’re the inspiration”, “If you leave me now”, “Make me smile”, “Colour my world” y “Beginnings” serán algunos de los temas que sonaran en el homenaje a esta emblemática “big band rock”.

El show homenaje a Chicago, denominado “The greatest hits live!”, será una velada especial donde cada tema estará ejecutado por excelentes y reconocidos músicos, con un montaje innovador de la productora Promusica.

Chicago es una banda que se fundó en la ciudad de su mismo nombre en 1967, aunque inicialmente se denominó "Chicago transit authority", nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con la autoridad de transporte público de esa zona.

Detalles del evento:

Día: Viernes 6 de septiembre.

Lugar: Hotel Crowne Plaza.

Hora: 8 de la noche

Entrada: $10 (mesas compartidas) a la venta en todos los kioscos Todoticket en Multiplaza, Metrocentro y centro comercial El Paseo o en línea todoticketsv.com