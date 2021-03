La Bocha Teatro regresa a los escenarios

Este próximo sábado 13 de marzo se cumple un año desde que la mayoría de teatros del mundo cerraron sus puertas y cancelaron sus presentaciones. Como parte de ese aniversario, La Bocha Teatro se une a un experimento que reúne a diferentes actores mundiales y celebra el teatro en vivo.

Para esta actividad se ha creado el movimiento llamado "Let there be theatre", donde participan más de 80 ciudades alrededor del mundo, para presentar de manera simultánea la obra "Conejo Blanco, Conejo Negro", del dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour, donde el actor Oscar Guardado será el intérprete y representante nacional.

Para Dinora Alfaro, actriz y productora de La Bocha Teatro, en primera instancia el experimento busca esa unión mundial de talentos y que puedan manifestar un mensaje de esperanza, a través de esa fuerza que les une como gremio.

Alfaro explica que para esta presentación transformarán un pequeño garage en una sala de teatro, donde podrán recibir a sus invitados y reactivar el espectáculo en el país. La convocatoria será a través de una invitación, lo que garantiza mantener los protocolos de bioseguridad.

"Como La Bocha Teatro estamos muy contentos de haber sido tomados en cuenta en esta iniciativa mundial y con mucho gusto nos hemos sumado porque creemos exactamente eso, cuando las circunstancias cierran las puertas, el arte te abre el alma", expresa Alfaro.

La obra será presentada el sábado 13 de marzo, a las 8:00 p.m. La cita también une a otros países, entre ellos: Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, Grecia, Alemania, Taiwán, Japón y muchos otros países.

La fecha es un símbolo y representa la lucha tras la suspensión de las tablas, este es el cierre de teatros más largo en la historia moderna.

Para Alfaro este año afectó a todos los artistas escénicos, porque son miles de familias que dependen de las presentaciones y de las ganancias de estos espectáculos.