“La deuda es la producción editorial”, ganador de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango

El escritor salvadoreño, Carlos Ancheta, se alzó con los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango de este año en la rama de Cuento con su relato "El caminante perdido". En él, Ancheta narra el malogrado viaje de Ramiro van Delft, un joven salvadoreño-neerlandés que en su camino a San Petersburgo, desde su natal Países Bajos, se detiene en la isla de Rügen, en Alemania, solo para verse incriminado de forma inexplicable en el asesinato de una niña de 3 años.

Narración con tintes policiales donde se conjugan también rasgos de la literatura del absurdo y donde resuenan los ecos de la mitología germana, "El caminante perdido" sorprende con una estructura cíclica y un final abierto que se presta a múltiples salidas.

El autor, que no es desconocido en dicho certamen, puesto que en 2018 ganó en la categoría Novela con su obra "Los príncipes", revela en esta entrevista que su relato es en realidad parte de una novela que, como mucha de su obra, aún está inédita. Ancheta destaca asimismo la "buena salud" de la literatura salvadoreña, pero deplora la eterna deuda de la producción editorial en el país.

Me decís que este cuento es una parte de algo que concebiste como una novela. ¿Por qué decidiste adaptarlo al final como un cuento?

Bueno, por el número de páginas (exigido en el concurso). Siempre los cuentos que yo trabajo no pasan de 10-15 páginas. Aquí necesitaba muchas más. Y por eso me dije: "Al final las otras partes de la novela también tienen esa condición cíclica, que puedo utilizarlas para concursos en los que exigen un número alto de páginas". Entonces fue por eso: porque necesitaba páginas y porque creí que podía funcionar como cuento esa parte. Y funciona. Muchas historias quedan abiertas. Esta quizás queda demasiado abierta, pero funciona.

"El caminante perdido" es un cuento donde hay un asesinato, pero no es realmente un cuento policial. Es una historia donde se sugieren elementos sobrenaturales, pero tampoco es del todo un relato fantástico. Hay elementos del absurdo, pero de nuevo, tampoco encaja del todo en esa categoría. ¿Cómo lo definirías?

Quizás realista. Y cuando ya está (integrado) como parte de la novela se convierte en policial. Porque Ramiro Van Delft es el que descubre al final al asesino. A este personaje yo lo construí para usarlo después en otras historias. Por eso es muy joven. Tengo la posibilidad de trabajarlo en otras etapas de su vida. Entonces es mi primera experiencia en el género negro y en la parte fantástica también, porque se mencionan Los Nibelungos y los mitos alemanes. Pero en términos generales se puede decir que es un relato del género negro con tintes realistas.

¿El hecho de que hayas participado con esta parte y que hayas ganado el concurso bajo el formato de un cuento no trunca tu idea de que esto sea parte de una novela?

Es posible. Por ejemplo en un concurso de novela ya no podría participar. Porque tendría que incluir esta parte y casi siempre en los certámenes se requiere que las novelas sean completamente inéditas. Eso influye. Pero tengo otras novelas de donde he sacado relatos y al final he obtenido también resultados satisfactorios. Siempre he jugado con eso. Me gusta, quizás por las influencias que he tenido, como la de Faulkner. A Faulkner le gustaba ese juego con sus relatos. A veces aparecían en revistas cuentos suyos y después los desarrollaba como novela. Es un poco lúdico.

¿O sea tu idea se mantiene que sea parte de una novela?

Por supuesto. Mi idea es publicarla. Lástima que aquí editar es muy difícil, pero por mí la hubiera editado hace bastante. Quizás ni hubiera concursado porque ya estuviera editada.

A diferencia de otras narraciones tuyas, esta no es una historia salvadoreña. De hecho, la salvadoreñidad apenas está presente en el personaje principal. ¿Cómo se te ocurrió esa ambientación y esa historia, cuál fue el proceso de gestación?

La mayoría, quizás el 70 % de la narrativa que he trabajado no está ambientada en el país. "Los Príncipes" es una historia que yo quería que sucediera con un personaje completamente salvadoreño. Esta historia ("El caminante perdido") nace sin buscarla, espontáneamente. De repente nació la idea de ambientar la novela en esa parte del mundo. Uno solo ve una situación, a veces un personaje, un lugar, y de ahí van surgiendo las demás cosas. Entonces yo solo vi a alguien que iba de vacaciones a San Petersburgo y se desviaba un poco a esa isla donde sucede la acción y ahí lo apresaban por el asesinato de una niña. Ahí fui construyendo. Las historias llegan sin pedirlas ni buscarlas. Y a mí me gusta porque yo no he estado en esos lugares, entonces la investigación se vuelve más atractiva. Es una parte divertida, porque me reta como autor, e investigando conozco esos lugares.

Este es también un cuento que abunda en referencias literarias (Kafka, Goethe, Houellebecq, Sábato), lo que ayuda a esa aspiración de universalidad del cuento.

Claro, ahí ya entran las lecturas y los gustos del autor. Por ejemplo, se menciona también a Caravaggio. Caravaggio es un pintor que a mí me ha influenciado mucho con su técnica del claroscuro. He intentado hacer algunas descripciones basándome en sus pinturas. Pero en el cuento tampoco menciono filósofos hindúes o cosas que la gente no conoce. Creo que los nombres que se mencionan son conocidos para alguien medianamente leído. Así que creo que no habrá ningún problema al respecto.

En "Los Príncipes" hay una crítica despiadada de la salvadoreñidad tomando como excusa el tema del fútbol. ¿Ese tipo de temáticas y esa ambientación es mínima entonces en tu obra?

No tan mínima. Lo que pasa es que los autores que me influenciaron al principio son anglos, como Poe, Lovecraft. Entonces los empecé a imitar, y despegarme de esas influencias costó un poco. Por ejemplo mis primeros dos libros de cuentos tienen esas influencias. Ya el tercero que voy a editar con los chicos de EquiZZero, que ganó un premio, del Ipso Facto, los 10 cuentos están ambientados acá y sus personajes son mujeres. Me gusta esa dualidad. Antes trabajaba bastante eso de ambientarlos en el extranjero, pero ahora me gusta jugar con lo de acá y lo de fuera.

Y en los cuentos nuevos ambientados en El Salvador, ¿qué tanto volvés sobre esa temática de la crítica?

Muy poco. En este caso son voces femeninas desde distintos puntos de vista. La libertad que me dio el narrador de "Los Príncipes" era absoluta. Por eso me tomé muchas licencias quizás para hacer ese tipo de incisiones en la sociedad salvadoreña. Hay otra novela que tengo inédita, que es como una especie de manual para escribir una novela. Ahí sí vuelvo otra vez con la crítica. El narrador se faja a los que conforman hoy el parlamento, ya no se diga a quien nos gobierna. Quizás si se editara a lo mejor tendría que buscarme un país para exiliarme (ríe). En esa novela, los narradores también le dan un par de punzadas a escritores. Conociste el caso de Moya, ¿verdad? Moya se inventó que le querían pegar, y que apenas lo dejaron montarse al avión en el 97. Eso fue una gran mentira. Porque aquí la gente que le quiere dar verga a uno, no lee libros. A lo mucho los que leemos lo que podemos decir es: "Ah, este cerote". Pero hasta ahí. Y él, ¿qué consiguió con eso? Se fue, residencia en Alemania, en México. Y automáticamente lo fichó Tusquets. No estoy diciendo que sea un mal narrador. Al contrario. Pero utilizó esa artimaña para meterse al mercado. Otro caso fue Galán, que se inventó que lo querían matar por Noviembre. Otra gran mentira. Consiguió muchas cosas, hasta un premio. Y después ya no habló nadie. Aquí anda bien tranquilo, trabajando para el gobierno, por cierto. Entonces los narradores de mi novela le dicen al que ha comprado ese manual, que no cometa esas torpezas, que no entre en esos errores. Es como una punzada para los autores que quieren saltarse varias gradas al mismo tiempo.

El protagonista de "El caminante perdido" es acusado casi de manera absurda del asesinato de una menor. El jefe de la Policía insiste en su culpabilidad y lo mantiene detenido a pesar de que sabe que es improbable que haya cometido el crimen. ¿El cuento lo escribiste antes o después de la entrada en vigencia del régimen de excepción en el país?

No, mucho antes. Esta novela es de principios de 2018. No se miraba en el horizonte que esto iba a pasar.

En cualquier caso, es sorprendente el hecho que coincida la temática con...

...¿Por lo de la captura arbitraria?

Exacto.

Ahora que lo mencionás sí. No había visto esa parte, pero sí. Se vuelve un poco como lo que le está pasando a mucha gente en el país que es detenida de manera arbitraria y que ahí va a estar. El personaje sale. Pero la suerte no le está sonriendo a otros por acá. Pero no, cuando lo escribí no había esta coyuntura.

¿Y creés que esa coyuntura le dé una nueva vigencia al cuento?

Es probable. Es una lectura que se le puede hacer a la pieza. Como sabés, hay muchas lecturas de un texto. Y una de ellas puede ser esa.

¿Cómo te mantenés produciendo en un país tan árido para la producción literaria?

Con coraje. No queda de otra. Por suerte ahora me estoy metiendo a la parte de guiones. Están saliendo muchas oportunidades de trabajo en guión. Y sobrevivo prácticamente de eso. Porque yo me dedico a esto completamente. No tengo otro trabajo, me dedico a escribir. A veces salgo a flote, a veces estoy en agonía, pero siempre llega alguien o algo que me saca otra vez y me da un vaso de agua y vuelvo a respirar.

Hay otros escritores jóvenes que también han destacado en los últimos años a nivel centroamericano en la producción narrativa. ¿Crees que ha habido una respuesta acorde de parte del Estado para propiciar la generación de nuevos escritores?

No, ni de este gobierno ni de los anteriores. No ha habido ningún impulso. No se ha trabajado lo necesario. Hay una buena generación, no solo la mía que es de los nacidos en los 80, sino que viene una generación de los 90, incluso de los 2000 que están trabajando piezas narrativas de valor. He leído cuentos que tienen un gran valor, una buena técnica. Pero lastimosamente no se hace lo necesario para que estas voces se conozcan, se distribuyan y que haya un mejor desarrollo. La verdad es que hay buena salud en la literatura, siempre ha habido. Lastimosamente no todo lo que se produce es publicado, no sale a la luz de manera formal. Entonces esa es la deuda. La deuda es ya la producción editorial. Porque talento hay.

Lo cual es un problema porque si no se publican, eventualmente se pierden todas esas producciones.

Por supuesto. Ha pasado en muchos casos. Incluso hay autores muertos recientemente, como Ricardo Lindo que dejó una obra inédita vasta, según sus amigos. Y nadie se ha interesado, ni siquiera la DPI, por decir algo, en ir donde la familia y editar la obra completa de Ricardo, que es uno de los grandes autores nacionales. Imaginate pasa eso con uno de los más pintados, cómo no va a pasar eso con los bichos y los que no estamos tan bichos.