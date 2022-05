La periodista Michelle Recinos recibe galardón de literatura

La escritora salvadoreña Michelle Recinos, periodista de LA PRENSA GRÁFICA, fue galardonada con el X Premio Carátula de Cuento Centroamericano y recibió el reconocimiento en la octava edición del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Guatemala.

Recinos incursiona en la narrativa corta desde hace un par de años y al mismo tiempo trabaja en el área de investigaciones especiales de LA PRENSA GRÁFICA. Reveló que son precisamente algunas de sus experiencias como periodista las que han inspirado sus historias.

Michelle recibió el reconocimiento en la octava edición del Festival.

"No puedo dejar de lado que mi labor periodística tuvo mucho que ver con la producción de este cuento, es un relato que en cuestión de estructura es una de las cosas más atrevidas que me he animado a hacer, porque mezcla varias mini historias en un mismo relato", explicó.

“El país en el que vivimos da para contar tantas historias, que van más allá de las cosas bonitas, sino usarlas como un registro para poner ante los ojos de la región estos temas”

Michelle Recinos, ganadora del X Premio Carátula de Cuento Centroamerica

Reveló que su cuento tiene como protagonista a una joven llamada Daysi Miller, que es una modelo de revista para hombres, y la trama aborda diferentes temáticas como los feminicidios, la cosificación de la mujer, la hipersexualidad infantil, la violencia, los feminicidios, los desaparecidos, las fosas clandestinas, entre otros.

El cuento galardonado lleva por nombre "Daysi Miller" y será publicado al finalizar el festival, a través de la Revista Carátula, medios aliados y en las plataformas de Centroamérica Cuenta.

Para Recinos, esta fue su primera participación en el Festival, y le sorprendió convertirse en la primera escritora salvadoreña en conseguir el Premio Carátula de Cuento.

"La literatura es una especie de registro de todo lo que está pasando, aunque el periodismo es una gran labor, la creación artística se tiene que poner las pilas", reflexionó la escritora.

La nueva edición de este Festival está dedicada a la memoria de la escritora española Almudena Grandes, una de las principales figuras de la literatura en español. Este espacio literario regional regresó este año de forma presencial con la participación de más 30 escritores, cineastas y artistas de Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Algunos de los temas que se han abordado en estos cuatro días (que finalizan mañana) además de la literatura, incluyen cine, música, cultura, modernidad, memoria, libertad de prensa, libertad de expresión, periodismo, democracia, derechos humanos, entre otros.