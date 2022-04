Las mujeres detrás de la Orquesta Filarmónica

Alejandra Bustamante y Paula Burgos, son las directoras de la Orquesta Filarmónica y el Coro Nacional de El Salvador respectivamente, que junto a la cantautora salvadoreña Lissette Sánchez "La Galli", presentarán este sábado 23 de abril el concierto "Cariño Mío", en el emblemático Teatro Nacional de Santa Ana. La gira que comenzó el pasado 13 de febrero en el Teatro Nacional de San Salvador, continuará en Ahuachapán y Suchitoto.

Nueve temas de la autoría de La Galli, serán interpretados por la Orquesta Filarmónica y junto a Las Musas Desconectadas y se les unirá Teto Burgos en la guitarra. Además interpretarán cuatro covers "Amanecí en tus brazos" de José Alfredo Jiménez, "Algo contigo" de Chico Novarro, "La Vie en Rose" de Édith Piaf y "Quizás Quizás Quizás" de Osvaldo Farrés.

¿Cuál ha sido su trayectoria en la música?

Alejandra Bustamante (AB): Inicie a los 13 años a tocar el violoncello y estuve en diferentes orquestas sinfónicas juveniles, después ingresé a la Orquesta Sinfónica Nacional y estuve en varios intercambios internacionales. Luego obtuve una beca para iniciar mis estudios en dirección orquestal en México. Paralelamente, he realizado estudios en periodismo y trabajados en ONG’s en la gestión cultural desarrollando varios proyectos orquestales.

Paula Burgos (PB): Empecé tocando piano y recibiendo clases de solfeo con mi abuelo. A los ocho entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil a tocar clarinete, luego me cambié a fagot. Desde los 11 estuve en el Coro Infanto Juvenil y luego me retiré para estudiar idiomas y trabajar al mismo tiempo. Como toda la vida había estudiado música, este lapso fue bastante duro porque no estaba haciendo tanta música como estaba acostumbrada, así que decidí dejar la universidad e irme a Costa Rica a estudiar Enseñanza de la Música y posteriormente estudié Dirección Coral. Al terminar, decidí regresar a El Salvador, trabajé en academias de música, colegios, en la Universidad José Matías Delgado (UJMD) en la Licenciatura en Música. En 2020 empecé a trabajar con el Coro Infantil Nacional y en 2021, como Directora del Coro Nacional y directora adjunta en la filarmónica.

¿Cómo asume el cargo de directora?

AB: En diciembre 2019 decido fundar la Filarmónica y convoque a varios colegas músicos a sumarse al proyecto, en el 2020 ya formalizamos la orquesta e hicimos una convocatoria abierta para todos los músicos del país, desde ese entonces asumo la dirección titular de la orquesta y su funcionamiento y trabajo artístico.

PB: Cuando se abrió la plaza de directora, me entrevistaron y pasé el proceso de selección, así en enero de 2021 inicié mis labores. Ya tengo un año y tres meses siendo la primera mujer directora del Coro Nacional de El Salvador.

¿Cuál es la visibilidad que se les da a las mujeres dentro de la orquesta?

AB: Por ser mujer he tenido obstáculos para poder desempeñarme en el mundo musical, por ello en la OFES tenemos una política de apertura y apoyo a las jóvenes y brindarle un espacio de crecimiento y respeto profesional. Dentro de los programas se incluyen repertorio de mujeres compositoras.

Sobre la importancia de las mujeres en posiciones directivas ¿Qué significado tiene para usted ejercer un puesto de directora?

PB: Hay muy pocas directoras en El Salvador, ciertamente siento una gran responsabilidad y un orgullo de ocupar un cargo que históricamente ha sido para hombres. Las mujeres que estamos en estos puestos, no solo en la música, somos referente para otras mujeres, jóvenes y niñas, para que aspiren a hacer cualquier cosa que quieran ser sin pensar en el rol de género que nos han impuesto, y yo personalmente me siento con la responsabilidad de trabajar duro para que las que vienen después lo tengan mucho más fácil.

AB: Un director siempre tiene una gran responsabilidad en sus manos y siendo mujer es más pesado porque socialmente se tiene que "ganar" ese puesto de liderazgo. Personalmente para mí es un privilegio trabajar para la difusión y desarrollo de la música y ha sido algo importantísimo que me cambió la vida, un camino de mucho estudio y preparación, pero con grandes satisfacciones. Sin duda, ha sido una gran oportunidad para romper paradigmas y hacer las cosas diferentes.

¿Cuáles son algunas de las lecciones de vida que le gustaría compartir con otras mujeres?

PB: Siempre nos van a tildar de incómodas, maleducadas, rebeldes, etc. Así que de todas maneras hay que hacerlo y hay que hacerlo con excelencia. Al final siempre hay alguien que valora nuestro trabajo y aunque no veamos los frutos nosotras, vamos a dejar las semillas sembradas para que las demás cosechen.

AB: Es importante que como mujeres nos abramos espacios en todas las áreas profesionales, tenemos muchas cosas que aportar. Siempre habrá quienes no deseen que trabajemos y crezcamos profesionalmente por el simple hecho de ser mujeres, pero no se debe abandonar nuestros sueños si no por el contrario ser más perseverantes y siempre trabajar duro.

¿Cuáles son las oportunidades y espacios que tienen las mujeres salvadoreñas en la música?

La Galli: Para mi suerte, he tenido el apoyo de muchos lugares para exponer mi música, uno de esos es el centro feminista Casa De Safo, el cual ofrece apoyo para diversas artistas y una de esas es la escena musical. Club La Dalia es otro de esos lugares con apoyo para las mujeres artistas, Jaguar House un lugar para comenzar a perder el miedo a tocar en público, ya que es un espacio muy íntimo el cual puedes interactuar con tu audiencia sintiéndolos parte de tu familia y amigos.

¿Cuál fue la inspiración del concierto "Cariño Mío"?

La Galli: Es una idea basada en la frase "Cariño Mío" que fue tomada de mi canción "Pescado Frito", la cual se refiere a la persona especial para que vuelva y compartan los momentos que se añoran. La temática del concierto es la dualidad de sentir amor y tristeza, alegría y enojo, esperanza y desesperanza. Creo que los teatros nos dan esos espacios para poder interpretar esos sentimientos y emociones en su máxima expresión y esplendor.

Alejandra Funes Bustamante

Alejandra Funes Bustamante

Nacimiento

26 diciembre 1985, San Salvador

Profesión

Periodista/ Dirección orquestal

Cargo actual

Directora Titular Orquesta Filarmónica de El Salvador

Instrumentos que toca

Violoncello

Canciones favoritas

“Lovefool” de The Cardigans, “Born to Die” de Lana Del Rey

Serie favorita

“The X-Files”

Palabra que la define

Amante de las artes

Paula Lucía Rivera Burgos

Paula Lucía Rivera Burgos

Nacimiento:

10 de octubre de 1989, San Salvador

Profesión:

Dirección coral

Cargo actual:

Directora Coro Nacional de El Salvador

Instrumentos que toca:

Piano, clarinete, fagot, mandolina, guitarra, canto

Canciones favoritas:

“Always” de Blink-182, “Frutsi!” de Gabriela Triste, “Camisa Amarilla” de La Galli, “Just Friends'' de Amy Winehouse, “Linda” de Rosalía x Tokischa

Series favoritas:

“Grey's Anatomy”, “Avatar: la leyenda de Aang”, “The L Word”

Palabras que la definen:

Perfeccionista, empática, inconforme, rebelde, perseverante

Lissette Sánchez, La Galli

Lissette Sánchez, La Galli

Nacimiento

Soyapango, San Salvador

Profesión

Compositora y cantautora

Instrumentos que toca

Ukelele, Piano, Guitarra

Canciones favoritas

“Bajan” de Luis Alberto Spinetta, “Y en cambio tú” de Los Vikings de Usulután

Serie favorita

“The Queen’s Gambit”

Palabra que la define

Curiosa