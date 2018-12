Libros que marcaron 2018

"Babelia", el suplemento cultural del medio español El País, publicó la lista de los mejores libros de 2018 según la valoración de un jurado compuesto por expertos del mundo de la literatura.

Escritores, críticos, periodistas y especialistas participaron en una votación organizada por "Babelia" para elegir los mejores títulos del año.

Entre los que emitieron su voto están: Leila Guerriero, Carlos Zanón y Cecilia Dreymüller.

Al final, el libro que se llevó el primer puesto fue la última novela del escritor español Manuel Vilas, "Ordesa". Con esta novela de autobiografía familiar, Vilas, como indica un artículo de Efe, ha defendido el objetivo "moral" de buscar la verdad de la historia de lo que aconteció en el ámbito de sus padres.

"Ordesa" superó en voto a "Mujeres y poder" de la británica Mary Beard, que se quedó en el segundo puesto, y "Una noche en el paraíso" de Lucía Berlín, en el tercero. El top 10 lo complementan: "Comedia. Dante Alighieri", "Prestigio", "Cara de pan", "El dolor de los demás", "Siete cuentos morales", "Permafrost" y "Lincoln en el Bardo".

"Babelia" eligió un total de 50 títulos, que iban desde narrativa a ensayo. El último puesto fue para la biografía "Karl Marx. Ilusión y grandeza" de Gareth Stedman Jones.

En otro artículo, El País escogió lo mejor de la literatura infantil y juvenil del año. El jurado eligió títulos como "El otro lado de Mary Poopins" y "Una visita al padre de Creg".

1. “Ordesa”

Esto dice Juan José Millás de este libro: “Ordesa” es la carta del náufrago que esperábamos desde hacía años... Bastaba leer la primera página para advertir que aquella llamada de socorro venía de lo más hondo de nosotros mismos.

2. “Mujeres y poder”

Pilar Álvarez observa sobre este ensayo: No es un tiempo cualquiera. Se grita Me Too, Ni Una Menos, Yo Sí Te Creo... Mary Beard ha encontrado el hilo común que va desde Penélope de la “Odisea” hasta Hillary Clinton o Angela Merkel.

3. “Una noche en el paraíso”

Andrea Aguilar afirma de este libro de relatos: Respira la misma brillante prosa, tan cálida y precisa como para narrar con agridulce humor cualquier oscuridad humana.

4. “Comedia”

Luis Gago dice de esta traducción de José María Micó, quien también realiza comentarios de la obra de Dante Aligheri: Micó ha llegado a la Comedia de Dante con el ingenio muy bien aguzado y su versión es fiel, sabia, diáfana y musical.

5. “Prestigio”

Ferran Bono realiza el comentario de la obra de la canadiense Rachael Cusk: Todo parece transcurrir en la mente de la escritora, que es la autora y su personaje (Faye), en una narrativa que rompe moldes sin perderse en formalismos estériles.

6. “Cara de pan”

Berna González Harbour dice: Sara Mesa se instala en los márgenes para ofrecernos su “Cara de pan”, un disparo desde las carencias, desde la inseguridad de una adolescente que se resiste a acompañar a la sociedad...

7. “El dolor de los demás”

Ana Rodríguez Fischer comenta sobre la obra de Miguel Ángel Hernández: Se despliega como un soberbio cuadro social y humano y como una crónica exigente y rigurosa.

8. “Siete cuentos morales”

Estos relatos apelan a nuestra capacidad por comprender a los demás y por aceptar o repensar las quizá consecuencias de nuestros actos, dice Laura Fernández.

9. “Permafrost”

Javier Rodríguez Marcos afirma que los méritos de Eva Baltasar, autora de “Permafrost”, son una mezcla explosiva de misantropía y sexo que maneja los sentimientos como material radiactivo, es decir, como algo que nos mata y que nos ilumina.

10. “Lincoln en el Bardo”

Para entrar en esta novela de George Saunders debemos suspender nuestros justificados prejuicios contra la mitomanía americana y dejarnos llevar por esta emocionante fábula sobre el duelo, dice Ana Llurba.