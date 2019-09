Llegó la hora de "Tintino"

Este viernes 6 de septiembre estrena en El Salvador el cuento "Tintino", la primera obra catalogada como teatro inclusivo, ya que junta en un mismo escenario a chicos con síndrome de Down y artistas regulares. Bajo la dirección y dramaturgia de Melissa Córdova y la producción de Roberto Medrano, esta historia nos presenta a Tintino (Manuela Romero) una migrante que al ver destruido su mundo, Diversinglis, busca un nuevo hogar y se muda a Deredig, un lugar donde predomina el desprecio, el reproche, la discriminación y la ignorancia; hábitos que no permiten la unidad ni el progreso real de sus habitantes.

La obra se desarrolla entre el baile y el color, y deja a su paso un mensaje que nos anima a buscar más allá de lo que vemos.

"Caliento, bailo y ensayo… Me siento superbien, nos llevamos bien, todos están contentos y felices. He aprendido. Me gusta bailar, aquí bailamos mucho", comentó Romero luego de un arduo ensayo.

Manuela es uno de los seis jóvenes con síndrome Down en la obra, los otros siete que completan el elenco son artistas regulares. Su deseo es actuar ante un auditorio lleno. "Todas las personas vengan al Teatro Nacional, los invito a que vengan", recalcó.

Reseña

"Tintino" nació hace un año. A diferencia de otros montajes escénicos, este requirió de mucha paciencia puesto que "los jóvenes con síndrome de Down aprenden a su ritmo", subrayó Medrano, quien junto con Cordova (ambos al frente del grupo Entre Colores y Sombras) fueron los impulsores del proyecto motivados por su trabajo con chicos discapacitados.

"Queda claro que la inclusión es posible si realmente entendemos que el tema de la discapacidad es un tema de paciencia, amor y empuje. Porque para otros montajes seguro es menos tiempo, pero ha sido un año intenso y de trabajo constante", reforzó Cordova.

Los artistas con discapacidad provienen de la Fundación Paraíso Down. En un principio llegaron a ser hasta 16, pero por diversas razones, 10 ya no participaron. Los otros, los regulares, son parte de diferentes grupos teatrales que se han sumado a la causa.

"Es importante reconocer que el arte permite que cualquier persona, sin importar sus capacidades o debilidades, sean parte de este. Ellos en particular tenían las capacidades que esta producción necesitaba", reconoció Medrano.

A la voz de estos entusiastas artistas se suma la de Michael Henríquez, quien está a cargo de la dirección de coreografía y que cataloga que a través del trabajo en esta producción ha vencido, más que todo, la ignorancia.

"Creo que el mayor reto para vencer en este momento ha sido la ignorancia de parte de mi persona y de mucha gente que no sabe las capacidades que tienen estos chicos y las necesidades acordes a su condición. El proyecto me enseñó a buscar el camino y las herramientas útiles para llegar hasta las fechas de las funciones y lo hemos logrado", amplió.

Recta final

A cinco días de estrenarse, Entre Colores y Sombras solo afina los detalles para el debut.

"El montaje está casi listo, todos en toda área de la producción saben qué tienen que hacer… Hay nervios y estamos emocionados que estamos haciendo historia juntos y somos tantos que es una historia que no solo vamos a contar como nuestra primera obra inclusiva", dijo un emocionado Medrano.

Ahora, la oportunidad de ser parte de este verdadero modelo inclusivo está del lado del público. La obra y artistas lo merecen.

"Si vienen verán buen teatro. Una mezcla de danza y teatro… Te darás la oportunidad de cambiar la mirada para la discapacidad cognitiva y a todos nos retará a que si queremos hacer algo, si nos ponemos la meta de hacerlo, es posible, sea cual sea la situación que tengamos. Los jóvenes han trabajado duro para estar en la sala del Teatro Nacional y podemos lograr los sueños siempre y cuando seamos disciplinados, perseverantes y creamos en lo que podemos hacer", completó Córdova.

Foto de la prensa/FRANKLIN ZELAYA