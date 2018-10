"Los grafitis son una democracia pública"

Michael Roy reside actualmente en Memphis, Estados Unidos. El artista, conocido con el nombre de Birdcap, estuvo de visita en El Salvador, invitado por Journey of an Artstigator, para desarrollar un mural en La Craftería; pero también aprovechó para plasmar su arte en una de las paredes del local de Artstigator.

Según explicó Roy, su nombre artístico proviene de cuando tenía 11 años. "Yo dibujaba cómics de un chico normal que tenía varios sombreros con poderes y uno de ellos era como una cabeza de halcón", dijo. Fue cuando firmó su primer grafiti que puso el nombre, que él mismo dice es un "poco tonto": Birdcap (Bird = pájaro; cap = gorra).

Roy, quien ha desarrollado diferentes tipos de arte, siente particular interés por el urbano y callejero. "Me encantan los grandes murales. Son los mejores. Es divertido hacerlos", dijo.

Crear uno es un proceso que no solo requiere mucho tiempo, sino que creatividad e imaginación.

"Lo que me gusta de los murales es que hay muchas soluciones prácticas a las que debes llegar", explicó. "El tamaño de la pared, la ubicación de las ventanas, etcétera, todo eso afecta la composición", agregó.

Para sus creaciones, Roy toma aspectos que van desde la mitología, hasta la imaginería de los países y sus contextos.

Roy sabe que los grafitis están expuestos y pueden ser dañados, pero eso no le importa mucho en el fondo. "Los edificios cambian, el clima y el sol pueden afectar la obra. La gente también. No me molestan los cambios. Eso me gusta de los grafitis: es una democracia pública. Y si se mantiene intacto es un voto silencioso. El mejor".