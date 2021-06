Los maestros de la cultura salvadoreña

El teatro, la danza y la pintura son tres pilares fundamentales para promover la cultura de un país, y en honor a quienes transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones, en el último fin de semana de junio, mes en el que se celebra el día del maestro, dedicamos un espacio para conocer un poco sobre personajes importante dentro de la promoción y enseñanza de la cultura.

En esta oportunidad contamos con 5 destacados maestros: Alcira Alonso, Armando Solís, Nené de Roeder, Mauricio Bonilla, y Roberto Salomón, cada uno con diferentes especialidades.

Todos ellos han tenido la oportunidad de formar a artistas nacionales y, algunos, también extranjeros, por lo que su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional y gracias a sus esfuerzos por la promoción del arte y la cultura en el país se han posicionado como los máximos exponentes en su rama. Esto es lo que significa para cada uno de ellos ser maestro y formar a nuevos artistas.

Roberto Salomón es un destacado director de teatro salvadoreño que a lo largo de su vida se ha interesado en el arte de la actuación, por lo que cuenta con más de 80 espectáculos en culturas e idiomas diferentes.

Y es que, para Salomón, quien cuenta con 50 años de trayectoria formando a artistas nacionales, ser maestro significa, entre otras cosas, guiar por un mundo desconocido a otras personas que se aventurar a recorrer ese camino.

“Somos los que llevamos a otros a riberas insospechadas para percibir nuevos mundos que no sabíamos posibles”, dijo el artista salvadoreño en una entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA.

En el transcurso de todos estos años, Salomón ha acumulado muchos logros en el ámbito profesional, como recibir el Chevalier des Arts et des Lettres de Francia, en 2016; y recibir el Premio Nacional de Cultura de El Salvador, en 2014.

Sin embargo, para él lo más grande “es poder constatar que mis alumnos educaron a sus hijos en forma distinta a como habían sido educados ellos. Quebraron el ciclo maldito de la mala educación”, señaló.

Armando Solís es uno de los artistas salvadoreños más reconocidos tanto a nivel local como internacional, quien a sus 81 años continúa ejerciendo una de las profesiones más nobles: ser maestro.

Solís, inició a los 31 años dando clases en diferentes academias privadas, universidades y a alumnos particulares, y asegura que con 50 años trabajando con alumnos de todas las edades ha acumulado muchos logros que lo han llenado de satisfacción.

Entre ellos, se encuentra el acercamiento con sus estudiantes, muchos de los niños que pasaron por sus aulas regresan convertidos en adultos, incluso unos con sus familias, para compartir momentos con una de las personas que les marcó de manera positiva su vida: el pintor Solís.

Por otra parte, fundó la su Escuela de Arte y Galería Armando Solís, la cual ya suma 25 años de trayectoria y por la que han pasado más de 2 mil estudiantes, de los cuales muchos han destacado a nivel internacional e incluso han sido becados.

Entre las obras que se pueden apreciar de Solís están pintura, dibujo, grabado y escultura, también ha incursionado como escritor, fue el fundador de la Pinacoteca Roque Dalton en la Universidad de El Salvador y ha recibido diversidad de reconocimientos por su trabajo en pro de la cultura.

El reconocido bailarín salvadoreño, Mauricio Bonilla, suma más de 30 años en el mundo de la enseñanza, de hecho su carrera pedagógica es la licenciatura en ciencias de la educación, lo que combinó con la licenciatura en danza.

Su formación ha sido en diferentes países como Estados Unidos, Cuba, Guatemala, México, Argentina e Italia, lo cual lo motivó a trabajar como maestro y a promover a los hombres como bailarines profesionales, pues en esa época, según el artista, eran pocos.

En todo el tiempo que ha acumulado como maestro ha obtenido muchos logros, pero el más significativo para él es “ver crecer a estos muchachos (sus alumnos), a las nuevas generaciones, poner en alto el nombre de nuestro querido El Salvador (…), traer premios mundiales”, comentó el artista.

Bonilla fue uno de los bailarines que formó Alcira Alonso, directora de la Fundación Ballet El Salvador, a quien el artista agradece mucho las enseñas que ella le brindó.

“Ella no solamente me enseño a hacer ballet, sino que me enseño a bailar, a sentir cada movimiento, cada cosa que hacíamos dentro de la danza ella me enseño muchísimo”, dijo.

Alcira Alonso es una de las mujeres que más trayectoria suma dentro del mundo de la danza clásica de El Salvador, su pasión por el ballet la llevó a convertirse en uno de los pilares fundamentales para la promoción y enseñanza de este arte.

Alonso llegó al país hace 60 años, y desde ese momento comenzó a trabajar para promover la danza.La artista habló sobre qué significa ser maestra para ella y esto fue lo que dijo.

“Una de mis más grandes satisfacciones como maestra es ver a ese niño o a esa niña llenos de talento crecer y convertirse en artistas, porque no solo basta con dominar la técnica sino que hay que saber utilizarla para crear, para expresar emociones, con cada movimiento y con cada parte de nuestro cuerpo (...)y para mí ser capaz de transmitir eso y ayudar a mis estudiantes a descubrirlo es un verdadero privilegio”, dijo.

Desde su llegada trabajó en la dirección del Ballet Universitario de la Universidad de El Salvador, en 1971, un año después introdujo el sistema de enseñanza inglés del Royal Academy of Dance, con sede en Londres, estableció la primera Escuela Municipal de Ballet de la Alcaldía de San Salvador que funcionó entre 1976 y 1977, ese mismo año fundó el Ballet Folklórico Nacional, y en 1974, da inició a la creación de la primera compañía de ballet en el país, para luego en 1991, junto a un grupo de artistas crear la Fundación Ballet de El Salvador.

Nené de Roeder es una bailarina profesional que desde pequeña estuvo sumergida en el mundo de las artes, su pasión inició con el ballet y posteriormente conoció el jazz, del que asegura se enamoró perdidamente.

“Inicie ballet clásico a los 6 años en la escuela de Tere Valencia, en San Salvador, ella logró transmitirme la pasión por el ballet y baile desde ese primer día”, dijo la artista quien se mudó a Estados Unidos durante 3 años, en donde buscó una escuela de ballet en la que también impartían jazz.

Desde entonces no ha parado y su pasión la llevó a seguirse preparando, por ello se graduó como maestra de jazz de la Universidad de Dance Masters of America, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener este título que para ella conllevó una gran responsabilidad.

“Me di cuenta de la responsabilidad que se tiene al ser maestro, no solamente para enseñar danza de la forma correcta sino de poder inspirar y motivar a cada alumna. Ser maestro es un privilegio”.

Nené cada año se mantiene a la vanguardia de sus conocimientos y los comparte con sus alumnos en la escuela que ella fundó llamada Jazzing Dance Studio, la cual forma a nuevas estrellas desde los 2 años de edad.