Lucrecia Chinchilla la artista de retratos geométricos

Lucrecia Chinchilla es una arquitecta de 35 años, se define como una profesional creativa, disciplinada y amante de las nuevas experiencias. Siempre tuvo un lado artístico que pudo explotar en su carrera, pero la pintura llevó a esta salvadoreña a reinventarse y descubrir su verdadero talento.

Su travesía por el mundo artístico dio frutos durante la pandemia de covid-19, según Lu, como es conocida, inició como una necesidad de distracción, para relajarse y con la intención de hacer algo para decorar su casa.

Relata que se llevó una sorpresa cuando compartió sus primeros cuadros en redes sociales y tuvieron un alcance extraordinario, generando interés en el público.

"Mucha gente comenzó a preguntarme si los vendía y así comencé a monetizarlos, justo coincidió con el tema que la empresa donde trabajaba dejó de pagarnos, la empresa no podía seguir trabajando. Realmente algo que inició como hobby se convirtió en la actividad principal para mantenerme", expresó.

Su estilo es geométrico y está influenciado en el Low Poly, una técnica visual que garantiza acabados atractivos a pesar de su aparente simpleza, posee factores que lo hacen único y diferente a los demás.

"Es un modelado que alguna gente hace en 3D, a luces y sombras se logra hacer el efecto como si fuera una fotografía, pero todo es a base a triángulos, rombos y figuras geométricas, que al pintarse en varios colores logran el efecto de luz y sombra", explicó.

En sus trabajos puede llegar a utilizar más de 50 diferentes colores en cada cuadro para conseguir impacto visual. Esta técnica hace que los colores y las formas brinden una estética diferente y ha tomado mucha popularidad. No solo se ha incorporado en las artes, también destaca en videojuegos, cortometrajes e incluso tatuajes.

La artista dijo a LA PRENSA GRÁFICA que toma la inspiración de sus mascotas y aprovecha su cercanía con la naturaleza, ya que vive en la playa y disfruta estar rodeada de un escenario que la llena de energías positivas.

"Me encantaría tener un poquito más de tiempo para seguir creando. Estoy bien agradecida con los clientes, nunca me imaginé que iba a crecer de la manera en la que ha crecido. Hasta la fecha ya pinté más de 200 cuadros", reveló.

Son sus clientes quienes solicitan el tipo de retratos, principalmente mascotas en un 70% y el resto 30% son retratos de personas.

Chinchilla explicó que el trabajo comienza a partir de una fotografía de referencia, dibuja las proporciones con figuras geométricas en un papel sketch. Si su modelo es una persona utiliza muchas figuras más para definir los detalles, comparado con una mascota, luego lo traslada al lienzo. Continúa definiendo los colores en diferentes tonalidades para pintar el retrato.

Aunque su experiencia como artista ha estado llena de muchas satisfacciones y el apoyo del público que aprecia su talento, Lu considera que los artistas emergentes atraviesan muchas dificultades en el país y es necesario generar espacios que puedan promover su trabajo.

"Realmente es difícil que se pueda vivir solo de esto, yo me apoyo de mi carrera y me estoy dividiendo entre dos mundos, uno más profesional como arquitecta y el otro donde soy más creativa, me pongo mi gabacha, me mancho y comienzo a pintar y perderme en ese mundo. Creo que son contados con los dedos de la mano los artistas que pueden vivir al 100 % de lo que hacen en la rama del arte", dijo.

Agregó que le gustaría colaborar en espacios culturales que promuevan la sensibilización de las obras que realizan los artistas nuevos y quienes ya tienen más tiempo en las artes.

"Yo estoy agradecida con estos espacios que se generan en las redes sociales, que han permitido crecer exponencialmente. Me imagino si hubiese otras plataformas sería más fácil y llegáramos a más gente", reflexionó.