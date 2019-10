Muere Alicia Alonso, figura mítica del ballet del siglo XX

Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo, mejor conocida como Alicia Alonso, murió ayer en un hospital de La Habana, Cuba. De acuerdo a reportes del periódico El País, había sido ingresada en el hospital por una bajada de tensión arterial muy fuerte tras la que murió.

Laureada. En 2010, Alicia Alonso recibió la medalla José Martí, el más alto honor de Cuba, por parte de Fidel Castro.

Alonso pisó sin debilidades los escenarios más importantes de todo el mundo e incluso, más allá de los 90 años, siguió parándose en ellos de igual forma. Su maravilloso talento y enseñanza, contrastaron con sus problemas de la vista que, pese a sendas operaciones, jamás venció por completo.

Hija de un oficial de intedencia y caballería, nació en el cuartel de Columbia, en La Habana, un 21 de diciembre de 1920 y a los 9 años debutó en el Cascanueces, luego de tomar clases con el maestro ruso Nikolai Yavorski.

En 1937 viajó a Nueva York, Estados Unidos, y ahí encontró el amor. Se casó con Fernando Alonso y dio a luz Laura, su única hija.

En Norteamérica fue instruida en la School of American Ballet por cuatro maestros que marcaron su carrera: Enrico Zanfretta, Alexandra Fedorova, Anatole Vilzak y Anthony Tudor. Apareció en Broadway en el musical "Great lady" (1938) y en "Stars in your eyes" (1939). También fue la protagonista en "Billy the kid".

A través de la compañía Ballet Theatre (donde estuvo en tres períodos entre 1940 y 1959) asumió creaciones históricas como: "Undertow", "Theme and Variations" y "Fall River Legend".

Mención aparte merece su aparición como protagonista de "Giselle", el 2 de noviembre de 1943.

Su talón de Aquiles

Fue en esa temprana época en Nueva York (1943-1945) cuando fue operada en dos ocasiones de los ojos y tuvo que guardar reposo. En 1972, en Barcelona volvió a ser intervenida, y los médicos le pidieron que dejara la danza si quería conservar algo de visión. Ella no lo hizo; sino que se esmeró en su técnica depurada y en su inveterada versatilidad estilística, estudiando roles y modos que luego puso en práctica sobre el escenario cuando fue perdiendo progresivamente la vista.

"Cuando al principio de mi carrera tuve que operarme de los ojos aprendí a repasar las coreografías en mi mente. Hoy puedo ver el baile y la composición de pasos en la escena con mi imaginación", dijo a El País en 2015.

Entre su vasto repertorio de entonces se pueden destacar "Pas de Quatre", "Apollon Musageta", "Jardín de lilas", "Gala performance", "Romeo y Julieta" y "Aleko".

El ballet de Cuba y más

Durante una suspensión laboral de actividades del Ballet Theatre, en 1948, volvió a La Habana como bailarina invitada de Pro-Arte Musical y fundó su compañía, el Ballet Alicia Alonso, que a partir de 1959 pasó a ser el Ballet Nacional de Cuba.

Empezó a coreografiar. Su obra "Ensayo sinfónico" (1950) se representó en La Habana. Creó "Lydia" (1951), "El pillete" (1952), "Narciso y Eco" (1955), "La carta" (1965), "El circo" (1967), "Génesis" (1978) y "Misión Korad" (1980).

Siguió así hasta el último momento, creando y cosechando un palmarés incomparable.

Batió varios récords en su vida, tales como ser la estrella del ballet más longeva —70 años—, en bailar en un montaje, o ganar con más de 60 años dos veces el Grand Prix de París.

El gobierno de El Salvador le otorgó en el año 2017 la Orden del Libertador de los Esclavos José Simeón Cañas, en grado de Gran Oficial.