Ne majtakti ume pal ne metzti majtakti: tesu kineshtijket Abya Yala

¡Qué no te engañen! ¡Te ma metzshijshikua!

¡Nosotros ya estábamos acá, este continente no estaba solo!

¡Tejemet tinemituyata ka nin, ini tal tesu nemituya isel!

A América la saquearon, le quitaron la cultura, el idioma y su cosmovisión.

Abya Yala kichtekilijket, kishtilijket ne tupal, ne tajtaketzalis wan ken tikitat katka ne tutalyu.

¿Cómo es posible que hasta el día de hoy celebramos el 12 de octubre?

Mucho dicen y repiten lo que les han enseñado en las escuelas: "el 12 de octubre fue el día del descubrimiento de América". Pero ¿Cómo es posible descubrir un continente? Si este continente ya estaba habitado y civilizado.

Este artículo es para llamarles la atención e invitarlos a leer y a conocer sobre nuestra historia, pero no la historia romántica que nos cuentan en las escuelas sobre el "descubrimiento de América", sino sobre los verdaderos hechos que ocurrieron y sufrieron nuestros pueblos originarios.

El 12 de octubre de 1492 ocurrió un hecho histórico, sin duda, pues este día, marco a los pueblos originarios desde entonces hasta la actualidad. Este día, comenzó el saqueo de nuestras tierras, la destrucción masiva de nuestros recursos naturales; recursos de los cuales se aprovecharon y siguen aprovechando los colonialistas, si esos, los que llegaron con sus armas, los que con pólvora se hicieron dueños y señores de los territorios que ya les pertenecían a nuestros abuelos. Pero no solo fueron nuestras tierras, la colonización trajo consigo muchas otras consecuencias, entre ellas la religión, que la impusieron con golpes de biblia y asesinatos. Imponiéndonos una creencia y una sociedad que no nos pertenecía.

La colonia nos obligo a olvidar y suprimir culturas únicas y sus cosmovisiones (formas del ver el mundo), imponiendo el "pecado", la visión del bien y del mal; cambiando tradiciones e idiomas.

Con el 12 de octubre de 1492 los pueblos originarios perdieron la verdadera libertad, convirtiéndose así en esclavos de los colonialistas. Impusieron también un sistema económico y social racista (Cuadro de Castas), que se ha perpetuado hasta nuestros días.

El 12 de octubre no recordamos el descubrimiento de América, sino el día en que comenzó la destrucción de nuestra cultura y se sustituyo por la cultura occidental.

El 12 de octubre no fue un encuentro de culturas, no fue un descubrimiento, acaso ¿Abya Yala estaba deshabitada? Descubrimiento no es sinónimo de invasión, ¿por qué no llamarlo como lo que fue? una invasión. Si al descubrir se saquea, viola, mata y engaña no es descubrimiento.

El 12 de octubre como pueblos originarios descubrimos lo que era, el saqueo, los genocidios y la imposición de una nueva realidad.

El 12 de octubre no hay nada que celebrar.

NE TEJTECHAN IJIKMAN TESU TIKCHIWAT SE ILWIT IPANPA NE MAJTAKTI UME PAL NE METZTI MAJTAKTI.

NOSOTROS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NO CELEBRAMOS EL DOCE DE OCTUBRE.