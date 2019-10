Noches sinfónicas en honor a Metallica y Soda Stereo

El thrash metal de Metallica y el rock de Soda Stereo serán homenajeados en dos espectáculos sinfónicos hoy y mañana en el Teatro Presidente de San Salvador.

Los encargados de estos shows serán los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador (OSJ) junto a otros importantes artistas.

El "Metallica Sinfónico", hoy a las 8 de la noche, será en honor del 20 aniversario del disco "S&M", una producción de la banda de Los Ángeles en conjunto con la Orquesta sinfónica de San Francisco.

En "S&M", Metallica rompió los esquemas del rock y metal durante un concierto celebrado el 21 y 22 de abril de 1999 que ahora, la OSJ traerá de nueva cuenta interpretando temas como "Nothing Else Matters", "For Whom the Bell Tolls", "Sad but True", "One", "Enter Sandman", "Fuel", "The Memory Remains", "Master of Puppets" y otros.

Los músicos que se unirán a la OSJ en este evento son Paul Quijada (voz), Julio Rodas (guitarra), Gerardo Pardo (guitarra), Moisés Anaya (bajo) y Benjamín Andrade (batería).

Serán más de dos horas de concierto, en las que coinciden dos corrientes musicales: el rock y la música sinfónica. "(Es) una buena oportunidad de involucrar a las nuevas generaciones a través de una banda tan emblemática como es Metallica", comentó la productora Promusica en un comunicado de prensa.

Confort y recuerdo

En el mismo lugar y a la misma hora, de mañana, la OSJ acompañará a la banda ECOS en la interpretación de los más populares temas de la banda argentina Soda Stereo.

"Ella uso mi cabeza como un revolver", "Signos", "Zoom", "Canción Animal", "Sueles Dejarme Solo", "Persiana Americana" y muchas más serán parte del repertorio nostálgico.

Soda Stereo, liderada por el icónico Gustavo Cerati (1959-2014), fue una banda de rock que se formó en 1982 y considerada una las más influyentes e importantes agrupaciones iberoamericanas de todos los tiempos, así como leyenda de la música latina.

El viernes, a través de su talento, la OSJ y la banda nacional ECOS traerán a memoria esas letras y melodías que tanto impactaron la escena musical latinoamericana.

Ambas veladas iniciarán a las 8 de la noche y las entradas tienen un valor de $5, $10 y $15 y pueden ser adquiridas en TodoTicket (quioscos y en línea).