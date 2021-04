“Nos han dicho que busquemos una escuela en donde podamos dar clases”, profesor del CENAR obligado a trasladarse

En total son 26 profesores que durante más de dos décadas se han desempeñado en la Escuela de Música y Artes Visuales del Centro Nacional de Arte (CENAR) impartiendo clases, a quienes autoridades del Ministerio de Cultura les informaron de un repentino traslado.



De acuerdo con Ricardo Quiteño, fundador del taller de fotografía del CENAR, “funcionarios del Ministerio de Cultura llegaron para comunicarnos al cuerpo docente -con especialidades en diferentes ramas del arte- que nuestros servicios ya no son requeridos”, publicó en su cuenta de Facebook.

Este año (En agosto) cumpliría 23 años de haber fundado el taller de fotografía en el CENAR. Digo cumpliría, porque esta... Publicado por Ricardo Quiteño en Miércoles, 21 de abril de 2021



La Prensa Gráfica se comunicó con Quiteño, quien explicó que las autoridades les dijeron que buscaran escuelas públicas para dar clases, “en mi caso me dijeron que buscara una cerca de mi casa”, dijo el profesor que cumpliría en agosto 23 años de trabajo en el CENAR.



Estos 26 profesores se tienen que enfrentar a la falta insumos necesarios en los centros escolares para impartir sus clases, los cuales que no fueron asignados por las autoridades, sino que deben ser localizados por los propios afectados.



“Todos los profesores tenemos especialidades en escultura, pintura, música (…). Un profesor de esculturas necesita un taller con hornos al igual que el de cerámica, yo soy el profesor de fotografía y necesito un cuarto oscuro, he formado fotógrafos durante 25 años y de repente dicen 'miren ya no vengan acá, busquen una escuela’ sin dar mayor explicación”, dijo la misma fuente.



Según un comunicado de prensa emitido por los afectados, fue el pasado 21 de abril que se les comunicó la decisión tomada, ayer les aseguraron que el edificio en el que se encontraban tenía nexos epidemiológicos y que se había tomado la decisión de cerrarlo, algo que para Quiteño resulta extraño, ya que siempre se han guardado las medidas de bioseguridad y en un primer momento se les informó de una fumigación.



El profesor dijo que estos traslados podrían deberse a que en el CENAR “se quiere abrir una escuela de ballet”, algo que hasta el momento ha sido un rumor que corre entre los docentes de la escuela de arte.



Se conoció que antes de anunciar estos 26 traslados, hace aproximadamente dos semanas, más de 25 maestros de música habían sido enviados a las instalaciones del colegio “La Asunción”, lo que califican de extraño porque el edificio cuenta con todo lo necesario para impartir dichas clases, algo que la nueva ubicación no tiene.



Por el momento, solamente quedan en las instalaciones del CENAR aproximadamente 12 docentes, los cuales habían sido contratados por el Ministerio de Cultura, mientras que los afectados son directamente empleados del Ministerio de Educación, quienes están por ley de salario.

Por el momento no se ha aclarado si las clases en el CENAR continuarán o no, ya que en marzo se tenía previsto iniciar con la nueva matrícula, pero no se realizó.

La Prensa Gráfica intentó comunicarse con el director del CENAR, Rolando Chicas, pero hasta el cierre de la nota no pudo ser localizado.