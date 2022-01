"Nunca se ha dado importancia a los pueblos indígenas"

Con el fin de revitalizar la cultura y lengua náhuat, Héctor Martínez, activista digital, docente y especialista en Náhuat, formó en 2019 el proyecto Timumachtikan Nawat (Aprendamos Náhuat), cuya finalidad es la revitalización y documentación de la última lengua indígena viva en El Salvador.

El proyecto es financiado con fondos propios y gracias al apoyo de dos salvadoreños en el exterior, formaron un programa de becas donde se aprende la lengua. Ninguna de las iniciativas cuenta con apoyo gubernamental.

En esta entrevista, el joven activista de 29 años, expone a LA PRENSA GRÁFICA la situación actual de esta lengua y pide a las autoridades correspondientes y a los salvadoreños en general que apoyen iniciativas de este tipo sobre la documentación y revitalización del náhuat.

¿Cuál es la debilidad del programa?

Es la falta de apoyo. Todo es financiado por mí y el proyecto que esta dentro de Timumachtikan Nawat, es un programa de becas llamado Ne Ichan Safoura funcionó gracias a dos salvadoreños en el exterior, benefició a 230 estudiantes que no pagaron nada, y recibieron asesoría con una nahuahablante. Público si hay, personas interesadas si hay, lo que falta son espacios gratuitos.

¿Ha tenido problemas para encontrar financiamiento estatal?

Yo me reuní con la nueva gestión y los encargados del ministerio de Cultura en la semana donde tomaron posesión a estos cargos, escribí a la ministra Suecy Callejas y me delegó con Eric Doradea, el actual viceministro de Cultura, en aquel entonces director de Redes Territoriales, yo les llevé un plan para el náhuat y lo expuse, incluía a todos los ministerios del país con un plan, presupuesto, todo muy bien armado y él (Doradea) me pidió el proyecto. Yo me arrepiento de dárselos, en algún momento pueden lanzar un proyecto y no sé si me van a dar los créditos.

¿Nunca tuvo respuesta?

No, nunca, quedaron que me iban a llamar en 2019 y desde entonces no se han contactado conmigo. Yo hasta sentí un tono de burla, sinceramente fui a presentarlo y regresé decepcionado, pensé aquí es mentira, no me van a llamar, no me van apoyar.

¿Cómo valora la falta de interés de las autoridades en proyectos culturales como este?

Sinceramente es decepcionante, yo llegué a creer son personas que están llegando, probablemente se van acomodar y darán seguimiento al proyecto, y solo es cuestión de tiempo para que se adapten, pero no fue así. Vi que no era esa la intención, nunca se ha dado importancia a los pueblos indígenas, hasta el 2014 fueron reconocidos y como son una minoría piensan que no son importantes.

¿Le preocupa la falta de apoyo para la conservación de la lengua?

Claro, es una situación muy preocupante, porque había más lenguas indígenas en El Salvador y todas estas ya murieron y no dejaron mayor documentación, hay un registro, pero no lo suficiente como para estudiar la lengua posteriormente. Ahorita estamos a tiempo, no hay ni 200 nahuahablantes y estimo que los tendremos vivos 15 años como máximo, hay tiempo y espacio para trabajar, por esa misma preocupación es que surgió mi proyecto, como vi que nadie esta haciendo nada lo comencé a hacer.

¿Las becas podrán continuar?

Ahorita ese proyecto está en pausa, se planificó para 2021 pero depende de los patrocinadores, ellos son los encargados de pagar salario de nantzin Sixta Pérez -la nahuahablante consultora del proyecto- y pagar el internet, pero si no hay patrocinadores no podemos seguir. El año pasado para estas fechas ya habíamos empezado la convocatoria, sigo agradecido y en espera que se pueda dar continuidad.

¿Están abiertos a recibir apoyo de otras personas interesadas en el proyecto?

Sí, el apoyo siempre hace falta. El año pasado solo se contrató a "una abuela" porque los patrocinadores decidieron cancelar solo un salario, pero mi idea es hacer crecer el proyecto, contratar a más "abuelas" y que tengan un salario, de esta manera dignificarlas, porque han llegado personas aprovechadas al pueblo Santo Domingo de Guzmán y solo buscan extraer el conocimiento, nosotros queremos dignificar y retribuir a la comunidad todo el conocimiento.

¿Qué pediría a las autoridades del gobierno y de Cultura?

Pediría que se cumplan los artículos que tenemos en El Salvador, en el Art. 63 dice que el país está obligado a adoptar políticas a fin de mantener, desarrollar la identidad étnica y cultural, pero no vemos nada de eso. El Art. 9 de la Ley de Cultura reconoce el náhuat como otro idioma de El Salvador y el Art. 62 lo reconoce como patrimonio cultural y exige su preservación, difusión y respeto. Leyes hay, lo que tenemos que hacer es cumplirlas, que cada autoridad y ministerio cumpla su trabajo porque no se les está pidiendo otra cosa.

Náuat. En el municipio Santo Domingo de Guzmán hay 54, nahuahablantes según un censo de diciembre de 2021.