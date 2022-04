OBRAS SON AMORES Y TAMBIÉN BUENAS RAZONES

LA ESCONDIDA SORPRESA DE LO QUE PUEDA VENIR

Se fueron a vivir solos a un reducido espacio de madera en la azotea de aquella construcción que fue la más alta del lugar durante muchos años. Era como estar en la rama más elevada de un árbol centenario. Y la pregunta les acariciaba las sienes: ¿Sería que tenían vocación de pájaros que habían encontrado por fin su arraigo natural?

Y un día de tantos, sin proponérselo como objetivo de la visita, le preguntaron a su tía Trinidad, que había sido siempre la persona más allegada:

--Tía, usted que es tan perspicaz, ¿mira algo en nosotros que te parezca raro?

Se lo preguntaba él, que era su sobrino de sangre, pero la respuesta fue para ella, con quien había venido desarrollando más cercanía personal:

--Mirá, cipota, lo que yo percibo es que ustedes dos andan en busca de sus respectivos asideros, y haciéndolo con la ansiedad de los que sienten que puede pasar cualquier cosa…

--¿Por ejemplo qué, tía? –se adelantó él, como si temiera no recibir respuesta.

--Pues eso: que las ramas correspondientes se enreden de manera imprevisible.

--¿Ramas dice?

--Pues sí, ramas. ¿Qué tiene de raro si todos somos pájaros ambulantes que siempre andamos volando en busca de nuestra rama destinada?

Ellos se rieron, ilusionados; y la tía Trinidad los acompañó en el jolgorio. Y así los tres celebraban, en armonía plena, la acogida del árbol misterioso que era la vida misma.

CUANDO VOLVIERON LAS PRIMERAS GOTAS

Reunidos en el patio trasero de la casa, se hallaban todos a la expectativa del clima, porque las vacilaciones cronológicas hacían que nada fuera previsible.

--Primitos, ¿qué les parece si hacemos una apuesta?

--¡Ay, no, pero es que yo no tengo ni unas pocas monedas!

--Dejate de cosas, Elisa, que el dinero es lo de menos. Lo importante es jugar. La apuesta sería sobre cuándo entrará la lluvia, pues la sequedad veraniega va de escapada, aunque apenas se note…

--¡Vaya, pues! Pongamos lo que cada quién apuesta sobre un papel doblado en el que cada quién debe poner una fecha y su nombre. ¡Ya!

Lo hicieron así, y en un par de minutos los papeles estaban sobre la mesa. Ahí tenían que dejarlos hasta que la nueva estación diera claras señales de vida.

Después de unos momentos se empezaron a alejar hasta la próxima, que sería cuando el cambio de estación se hiciera presente.

Pero fueron pasando los días y las semanas y nada. Las jornadas parecían ir olvidándose cada vez más de la existencia del clima, hasta que llegó un día en que dispusieron a abrir los papeles para ver si algo salía. Y así ocurrió:

--Aquí dice que será cuando caigan las primeras gotas. ¡Y miren: aquí están!

--¡Ganaste! A ver: ¿Quién es el vencedor? ¡Ah, pero aquí no hay nombre!

Y las primeras gotas se volvieron ventarrón de lluvia, envolviéndolos a todos.

LA VOZ DE DOÑA PRUDENCIA

--Ahora entiendo por que le pusieron a usted ese nombre que le va tan bien: por Doña Prudencia Griffel, la abuelita del Cine Mexicano de la Edad de Oro. Acabo de ver una película de ella en la televisión, y de verdad son idénticas, hasta en el modo de mirar y de comunicarse con gestos…

--¿En serio? Yo ni siquiera sabía que existía esa señora. ¿Tan mayor me miro como para que me caractericen como abuelita?

Todos se rieron. Y ella también se rió. De pronto ya no era ella, sino Doña Prudencia Griffel. Uno de los presentes salió al paso:

--Doña Prudencia, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de su larga época como artista de cine, y con quién?

--Ay, muchachito, me estás haciendo una pregunta bien difícil. Dejame pensar.

--Piense todo lo que quiera, abue. De todas formas vamos a estar aquí quién sabe por cuánto tiempo. El cine y la vida son casi siempre de larga duración…

Ella se quedó absorta en sus memorias identificables y por fin pareció revivir:

--Pues creo que fue cuando hice aquella película que es "La Tercera Palabra".

--Ah, con Pedro Infante y su amiga Doña Sara García.

--¿Amiga?... Bueno, hay que decirlo así.

Y en ese justo instante se apagaron las imágenes y resurgieron las luces de siempre. Doña Prudencia volvía a ser la actual, pero con la misma voz de la otra señora. A lo lejos se oía una canción ¡de Pedro Infante!

UN INVIERNO FELIZ

Las ráfagas de agua helada hacían que los cristales de las ventanas que daban a la intemperie fueran zarandeados sin piedad por todo el tiempo que duraban las tormentas tempestuosas, que eran las que prevalecían en aquella zona. Él, ella y sus hijos adolescentes ya se habían acostumbrado a aquello, y no sólo no tenían ningún temor sino que gozaban los latigazos húmedos. Conversaban aquella tarde cuando empezó a llover, y ellos sabían lo que venía.

--¿No tienen frío, muchachos?

Ellos, que eran tres, se rieron burlescamente sin disimulo.

--¡Papá, por Dios, estás hablando otra vez como un abuelito friolento!

La señora los miró a todos, con la expresión envolvente que la caracterizaba. Y eso bastó para que los ánimos se replegaran hasta convertirse en sonrisas.

--Así me gusta, cipotes malcriados –se conmovió él, casi hasta las lágrimas.

Ya cuando iba entrando la noche tocaron a la puerta de entrada. ¿Quién sería? Y cuando el padre fue a abrir se topó con un desconocido.

--Disculpe, ¿a quién busca?

--A cualquiera de ustedes. Sólo quiero un dato. ¿Les gusta lo que hago?

--No le entiendo. ¿Quién es usted?

--¿Yo? ¿No me ha reconocido todavía? Soy el Invierno.

En ese justo instante llegaron desde adentro la señora y los dos hijos. Todos, al unísono, empezaron a aplaudir. Y a la vez volvió la lluvia en viva respuesta.

VENGANZA CRUZADA

Cuando terminó la lectura del testamento del padre, el abogado, que era un antiguo conocido de todos, cerró su archivo y se dirigió a los presentes:

--¿Satisfechos, señores?

Hubo gestos de todo tipo, sin que ninguno traspasara la línea de lo prudente, aunque fue notorio el desconcierto de algunos y el malestar de otros. Los que resultaron favorecidos fueron los que más disimularon, y el abogado dijo:

--Bueno, si hay alguna consulta estoy a la orden en mi despacho. Buen día.

Bernardo, el hijo mayor, acudió a buscar al abogado a la mañana siguiente:

--Doctor, yo vivía en la casa de mi padre, lo cuidé hasta que murió, y no me dejó nada. ¿Le dijo a usted algo al respecto?

El abogado puso cara seria y carraspeó antes de responder:

--¿Quiere que le diga la verdad, por extraña que sea?... Bueno, si me está diciendo que sí con el gesto y con el silencio, se lo digo: es que su padre creía que usted no era su hijo. Y no porque creyera que su madre le había sido infiel, sino porque afirmaba con toda seriedad que usted era hijo de un fantasma…, alguien que se quería vengar de él desde la otra vida… Quizás un hermano mellizo que murió en el parto porque él lo aplastó al querer salir antes…

Ahí se quedó todo: él, sin su herencia y con una ríspida interrogación que estaría ahí, a su lado para siempre…

COLORES DEL ENSUEÑO

--Alina, ¿ya te diste cuenta, verdad? Me estoy enamorando más de ti. Ella trató de disimular su sonrisa sarcástica:

--Pues la verdad es que no. Sos tan reservado que parecés una caja fuerte.

--¡Dios mío, qué comparación! Menos mal que sabés la clave…

Y en ese instante se le acercó a ella y la besó en los labios. Pero lo que debió haber sido una caricia intensa no pasó de ser un roce fugaz.

Luego de aquel experimento fallido curiosamente todo empezó a ir entre ellos en forma mucho más vibrante y segura, como si lo que tenían alrededor estuviera coloreado de un azul de múltiples tonos.

En el fin de semana siguiente dispusieron hacer una excursión a la montaña en cuyas faldas vivían. Así lo hicieron, en medio de la claridad de un domingo que parecía una pintura perfectamente clásica.

Llegaron a la cabaña alquilada y ahí se encerraron, pese a que el plan inicial había sido dedicarse a vagabundear por los senderos naturales. Estuvieron gozosamente recluidos, se acostaron a dormir bien temprano y ya cuando iba amaneciendo despertaron los dos al mismo tiempo.

--Hola, compañerita de sueño. ¿Salimos a dar una vuelta por ahí?

Y en cuanto lo dijo parecieron abrirse las cortinas que daban al exterior y la la iluminación del exterior se hizo presente: aurora rosada. Se abrazaron. ¿Qué seguiría?