“Olores que matan” una comedia que estrena en La Galera Teatro

Una producción diferente estrena este fin de semana, se trata de una obra de comedia negra escrita por el actor argentino Gustavo Martinez, en colaboración con Juan Diego Rodríguez, director y productor guatemalteco.

La puesta en escena es protagonizada por Gustavo, quien interpreta a cinco personajes. El actor revela que todos tienen que ver con la vida cotidiana y aborda diferentes temas como las redes sociales, el amor y el fútbol, sin faltar una crítica política.

“Hace como tres años empecé con la idea de montar un unipersonal. Siempre pensé que es un gran reto para un actor, el miedo y la inseguridad no me permitía, unos meses atrás me sentía aburrido, poco creativo en una charla telefónica con un amigo me incentivó a escribir mis ideas”, dijo Martinez.

El actor agregó que escribir la obra le tomó cuatro días y la califica como una historia simple, rápida de comprender y llena de matices.

A pesar de los desafíos que representa su interpretación, considera muy especial tener una puesta en escena dónde es el único actor.

“Requiere mucho trabajo emocional, mental y físico. Hace tres meses empecé este proyecto. Todo el día paso recordando textos, imaginando la reacción del público y a veces hablando en voz alta en la calle”, expresó.

El actor argentino agradeció la solidaridad y el cariño que ha recibido por parte de los salvadoreños, y los invita a esta nueva presentación.

Obra: “Olores que matan”

Actor: Gustavo Martinez Argentina

Luz y sonido: Sergio Cruz

Género: Comedia negra

Público dirigido: Jóvenes y adultos

Días: 7, 8 y 9 mayo

Hora : Viernes y Sábado 8:00 p.m. y domingo 5:00 p.m.

Lugar : La galera Teatro