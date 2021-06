PEQUEÑOS RETRATOS HABLADOS DE GRANDES ALMAS SILENCIOSAS

DON IRENEO, EL PROMOTOR DE SUEÑOS IMPOSIBLES

Cuando era adolescente vivía en uno de los suburbios más pobres de la ciudad, y desde el comienzo aquel cipote de mirada interrogante se propuso ser alguien en la vida. Cuando estaba terminando la primaria en la escuelita del lugar, su hogar prácticamente se disolvió: su padre se fue como emigrante indocumentado sin decir agua va y su madre encontró pareja que quería empezar de cero, sin "estorbos" del pasado. ¿Y él, qué? Se quedó ahí, con una vecina piadosa.

No había forma de seguir estudiando, porque las limitaciones eran insuperables, y entonces y optó por vender alimentos perecederos en la calle. Destino de muchos en estos tiempos, fueren adultos o niños. Y un día se topó a la intemperie con su destino. Un señor enfundado en una túnica negra lo llamó:

--Vení, muchacho. Te voy a enseñar lo que va a ser tu trabajo para siempre.

Ahora, treinta años después, aquel jovencito seguía viviendo en la misma zona, y todos lo conocían como don Ireneo, el profeta que les ayudaba a todos a descubrir el sentido de sus vidas.

En algún momento, don Ireneo cayó enfermo, y todos los vecinos lo iban a ver en caravana, angustiados por la amenaza de que se estuviera escapando de este plano. Y él en algún momento les explicó:

--Sí, me voy ya pronto, a cumplir mi sueño propio: ir a caminar entre las nubes mientras ustedes permanecen en esta luz, soñando con lo que nunca antes soñaron…

LA LUNA QUE LLEGÓ DE UN CIELO OCULTO

Valeria se vanagloriaba sencillamente de haberse hecho sola, porque huérfana como era, todo lo que había conseguido era producto de su determinación personal y del deseo recóndito de salir adelante sin ayuda de nadie, lo cual la hacía autodefensiva; y por eso sus relaciones amorosas parecían tener un freno cuando iban pasando al punto de los compromisos formales, que ella nunca dejaba que se concretaran. Y eso fue así hasta que tal actitud autodefensiva se encontró con un rostro que llegaba con todos los amagos de no cejar.

--Valeria, ¿eres así o te estás haciendo así?

--¿Cómo?

--Como una mujer sigilosa que lo piensa mucho antes de levantar cualquier carta de la baraja…

--¿De dónde has sacado eso, Julián?

--De la dificultad que tenemos desde el principio para dar el siguiente paso…

Ambos se quedaron sonriendo en silencio, con sus respectivas interrogantes a flor de piel. Y en un impulso compartido se tomaron de las manos. Ya estaba anocheciendo, y el cielo se iba cubriendo con una bruma que parecía sábana vaporosa y enigmática.

--¿Y tú qué? Parece que estás en las mismas condiciones.

Y al decir aquellas frases sintieron al instante que eran el uno para el otro. ¡Descubrimiento liberador!

LA SOLUCIÓN MÁS FÁCIL

Llegó aquella mañana a su oficina, ubicada en un antiguo edificio del centro de la capital, con una especie de desgano que desde hacía algunos días se le estaba volviendo habitual. ¿Qué podía significar eso cuando él siempre había sido animoso, aun en sus contingencias más difíciles? Se asomó por la ventana de aquel cuarto piso que daba a una plaza céntrica, ya casi abandonada por la expansión de la ciudad hacia zonas periféricas, sobre todo de altura, y la vio a ella caminando hacia algún almacén cercano, como era su costumbre.

Corrió entonces hacia afuera, a seguirla; pero cuando llegó a la acera, ella ya había desaparecido. Se quedó inmóvil, y entonces recordó que ella ya no estaba. Volvió a su oficina, y marcó un número telefónico. Le salió una voz distante:

--Amor, no me busques más. Ya no estoy disponible para ti. Acéptalo.

Afortunadamente, una pequeña iglesia se hallaba a un paso de donde él estaba, y hacia ahí avanzó y se introdujo en ella. No había nadie más en aquel momento, pero él se ubicó en la última línea de asientos.

--Señor, ¿por qué me has hecho esto? Y si no me respondes esa pregunta, quiero pedirte algo muy especial para mí: llévame con tu mano hacia ella. Para Ti, que lo puedes todo, esto es lo más fácil del mundo. Y si es necesario hago lo que me pidas…

Y en ese mismo segundo ella se sentó junto a él.

CASI SIEMPRE DESPERTAMOS COMO NIÑOS TRAVIESOS

La señora estaba todavía guapetona, y por eso descubrir su verdadera edad era tarea aleatoria. En eso apareció Oliverio en el horizonte inmediato.

--¿Y de verdad te llamás Oliverio? –le preguntó la señora aludida, que era indiscreta y provocativa por naturaleza.

--Sí, claro. ¿Y usted cómo se llama?

--¿Yo? Fulgencia.

Él empezó a reírse casi hasta el borde de la carcajada.

--¿Y por qué te reís, mono inmaduro?

Él movía las manos con intención de aplauso, y cuando se calmó tal reacción se quedaron mirando, como si se descubrieran.

--Bueno, todo puede pasar, pero lo cierto es que usted está muy guapa… Y como que se le está apagando el deseo de provocar.

--¡Ah, no, eso nunca! Yo soy provocativa porque eso siempre me ha servido.

--¿Para qué?

--Pues para tener a la rutina sentimental a mi orden.

--No entiendo mucho, pero me animo…

--¿A qué?

--A probar suerte, como un adolescente aventado.

--¡Pues entonces aventémonos ya! ¿Aquí dónde hay una cama?

LOS GRILLOS HACEN ECO

Hay seres diurnos y seres nocturnos, aunque no siempre se descubra tal condición de manera inmediata. Y ese era justamente el caso de Justiniano, aquel joven de origen muy sencillo que había ido subiendo escalones sociales a punta de esfuerzo y de imaginación. Y él mismo lo decía, con expresión de sabihondo:

--Si no hay empeño imaginativo nada se logra en la medida de lo deseado.

--¿Y eso quién se lo enseñó? –le preguntaba un compañero de trabajo mucho mayor.

--¿Quiere que le dé una respuesta inventada o que le diga la verdad?

--¡Hombre, qué pregunta!

--Bueno, pues lo aprendí de mis excursiones nocturnas de adolescencia…

--¡A ver, a ver! Sea más explícito, por favor…

--Pues en aquellos tiempos, cuando yo estaba por cumplir mis quince, conocí el mundo del sexo pagado… ¿Entiende, verdad?... Y ahí me encontré con Xiomara, que me ganó la voluntad desde el primer instante… Así me volví ser nocturno, y nunca más dejé de serlo… Hasta el punto que cuando amanece me siento como un ser desterrado…

Luego, me fui a vivir con Xiomara, y entonces se desvaneció el encanto. La vida diaria es lo más tóxico que existe. Yo prefiero, desde el fondo de mi voluntad, seguir la ruta de los grillos… ¿Los está oyendo ahorita?

Silencio. Nadie responde. La noche lo cubre todo. Y Xiomara aparece, vestida a su estilo:

--Lista para salvarte, noctámbulo inocente.

NADIE ENTIENDE EL AMOR HASTA QUE LO SUFRE

Sí, se había enamorado de ella al instante, sin saber cómo ni por que. Y es que el sentimiento amoroso es así: impredecible e indescifrable. Estaban sentados en el cafetín de la Facultad, y en el cruce de miradas se coló un insospechado rayo de sol. Eso bastó para que todo lo que se hallaba en torno desapareciera por unos segundos como por obra de magia, y resurgiera así nomás, con un colorido diferente. Ahí estaba, pues, el milagro milenario en formas enteramente desconocidas.

Luciana tomó desde el primer momento las riendas de la relación, y él sintió aquello como un mensaje de los poderes superiores, y se plegó a ello con toda su ilusión disponible. Pero tal sumisión gustosa produjo un efecto contraproducente. Luciana lo empezó a mirar con distancia, como si, por momentos, le pareciera un desconocido.

--¿Qué te está pasando, Luciana?

--¿A mí? Nada. No empecés con tus alcances infundados…

Él cerró el capítulo, al menos frente a ella, pero sintiéndose invadido por una ansiedad fuera de control, lo cual era augurio de tormentas futuras, hasta que ya no aguantó:

--Adiós, Luciana. No puedo más. Vamos a terminar. Ya no aguanto.

--¡No me digás eso, amor mío! Yo estoy mas feliz que nunca. Nuestra relación es deliciosamente caótica. Y eso es lo mejor que podría pasarnos. ¡Ven, por favor!