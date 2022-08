Panes Ticos, una tradición culinaria de más de medio siglo  

En un pan francés especial de 22 centímetros partido por la mitad, la cocinera le coloca frijoles molidos, mayonesa, una pasta de carne de res con trozos de salchicha de pavo, escabeche, encurtido y chile jalapeño opcional y al gusto del cliente.

El pan no es cualquier pan, ya que lo fabrica la misma panadería por encargo, mientras que el resto de ingredientes no se compran elaborados, sino que los preparan cocineras que conocen la fórmula y la sazón particular para elaborar los Panes Ticos.

Foto: Cortesía

Desde 1965, este negocio comenzó a florecer en El Salvador y su creador original fue un ciudadano costarricense que llegó a El Salvador para emprender. Sus panes comenzaron a llegar a los estadios y se hicieron famosos, para luego permitir la apertura del local que hoy es la casa matriz, ubicada en la 19a. sur y 4a. calle poniente de San Salvador. Con paso del tiempo, dio paso a la sucursal de la 29a. avenida norte, en la zona de la colonia Layco, por las instalaciones de Ex ANTEL San Miguelito.

Tanto en el primero como en el segundo local la atención comienza a las 7:00 de la mañana y termina a las 2:00 de la tarde. Los panes son una opción diferente para desayunar y almorzar o para un entremés. Dependiendo de la demanda, los panes se preparan en menos de un minuto.

Foto: LPG / Jorge Carbajal

La persona encargada le aplica los ingredientes en segundos y luego otra persona los envuelve en papel, en caso de que sean para llevar, o en un plato, si es para comer en las instalaciones del negocio.

"En la casa matriz estamos desde hace más de 50 años y aquí en la 29a. desde hace 36 años", dijo Aníbal Torres, propietario de Panes Ticos.

Si bien en la casa matriz el local está en una casa, en la sucursal, el negocio se atiende en un local ubicado bajo varios árboles de sombra, haciendo del sitio un lugar especial, con buen clima y varios parqueos.

Foto: LPG / Jorge Carbajal

Los Panes Ticos, dijo su propietario, han sido degustados por varios personajes, artistas, políticos y otras figuras públicas. Y además tienen zonas de entrega en el área Metropolitana de San Salvador, en vehículos propios de Panes Ticos.

Carlos Flores y su compañera de vida Stefany Mejía dijeron que llegan al local de la 29a. avenida norte dos veces por semana.

"Son buenos, no sé qué les echan, pero son buenos, quizás es el amor con que los hacen", comentó Flores. Su compañera de vida, declaró que a ella le gusta el pan y los chiles jalapeños que les colocan.

Foto: LPG / Jorge Carbajal

Caleb Munguía, dijo que en su caso iba a comerlos con su papá y que hoy llega a disfrutarlos solo o en familia. "Son panes deliciosos, son sabrosos, con escabeche y pan fresco. También venden bebidas naturales. Tengo como 20 años de comer estos panes", detalló Munguía.

Los ingredientes de los panes se elaboran en las oficinas centrales y centro de producción ubicado en Mejicanos. Por dos, por tres, para llevar o para comer en las instalaciones, Panes Ticos son del agrado de muchos salvadoreños y en algunos casos cruzan las fronteras como un producto nostálgico.