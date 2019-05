Pedirán ayuda en redes sociales para restaurar periódicos dañados en Biblioteca Nacional

La futura ministra de Cultura, Suecy Callejas, se reunió la mañana de este lunes con el director de la Biblioteca Nacional, Manlio Argueta, para evaluar los daños al patrimonio bibliográfico, causados por las filtraciones de agua lluvia que afectaron al recinto el pasado 30 de abril.

En el encuentro, Argueta le entregó a Callejas una lista de materiales que se necesitan para restaurar más de 200 volúmenes de periódicos que resultaron afectados por las filtraciones de agua ocurridas en el sótano de la biblioteca.

"Me vine corriendo porque me pidieron con urgencia, y precisamente le acabo de entregar una petición (a la futura ministra) para la UNESCO de los materiales que necesitamos. Y me dijeron: 'tiene que hacerlo en una hora', y nos tardamos 55 minutos", detalló Argueta.

A través de sus redes sociales, el director de la biblioteca ya había publicado hace unos días que necesitaba papel absorbente y alcohol 90 para mejorar el proceso de restauración, el cual podría durar unos dos años.

En la actualidad, aproximadamente 50 voluntarios trabajan en la restauración de los volúmenes afectados, aunque lo hacen con papel bond, lo cual no ayuda al correcto secado de cada edición, dijeron las autoridades.

Publicarán lista en redes

La futura ministra temprano este lunes a las instalaciones y, tras un primer recorrido por la biblioteca, aseguró que como medida urgente publicará en redes sociales la lista completa de materiales que se necesitan para efectuar el proceso de restauración de los periódicos dañados.

"Vamos a poner en redes una lista de los materiales que se van a necesitar para que tengamos un apoyo masivo y que la gente pueda acercarse aquí a la biblioteca. También tenemos espacio para que nos puedan colaborar, si alguien desea colaborar en las actividades. Yo me quedo con esto, vamos a seguir haciendo el recorrido", apuntó.

Al lugar también llegó personal técnico de la Alcaldía de San Salvador para determinar por donde se filtró el agua al sótano de la biblioteca hace seis días. El objetivo es realizar las reparaciones correspondientes para evitar que el problema se vuelva a repetir.

De acuerdo con Argueta, Biblioteca Nacional necesita ser renovada por completo. Aseguró que este es un asunto que ya se encuentra en los planes de la Alcaldía de San Salvador desde 2015.

Sin embargo, sostuvo que aún no hay una fecha exacta para ejecutarla, aunque dijo que la actual administración presidida por Ernesto Muyshondt tiene claro que es parte del plan de renovación del Centro Histórico de San Salvador. El proceso de renovación ronda los $ 10 millones, abonó.

"No solo conozco el Plan Cuscatlán, sino también el plan de renovación del Centro Histórico. Y en el plan de renovación del Centro Histórico, tanto el alcalde Nayib, en su tiempo, como el actual alcalde Ernesto Muyshondt, que le he pedido audiencia y me ha recibido, me han confirmado que el edificio completo está incluido en la renovación del Centro Histórico", dijo el director de la Biblioteca.