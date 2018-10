Pérez-Reverte, de acuerdo con lenguaje inclusivo

Para el novelista español Arturo Pérez-Reverte "no hay ninguna excusa para que el lenguaje no incluya a las mujeres", pero considera que los eventuales cambios que deban introducirse para adaptarlo tengan como "límite" el "sentido común".

"Es evidente que el lenguaje ha estado anclado en un ámbito masculino y tiene que transformarse. Ha sido injusto en el pasado y lo sería ahora en no adaptarlo. Ya no hay ninguna excusa para que el lenguaje no incluya a las mujeres", dijo el escritor en una entrevista publicada en el diario La Nación de Argentina.

Pérez-Reverte señaló que es "necesario que el lenguaje en las academias, en la vida normal, en la calle, se adapte y sea inclusivo", pero fijó como condición "fundamental" que el límite sea "el sentido común", basado en "las leyes básicas de la comunicación, de la lengua, de la semántica, de todo".

"La exageración es pretender que sea una norma impuesta en todas partes. Produce un efecto negativo, es peor", afirmó el escritor, autor de más de 30 libros.

Pérez-Reverte protagonizó en julio pasado una polémica cuando aseguró que estaba dispuesto a abandonar su cargo de miembro de la Real Academia Española (RAE) si avanzaba un proyecto presentado por la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, para traducir la Constitución del país europeo a un "lenguaje inclusivo" y no sexista.

"Tiene usted mi palabra", respondió el novelista de 66 años cuando en Twitter un usuario le preguntó si daría "un portazo" a la RAE en caso de que avanzara la iniciativa.