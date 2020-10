Periodista salvadoreña presentará su obra en Nueva York

La periodista y antropóloga salvadoreña, Carmen Molina-Tamacas, ha sido seleccionada por la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) para presentar su obra "SalviYorkers", con la que forma parte de la segunda edición de esta iniciativa cultural.

El evento está previsto para el próximo viernes 23 de octubre, el cual se realizará de manera virtual, debido a la emergencia mundial ocasionada por la pandemia del covid-19, y será difundido por las redes sociales de la FILNYC.

Además, se contará con la transmisión simultánea del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), así como las redes sociales del Instituto Cervantes de Nueva York, The City College of New York Downtown, New York Public Library, y el periódico El Diario Nueva York.

Carmen Molina-Tamacas

Sobre el libro El libro, que es rico en datos, fuentes y documentación habla, entre otras cosas, sobre la historia de la inmigración latina en Nueva York, el impacto de las políticas migratorias, el histórico movimiento de solidaridad y las razones por las que llegaron los salvadoreños a ese estado.

Por lo anterior, la obra está dirigida a todos los lectores que deseen conocer sobre el origen y desarrollo de la comunidad latina en Nueva York. Además, puede ser utilizado para futuras investigaciones por la calidad y veracidad de la información que contiene.

De acuerdo Molina, fue un largo proceso para llegar al nombre actual, ya que en un principio el libro fue titulado "Cuarenta años de inmigración salvadoreña en Nueva York", pero a medida avanzaba la investigación aumentaba la línea de tiempo.

"Luego cambió a ‘Salvadoreños por nacimiento, neoyorkinos por adopción’, pero cuando comencé a relacionarme con salvadoreños más jóvenes, hijos o nietos de inmigrantes (millennials) me di cuenta que hay un movimiento de búsqueda por las raíces y la identidad cultural en las redes sociales, y que si bien hay palabras que los identifican como ‘cipote, cipota’, también está ‘salvi’", dijo la autora.

El libro fue lanzado oficialmente el 6 de enero de este 2020 en la plataforma global de Amazon.com en dos formatos diferentes: pasta blanda (blanco y negro) y digital, en donde se aprecia a todo color.

Para adquirirlo puedes ingresar a la página https://salviyorkers.com/product/salviyorkers-libro-el-salvador/ o llegar a Vinyl Café, en la colonia Miralvalle.