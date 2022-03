Periodistas se sumergen en la narrativa corta

Laura Flores, de 26 años; y Michelle Recinos, de 24, son dos jóvenes periodistas en la redacción de LA PRENSA GRÁFICA. Su trabajo implica escribir sobre la realidad nacional en la sección de política y en la sección de investigación de Séptimo Sentido, respectivamente.

Flores participó en el XIV Certamen Literario Conmemorativo de los Mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y obtuvo mención de honor en la categoría Cuento. Mientras que Recinos publicó recientemente su antología "Flores que sonríen", integrada por siete cuentos, con la editorial independiente Los sin Pisto.

Ambas, con experiencias y caminos diferentes, han incursionado también en la literatura. En esta entrevista, coinciden que la pasión por las letras las acompaña desde temprana edad y que su profesión las ha inspirado aún más a explotar esa curiosidad por la narrativa corta.

¿Cómo se involucran en la literatura, de dónde surge su interés?

Laura Flores: Desde el bachillerato encontré algo importante en la literatura. Luego en las historias cotidianas de mi familia identificaba elementos que se podían contar, me venían ideas de historias y comencé a escribirlas. Descubrí que era un camino que quería seguir.

Michelle Recinos: Desde pequeña me llamó la atención estar leyendo. Y en la adolescencia conecté más con la lectura de terror, de Stephen King, específicamente. El canon literario fue un escape para mí. Pero ya en la universidad me acerqué a un círculo literario. Mi relación con la literatura ha sido un coqueteo eterno, a veces nos distanciamos y luego vuelvo.

¿De qué tratan sus trabajos recientes, qué temas incluyen sus narrativas cortas?

LF:Hace unos meses estaba de vacaciones y en ese momento había cifras muy altas de desaparecidos en el país –bueno, la situación se mantiene-, en una plática con un conocido me mencionó una historia que ocurrió y ese caso me inspiró. El cuento es sobre una madre que busca a su hijo desaparecido. Lo escribí y lo mandé a un certamen de la UCA, y obtuve una mención de honor. Es importante porque el tema de los desaparecidos lo estamos contando desde el periodismo, con cifras y algunas historias, pero la narrativa permite hablar más de las emociones y tomás otras licencias que en el periodismo no.

MR: En mi caso es una antología. Intenté hacer un hilo conductor que vaya con todos los relatos. Está muy presente la ironía y giran en torno a personajes oscuros dentro de situaciones oscuras. Abordo las presiones de roles femeninos. Es un libro emocional y habla de las presiones cuando la sociedad te dice cómo debés ser, pero vos no explorás.

¿Cuál es el desafío más grande para una escritora joven que busca incursionar la literatura salvadoreña?

LF: Solo incursionar en la literatura salvadoreña es un desafío. La falta de formación en la narrativa también puede ser uno. Y el hecho que las editoriales publiquen a los escritores con más trayectoria. Y que no exista una política cultural y que el Gobierno pueda impulsarte. Al final lo hacemos por pasión.

MR: Creo que son dos. Primero la depreciación de escribir y del oficio. Lo relaciono desde las políticas culturales, no existe interés en divulgar nuevos talentos, hay gente que escribe, pero hace falta que se divulgue, y luego la falta de colectividad entre los narradores.

¿Qué diferencia hay entre un escritor y un periodista?

LF: El ejercicio periodístico tiene que ver más con investigar, documentar y con la actualidad. Y la literatura involucra sentimientos, crear, contar historias y en ese sentido la tarea del escritor tiene un aspecto más creativo y libre.

MR: El tipo de textos que se trabaja. El periodista tiene la obligación de trabajar con información verídica, decir la verdad y de manera objetiva. En el periodismo no se puede trabajar con ficción, en cambio el escritor tiene más licencias, las literarias. Básicamente son los productos.

¿Cómo evalúan el rol de una mujer periodista en la actualidad salvadoreña?

LF: Ser periodista ahorita en El Salvador es complicado, por la coyuntura política y por el hermetismo de instituciones para dar información. Debemos buscar maneras para llegar a la verdad. Sumado a esto, ser mujer periodista quiere decir que podemos enfrentar acosos, a que tus fuentes no te tomen en serio y te rechacen, porque además sos joven.

MR: Ser periodista requiere un montón de responsabilidades y mucha presión, detrás de lo que decís está el nombre de tu medio y tu nombre, y si agregamos que sos mujer joven, suele pasar que la fuente te desvaloriza por completo y es lamentable.

¿Qué valor consideran que tiene ahora entregar otro tipo de narrativas a los salvadoreños?

LF: El periodismo y la literatura están bien cerca y a veces las personas tienen la necesidad de ser ciudadanos que se informan con noticias, pero a veces necesitás algo más emocional y la literatura permite tocar un tema de realidad nacional con otros recursos.

MR: En esta era donde estamos tan conectados a la información también conviene ponerle atención a otro tipo de registros, es importante porque confirmamos que hay gente que lee y que escribe, a pesar de la adversidad. La palabra tiene poder, el lenguaje importa. Y en esta época debemos darles importancia a los sentimientos.

Trayectoria

Michelle Estefany Recinos Juárez, tiene 24 años. Se dedica al periodismo desde noviembre de 2020. Trabaja en la sección de investigación de Séptimo Sentido en La Prensa Gráfica. Cubriendo temas de género, justicia, medio ambiente y desigualdad.



Experiencia

Laura Olivia Flores Amaya, tiene 25 años. Se dedica al periodismo desde noviembre de 2020. Trabaja la sección de política de La Prensa Gráfica. Cubre Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Electoral, y todos los temas relacionados a partidos políticos.