Pionera de la literatura feminista

La escritora, ensayista y novelista Virginia Woolf decía que "no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente". Woolf es una de las autoras más destacadas del modernismo literario del siglo XX y pionera del movimiento feminista.

Nació en Londres, Inglaterra, un 25 de enero de 1882, como Adeline Virginia Stephen, su madre era modelo y su padre historiador. Fue una intelectual apasionada por la lectura, sin embargo, no asistió a la universidad, por considerarse un privilegio exclusivo para hombres. En gran parte su educación fue autodidacta y eso despertó su reflexión sobre la libertad femenina.

La vida de Woolf estuvo marcada por la muerte de su madre (1895) y la de su hermana Stella dos años después; posteriormente fue víctima de abuso sexual por sus hermanastros y al fallecer su padre (1905) experimentó crisis nerviosas. Dichas tragedias la sumieron en grandes depresiones.

A los 23 años comenzó a escribir profesionalmente. Siete años más tarde se casó con el escritor Leonard Woolf, con quien compartió un lazo muy fuerte hasta su último día de vida.

La primera novela publicada por Virginia Woolf es "Fin de viaje" en 1915, por la editorial de su medio hermano, Gerald Duckworth and Company Ltd. En su carrera vinieron más novelas y ensayos. En 1925, Virginia lograría un gran éxito con la publicación de su novela "La señora Dalloway".

Su técnica narrativa que adopta el monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. Mientras que en sus ensayos resaltó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora.

A pesar de su éxito, no obtuvo el reconocimiento de la crítica. Durante toda su vida sufrió trastorno bipolar, que la llevó a tomar una trágica decisión. El 28 de marzo de 1941 se puso su abrigo y llenó los bolsillos de piedras, para dejarse llevar por las aguas de la vertiente del canal de la Mancha del Reino Unido, del río Ouse, cerca de su casa. Su cuerpo fue encontrado dos semanas más tarde.

"Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices, hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida…", escribió en la nota de despedida para su esposo.

Sus obras

El aporte de la escritora Virginia Woolf a la literatura se mantiene presente en la actualidad.

Una habitación propia

Es el ensayo feminista más importante de su carrera. Es indispensable para entender su visión de vida. Plantea la relación entre la mujer y la literatura. La autora se cuestiona qué necesita una mujer para escribir novelas y su respuesta es el título del ensayo.

Las olas

Es la novela más experimental de Woolf y la séptima publicada, el 8 de octubre de 1931. Presenta a un grupo de seis amigos llenos de reflexiones. Su narrativa se aparta un poco de los monólogos internos que explora en sus trabajos anteriores y toma el poema en prosa.

Los años

Es su última novela publicada en vida. Narra la historia de familia Pargiter durante 50 años, desde 1880 hasta 1930. En la obra destacan los pequeños detalles privados de la vida de los personajes y la transición de los capítulos es marcada por las estaciones del año.

La señora Dalloway

El primer trabajo que impactó a la crítica y los lectores. Acontece en un día de 1923 y sigue la vida de Clarissa, una mujer de la alta sociedad y simultáneamente narra otra historia, la de un joven con problemas de salud mental que acaba de volver de la guerra.

Orlando

Una obra en parte biográfica basada en la vida de Vita Sackwille-West, una de las mejores amigas de Woolf y también su amante. La obra se considera importante en la literatura y reconoce su aporte a la escritura femenina, el rol de la mujer y la identidad de género.