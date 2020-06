Pippi ícono infantil y símbolo feminista, cumplió 75 años

El cumpleaños de Pippi recuerda el día en que fue publicado en Suecia el libro homónimo, el primero de una decena de obras de un personaje que adquirió fama mundial, gracias también a una serie de televisión y a varias películas.

La historia de la niña con poderes mágicos que vive sola en la granja Villa Villekula con un caballo, un mono y un baúl lleno de monedas de oro, que no quiere crecer ni ir a la escuela, capaz de cuestionar la autoridad de los adultos, tuvo sin embargo un origen modesto y un nacimiento complicado.

Cuando su hija Karin enfermó de neumonía en 1941, Lindgren ideó el personaje a propuesta de la pequeña para entretenerla: tantas historias le contó sobre ella que decidió llevarlas al papel y, tres años después, en su décimo cumpleaños, le entregó el manuscrito del libro.

Pero este no fue publicado hasta 1945, cuando ganó un premio convocado por una editora, después de que el principal grupo sueco hubiera rechazado el original.

Pippi Mediaslargas, como se la conoce en muchos países latinoamericanos, acabó haciéndose universal y traducida a más de un centenar de idiomas, con decenas de millones de copias vendidas, impulsada también por el éxito de la serie de televisión estrenada en 1969.

El carácter rebelde de esta niña pelirroja con trenzas que cocina crêpes en el suelo y camina hacia atrás representó para muchos una visión menos autoritaria de la educación y un anhelo de libertad, vinculada al momento histórico en que fue escrita, la II Guerra Mundial.

Su condición de mujer independiente, indiferente a las convenciones fijadas para cada sexo, hizo de ella también un símbolo para las feministas.

UN ANIVERSARIO ALTERADO POR EL CORONAVIRUS

Para celebrar el aniversario del más célebre de los personajes de Astrid Lindgren -autora también de los libros sobre Emil, Lotta, Karlsson y Kalle Blomqvist- se habían preparado actos en una docena de países, pero han sido suspendidos o aplazados por la pandemia de covid-19.

Entre ellos figura un musical creado por Björn Ulvaeus, uno de los integrantes del extinto cuarteto sueco ABBA, que ha sido pospuesto para el verano de 2021.

Otros han tirado de soluciones alternativas, como la Sinfónica de Radio de Suecia, cuyo estreno de una obra sobre Pippi compuesta exclusivamente para la ocasión y que iba a ser interpretada en un auditorio de Estocolmo, acabó siendo grabada sin público y difundida por internet.

El parque temático El mundo de Astrid Lindgren y el centro cultural Astrid Lindgrens Ns, localizados ambos en su ciudad natal (Vimmersby, sur de Suecia), han permanecido cerrados por el virus, aunque éste último reabrió hace unos días con muchas restricciones.

La serie de libros de Lindgren consta de 3: Pippi Långstrump (Pippi Mediaslargas) (1945); Pippi Långstrump går ombord (Pippi Mediaslargas se embarca) (1946) y Pippi Långstrump i Söderhavet (Pippi Mediaslargas en los mares del sur) (1948). En 1988 también fue publicado The New Adventures of Pippi Longstocking Activity Book.

Pippi también llegó a la televisión sueca en 1969. La serie se rodó en 1968 y consta de 13 capítulos, el primero de ellos se emitió en la televisión sueca canal SVT el 8 de febrero de 1969.

Todos los capítulos de la serie están rodados en la isla de Gotland (Suecia), la mayor isla del mar Báltico. La protagonista, Pippi, está interpretada por la actriz sueca Inger Nilsson. La serie fue un éxito mundial y ha sido retransmitida en diferentes cadenas de televisión.

El cumpleaños de Pippi también se ha celebrado con publicaciones editoriales, en forma de reediciones o de nuevos libros, como "Pippiperspektiv", donde personalidades de distintos campos, la mayoría suecas, hablan sobre su relación con la niña pelirroja.

"Adoro lo inconscientemente rebelde que es. No le importan las reglas, le importan las personas", escribió por ejemplo Alicia Vikander, la actriz sueca más internacional.

En octubre pasado, el productor David Heyman, responsable de las películas sobre Harry Potter, anunció el lanzamiento de un nuevo film sobre Pippi, pero la pandemia ha hecho que los planes se hayan pospuesto de forma indefinida.