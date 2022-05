Poetas declinan participación en Festival "No Te Pongas Bravo, Poeta"

El IV "Festival de Poesía No Te Pongas Bravo, Poeta", es un espacio literario donde los escritores se toman las calles, universidades, escuelas y escenarios culturales de San Salvador para llevar sus versos, un certamen organizado por el Centro Cultural de España desde 2019.

La actividad rinde tributo al escritor salvadoreño Roque Dalton. Este año se desarrolla desde el lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio, con la participación de varios escritores salvadoreños de gran trayectoria, además de invitados especiales.

Sin embargo, los poetas Vladimir Amaya, Kike Zepeda y Claudia Meyer declinaron la invitación cuando el pasado viernes se enteraron que el evento también es apoyado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de San Salvador. Y lo anunciaron desde sus respectivas redes sociales.

"Estaba programada mi lectura para el martes 31 a las 7 p. m. pero no participaré. Mi decisión es puramente política. Y como no lo organiza algún poeta amigo mío, no tengo nada que hacer ahí. Juro que no me pondré bravo, pero coherencia es poesía también", escribió Amaya desde su cuenta de Facebook.

Por su parte el poeta Kike Zepeda, tambien hizo el anuncio desde sus redes. "Me retiro del festival por motivos eminentemente políticos. No estaré el martes en la lectura de la UES a la 1:30 p. m. Nos vemos en las calles, en el bus, o en cualquier otro lado donde las cosas sean claras de principio a fin", escribió.

PLUS buscó la postura de los poetas sobre esta decisión, pero se negaron a compartir más detalles.

"Las razones para quedarse o irse del festival son personales. Yo me salí y pedí que quitaran mi nombre de toda publicidad", se limitó a decir uno de los poetas.

