Producciones VAM, que puso a bailar en los años 80 y 90, aún existe y sigue grabando cassettes con música "nostálgica"

Escuchar música en cassette aún es posible en El Salvador. Algunos son comercializados en puestos informales de mercados como el Belloso o en los alrededores del parque Libertad en San Salvador, aunque en malas o regulares condiciones.

Además, hay una microempresa que los sigue llenando de música de los años 70, 80 y 90, con melodías que por aquellos años amenizaban los famosos bailes de colegios, escuelas y discoteca móvil. Se trata de Producciones VAM, también conocida como Video, Audio, Music. Esta grababa música en los famosos cassettes en formato de 60 y 90 minutos y de esa forma la música llegaba a las manos de la juventud de aquellas décadas, que escuchaban sus producciones favoritas en grabadoras de dos parlantes, equipos de sonido o en reproductoras de bolsillo.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Producciones VAM nació en 1986 en el hogar de tres hermanos de la familia Brand: Nelson, Alvin y Ronald, amantes de la música y que jugaban a ser disc-jockey. El padre de ellos les facilitó los equipos de sonido que había en casa y de esa forma montaron su primer estudio musical. De esa forma fueron experimentando y consiguieron realizar sus primeras mezclas y luego llegaron los efectos.

De los tres hermanos solo Nelson continuó con el negocio y 36 años después sigue grabando y reproduciendo música, pero ahora sobre todo digital. Nelson guarda de forma celosa varias fotografías de los inicios junto a sus hermanos.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Las mezclas y la música de los años 80 y 90, principalmente, siguieron fluyendo y alegrando las fiestas privadas, fiestas escolares, carnavales y discotecas. Nelson tiene un estudio de grabación y equipo de los años 80 y 90, pero también computadoras para reproducir canciones. Spring love, Massive attack, Waterfalls, Let's dance y Super freak siguen intactas en los demo que guarda Nelson en su estudio.

Volver a recordar aquellos años es fácil y posible, pero hoy se graba por encargo.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Las producciones más solicitadas por los clientes eran, según el salvadoreño, Pop Mix A, Megamix Romántico 1, Pop Mix 89, Pop Mix D, Bolitos Mix y Pop Mix 91 (B y C). La música de artistas como Madonna, Michael Jackson, Blondie, Laura Branigan, David Bowie, Cyndi Lauper, Daft Punk, Bjork, PJ Harvey o TLC eran melodías para la juventud ochentera y noventera.

De forma improvisada, al principio, y con efectos traídos de Estados Unidos, los tres hermanos fueron mejorando las producciones de cassette.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Los primeros "pininos" de Nelson fueron con sus compañeros de colegio. Ellos le daban las listas y Nelson se las grababa en casa y vendía. Al salir del bachillerato fue poniendo mayor énfasis al negocio y durante tres años incluso también tuvo una discomóvil.

"Lo de la discomóvil no me gustó ya que era de desvelarse. Me venía durmiendo como a las 10 de la mañana del día siguiente, ya que al terminar el baile, había que desmontar, bajar todo el equipo, guardarlo y transportarlo al lugar que teníamos; pero las luces y el equipo no podía quedar tirado por ahí, ya que se dañaba, así es que cuando venía a terminar eran las 10 de la mañana", comentó.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

A medida que la demanda de música aumentaba, los hermanos Brand compraron más equipo para grabar hasta 10 cassette en serie. "Eran equipos profesionales, cuando se le daba récord, todos los cassette comenzaban a grabar a la vez y terminaban al mismo momento", agregó.

El secreto de la calidad de la música de los cassette de VAM, según Nelson, fue que grababan en tiempo real y sin modificar la velocidad. "Si era de 60 minutos se grababa de la misma forma", amplió. La música de producciones VAM se fue hasta Estados Unidos, Canadá, España e Italia. Los salvadoreños que gozaron de la música de aquellos años la piden.

Facebook y WhatsApp son las formas de contactar a Nelson, quien encontró en la reproducción de música, y hoy en la digitalización de material de video en Betamax, Betacam o VHS (Video Home System) y de otros formatos, una forma de vida.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal