Producciones nacionales destacan en el festival de cine tico

Dos producciones cinematográficas salvadoreñas destacaron en la séptima edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), celebrado del 28 de marzo al 6 de abril.

Se trata de las películas "La batalla del volcán" y "Polvo de gallo", dirigidas por el salvadoreño Julio López.

"La batalla del volcán" fue la ganadora de la mención del jurado de la Competencia Centroamericana de Largometraje.

"Poco a poco la cinematografía de El Salvador está dando pasos importantes", opinó López y celebró que cinco años después de iniciar con la producción de "La batalla del volcán" se vean los frutos.

Más sobre el CRFIC

Durante el festival se exhibieron 66 películas (23 idiomas y 48 países) en diferentes zonas de Costa Rica de programación con temáticas diversas y para todas las edades.

Agregó: "Es importante para nosotros mostrarnos a escala internacional antes de estrenar en El Salvador el otro mes".

Hasta el momento, el largometraje se ha presentado en el Festival Internacional de Documentales de Ciudad de México, el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el de Cine de Mérida y Yucatán.

Ganó apoyo

Entretanto, "Polvo de gallo", que ha trascendido de las tablas del teatro a la escena cinematográfica, alcanzó el reconocimiento Say The Same Subtitles y que, de acuerdo con López, le permitirá obtener el apoyo en posproducción de subtítulos en dos idiomas, trabajo a realizarse en México. Uno de esos idiomas será el inglés.