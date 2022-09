Puesta en escena indígena debuta en Nahuizalco

Una comunidad en el occidente del país revive su memoria histórica a través de una puesta en escena. El grupo de Teatro Tuhuapan es el resultado del esfuerzo y compromiso del proyecto a cargo del Colectivo Alcapate, los ganadores del Premio Ovación de la Fundación Poma en 2021.

Las comunidades de los cantones Sisimitepet y Pushtan, de Nahuizalco, Sonsonate, recrearon sus expresiones culturales y memoria histórica con una obra que incluye escenas sobre 1932, la tradición oral vinculada al río, la elaboración de petates y otros elementos que los caracterizan.

El debut de esta presentación se dio el sábado 13 de agosto en la comunidad. Incluyó la experiencia de conocer al gran abuelo río Sensunapán, compartir con sus habitantes-protectores, disfrutar la puesta en escena y finalizó con una ceremonia.

Óscar Guardado, actor de teatro y miembro de Alcapate, explicó que dicho trabajo se encuentra en la base del teatro antropológico. Detalló que el teatro occidental investiga la antropología, de manera profunda los comportamientos, danzas, costumbres, cultura, y se lleva a escena por actores profesionales. Sin embargo, en este caso, ellos dieron un giro al hacer que sean las propias personas de la comunidad las que actúen. "En Alcapate lo que quisimos hacer fue que toda esa capacidad de formación y herramientas quede con los mismos pobladores para que sean beneficiados directamente, nuestra intención fue que el grupo no incluyera personas profesionales sino de la comunidad, para que ellos utilicen este conocimiento, esa es la gran diferencia", detalló.

Ubicadas a 63 kilómetros de San Salvador, ambas comunidades pueden presumir del patrimonio natural y cultural que les rodea. Sus habitantes se han unido para luchar contra la construcción de una octava hidroeléctrica sobre el río Sensunapán, un espacio en el que cuentan 14 sitios sagrados. Su lucha por la conservación del río lleva 18 años.

Astrid Carolina González tiene 22 años y vive en Sisimitepet, es madre de dos hijos y uno de los nueve integrantes de Teatro Tuhuapan. Cuando conoció el proyecto de Alcapate se interesó profundamente, porque en el proceso de aprendizaje descubrió que el teatro podía ser una herramienta valiosa para expresarse.

Una de sus motivaciones es que sus hijos conozcan sus raíces, la lucha de "los abuelos" y otros miembros de la comunidad en la conservación de sus recursos naturales y culturales. "Que esta herencia no se quede en el pasado, que siga viva en un futuro en nuestras nuevas generaciones, quiero que mis hijos sepan que no tienen que tener miedo y que siempre tienen que alzar la voz en defensa de todos los derechos", agregó Astrid.

Roberto Salomón, director del Teatro Luis Poma, reveló durante el debut que el proyecto fue elegido por el jurado por el impacto en las comunidades. "Este proyecto es seductor porque no trae soluciones, sino que plantea preguntas y para mí eso es lo importante en el teatro. El teatro no da soluciones. El resultado me parece formidable", expresó.

En el futuro este proyecto pretende la reactivación económica de la zona y que otras personas puedan compartir la experiencia que ofrece este territorio lleno de riqueza cultural, historia, naturaleza, medicina natural y costumbres.

Experiencia. El ritual comenzó con una purificación para los visitantes. En la obra participa Enrique Carías, uno de los miembros de Tuhuapan.

Unidad. Algunos miembros de Alcapate junto a lugareños comparten las indicaciones antes de iniciar el viaje al río Sensunapán. El proyecto de teatro dio inicio en enero de este año.

Obra. La presentación de antropología escénica incluye escenas sobre la tradición oral vinculada al río con Astrid González y la elaboración de petates.