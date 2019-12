Quijano reitera que no se ha reunido con pandillas

El diputado por ARENA, Norman Quijano, reiteró ayer que no sostuvo reuniones para negociar con miembros de pandillas, luego que el pasado jueves la Fiscalía General de la República revelara un video en el que se ve al político en un encuentro en el que él, asegura, estaba "con pastores de iglesias evangélicas". Además consideró las acusaciones como una "conjura que viene de Casa Presidencial".

La imagen dada a conocer por el ministerio público es parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso penal conocido como Operación Cuscatlán, donde fueron procesados 426 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de homicidios, extorsiones, tráfico de armas y lavado de dinero. Del total fueron condenados 375 por el Juzgado Especializado de Sentencia A a penas que van desde los cuatro a los 74 años de prisión.

"Yo sigo con mi conciencia tranquila. A mí me invitó el presidente de la red de pastores para ir a hablar con pastores, no para ir a hablar con pandilleros. Cuando yo fui a esa reunión hablé de los planes que iba a impulsar en el caso de llegar a ser presidente de la república. Así que yo sigo con mi conciencia tranquila, sostengo lo que dije desde un principio, yo no me he reunido con pandilleros", expresó Quijano previo a la sesión plenaria de ayer.

Quijano también acusó a personas cercanas al gobierno de hacer una "conjura" en su contra con las acusaciones.

"Esto es una conjura y viene de Casa Presidencial y cuando decimos Casa Presidencial ya sabemos a que me refiero", agregó.

Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, señaló que el pago de dinero a pandillas por los que han sido señalados tanto Quijano como el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, son la constante que vive la población salvadoreña, de la cual los políticos no están excluidos.

"Fue una extorsión. La mayoría de salvadoreños ha sido extorsionados. No ha quedado otra opción", aseguró Reyes.

Luego, el diputado Numan Salgado consideró que el Fiscal General de la República ha sido muy pasivo en el caso.

"El señor Fiscal como que quiere y no quiere entrarle al problema. Menciona que ya tiene conocimiento él y solo con que hayan indicios de un ilícito es responsabilidad de Fiscalía iniciar investigaciones. No sé si es porque se trata de políticos con mucho peso en este país que no ha iniciado con investigaciones", dijo Salgado.