RADIOGRAFÍA DE LAS INSPIRACIONES QUE ACABAN SIENDO FUERZAS EN PIE CON CUERPO Y ALMA

LLEGAR POR FIN AL ESCALÓN MÁS ALTO

Aunque seamos inteligentemente calculadores, lo único cierto en esta vida es el predominio del azar; y eso él lo tenía instalado en su mente como una verdad de incuestionable arraigo, sin saber en realidad por qué. Afortunadamente no era una verdad existencial que lo perturbara en ningún sentido, porque todos sus giros anímicos los hacia siempre con la debida planificación. ¿Y entonces dónde quedaba guardada la convicción de que el azar lo podía todo?

Aquel día abrió los ojos antes de que la luz matutina comenzara penetrar por las rendijas de la cortina metálica ligeramente entreabierta, y con rapidez fue a asomarse al espacio abierto que constituía su entorno natural; pero la pregunta, entonces, comenzó a revolotear a su alrededor: "¿Quién anda por ahí?", preguntó al aire en un murmullo; y la respuesta no se hizo esperar: "Soy yo. ¿Ya no me reconoces?"

A partir de ese instante él sintió, desde lo profundo de su ser, que el azar se le estaba revelando con una fuerza incontrastable, como si no quisiera quedar relegado a una condición de idea intrascendente.

Y así siguió, hasta asumir todos sus latidos como posibles anuncios de lo que podría venir más allá de eso que tan a la ligera llamamos "razón".

–¿Y ahora dónde estoy, pues?

–En el último peldaño de ti mismo. De aquí tienes que alzar vuelo…

–¿Hacia dónde?

–Hacia ahí donde vas a celebrar que no te asusta lo desconocido.

SUEÑOS QUE SE DESPIERTAN ANTES QUE NOSOTROS

Su padre había sido, desde que él tenía memoria, un pertinaz adicto al ansia de estar siempre dispuesto a proceder en armonía con los cambios de los tiempos, y tal actitud, nunca desmentida, le había dado una especie de seguridad de gran poder estabilizador. Pero él evidentemente no era como su padre: a él, de entrada, lo perturbaba el cambio, y todo lo que significara evolución le ponía los nervios de punta. Y así estaban las cosas cuando tuvo que subir el primer peldaño de la adultez.

–¿Yo? ¿Un adulto? ¿Pero cómo llegué hasta aquí sin darme cuenta?

Aunque la pregunta se la hizo sin externar palabras, el flujo de la misma le rebotó en todos los sentidos, orgánicos y subliminales. Y a partir de ese momento comenzó a moverse como alguien de su condición temporal, pese a que no lo captara del todo.

Durante un buen tiempo tal adaptación mecánica le sirvió de paciente amortiguador de inquietudes, pero eso comenzó a desmontarse cuando estaba al borde de entrar en el plano del compromiso sentimental. Adela, que era una señora bastante mayor que él, lo miró a los ojos, embelesada:

–Te acepto, Julio, y te prometo hacerte feliz en toda circunstancia.

El ofrecimiento lo envolvió como una gasa que tenía el poder virtual de los anhelos secretos. Y desde ese mismo instante fueron lo que en el habla popular se conoce como "uña y carne".

¿Y cuánto duró aquel enlace que parecía dictado por fuerzas desconocidas? Nadie lo supo porque la gasa del destino se quedó ahí, envolviéndolo todo.

NIÑERA FANTASMAL

–¿Ya estás despierto, Floren? –le preguntó aquella voz que oía desde siempre, y que era la de su madre, eterna guardiana del ser y del quehacer de sus criaturas.

Eran tres hermanitos: Luz, Angélica y Florencio. Y aunque los nombres de los tres hijos sucesivos surgieron en la voluntad de los padres sin propósito integrador, era claro que formaban una especie de unidad espontánea. Y entonces llegó a vivir muy cerca aquella "señora enigmática".

Ante la pregunta de la madre, el niño reaccionó, incorporándose:

–Desde hace ya un buen rato, mamy. ¿Y a mis hermanitos qué les pasa?

–Estaban más cansados que tú, y por eso siguen durmiendo…

En ese preciso instante se sintieron unos leves toques en la puerta de entrada. La madre fue a abrir, y al hacerlo se encontró con la "señora enigmática".

–¿Qué tal, vecina? ¿Cómo están sus niños? Hoy no los he visto. ¿Están descansando?

–Pues por ahí andan. Moviéndose como los niños que son…

Y en eso aparecieron los tres, aún adormilados:

–Mamy, ya despertamos. ¿Nos podrían llevar al parque a pasear un rato?

Antes de que la madre pudiera responder lo hizo la vecina enigmática:

–No se preocupen, niños: yo los llevo. Vamos.

La madre, de pronto, parecía una estatua. Observaba la escena, ausente. Y esa ausencia se quedó ahí para siempre. Han oído bien: ¡Para siempre!

EL VIENTO NO HABLA, SÓLO AVISA

El jovenToño hizo girar el timón del vehículo hacia la izquierda, e ingresó de inmediato al callejón sinuoso que conducía hacia aquel tupido conjunto de viviendas que a primera vista se identificaban con el tipo de construcciones habitacionales propias de los viejos tiempos. Se detuvo y empezó a constatar la numeración de las casas. Buscaba el número 201, que era el que tenía apuntado y que curiosamente parecía estar escabulléndosele, hasta que surgió de pronto como recién llegado.

Se detuvo frente a él, con un chirrido de frenos como si el vehículo se estuviera resistiendo a detenerse. Él se bajó, y de inmediato se dio cuenta de que el 201 estaba en el tercer piso de la construcción, que se extendía hacia arriba con vivas ansias de horizonte. Subió por la escalera y a un paso se encontró con la puerta numerada. No tuvo que llamar, porque la puerta se abrió en ese mismo instante.

Apareció una señora muy mayor, con aire de otro tiempo:

–Al fin llegaste, muchacho. Te he estado esperando desde hace mucho…

–¿Y entonces por qué no me buscaste? –reaccionó él con acritud.

Y al sólo decirlo, una fuerte ráfaga de aire llegó hasta ellos, como si quisiera decirles algo. Ambos, entonces, se sometieron a aquel mandato implícito. Muy cerca se oyeron las campanadas de una iglesia, de seguro muy antigua, y eso los empujó a enlazarse en un apretado abrazo, sin duda con aliento familiar:

–Mi niño, voy a estar contigo para siempre. Ya no vivo en este mundo, pero puedo venir cuando quiera; la suerte es que allá no existe el calendario. El viento sí existe, y es mi compañero más fiel…

FERNANDO LUNA, EMPRENDEDOR SIN MIEDO

–Hijo, ya te llegó el momento de decidir sobre el rumbo que va a tomar tu vida: ¿Qué querés estudiar?

–Nada –respondió el joven sin pensarlo dos veces.

–¿Y entonces te vas a unir a la caravana de los "ninis", que ni estudian ni trabajan?

–Yo no he dicho eso, papá. Yo no voy a estudiar más, pero sí voy a trabajar… –¡Ah, qué buena idea! –reaccionó el padre con notorio sarcasmo–. ¿Y trabajar en qué: limpiando carros o cargando bultos?

–En su momento vas a ver cómo vienen las cosas. Sólo te pido un favorcito: que me permitás disponer de un dinerito para empezar, y yo me comprometo a devolvértelo con todos los intereses que querrás… ¿Estamos?

–¿Cómo que estamos? No me vas a ver la cara. Arreglate como podás… ¿Estamos? Algo hizo entonces Fernando, una vez que logró su título de bachiller: se fue de la casa sin decir hacia dónde. Los padres creyeron que era otra de sus excentricidades, y no lo buscaron. "Ya va a aparecer por ahí", se dijeron.

Pero pasaron los días y no apareció. Y entonces empezaron a preocuparse, sobre todo porque la situación de la seguridad ciudadana en el país era crecientemente precaria.

Le dieron parte a las autoridades de la desaparición, y las respuestas fueron vagas y confusas. ¿Un desaparecido más? Ese era el pan de cada día.

Hasta que mucho tiempo después Fernando reapareció, cargado de presentes. Su emprendimiento como promotor de nuevas marcas funcionaba al máximo. Era toda una hazaña. Y la primera marca era el anhelo de triunfar. ¡Aplauso, por favor!

UNA NUEVA VIVIENDA AL PIE DEL HUMO

Ellos eran, y lo habían sido siempre, lo que se ha dado en llamar familia de clase media. Vivieron por muchísimo tiempo en la Colonia Minerva, inmediatamente al sur del antiguo Cuartel El Zapote, y luego se pasaron a una casa una cuadra adelante de la embocadura de la Calle 5 de Noviembre, rumbo a Mejicanos. Después se dirigieron a la parte alta de la ciudad, muy cerca del Hospital de la Mujer; ahora querían trasladarse de nuevo, y se hallaban pensando dónde.

Opciones había muchas, porque las construcciones habitacionales proliferaban, con preferencia hacia lo vertical; pero ellos querían seguir sobre el suelo, para tener jardín y privacidad. Y, afortunadamente, su condición económica había mejorado de manera notoria, por el éxito de sus respectivos desarrollos profesionales, él como gestor de propiedad urbana y ella como promotora de viajes turísticos.

En ésas estaban, buscando sin prisa pero con ánimo, cuando llegó inesperadamente una oferta en boca de un intermediario que ellos no habían contactado: la casita al pie de una colina arbolada y junto a una vertiente de agua cuyo origen no estaba a la vista. Luego de un par de llamadas, se animaron a ir a ver. Y tanto el sitio como la construcción los cautivaron al instante. Era lo que buscaban.

Se trasladaron hacia ahí sin esperar más. Ellos eran los primeros habitantes instadados. Y empezaron a llegar los demás. Cuando la ocupación se completó vino el primer temblor de tierra, y por algunas grietas empezó a brotar un humo espeso.

En algún rincón, el destino sonreía.