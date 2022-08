Rendidos ante el nuevo caso de Joël Dicker

"El caso Alaska Sanders" (Alfaguara 2022) inicia como una bomba y lleva al lector en un ritmo trepidante por un nuevo caso de asesinato, donde vuelven a aparecer Marcus Goldman y el sargento Perry Gahalowood, por lo que el recuerdo de "La verdad sobre el caso Harry Quebert" regresa para los asiduos al autor.

Pero esta vez, el hecho que ocupa al famoso escritor (que es Marcus Goldam, para los que aún no han leído a Dicker) es aún más complejo, por lo que la sorpresa y los giros inesperados, permanecen hasta el final.

En un poblado de New Hampshire, encuentran el cuerpo de una mujer asesinada, con una nota impresa guardada en el bolsillo que señala "Sé lo que has hecho". La víctima era Alaska Sanders, una joven dependienta de la gasolinera de la localidad.

A partir de ahí, y por un juego del destino, once años después de ese homicidio y con los supuestos culpables encarcelados, el escritor llega a ese poblado y empieza a investigar. Hay algo que no tiene sentido, y hay personas que aún creen que hay inocentes tras las rejas. Sobre todo porque guardar un secreto tantos años no es tan fácil, corroe el alma y la llena de angustia. El tiempo es el factor que obliga a unos a hablar.

¿Por qué una antigua reina de belleza que tenía todo para triunfar en la gran ciudad se va a meter a un pueblo recóndito? Y así Goldman o Dicker (como usted prefiera) narra los entresijos de una historia que está llena de secretos e intriga, amor, celos, corrupción y dolor, y que desnuda el alma humana.

No toda la gente ha dicho la verdad, y entre más se busca, más trapos sucios empiezan a salir; parece que todos tienen algo que ocultar, desde los padres de Sanders, hasta la misma Policía. Pero aún así y contra todo pronóstico, logran desenmarañar lo que parecía imposible.

Dicker sabe cuál es la forma del éxito y esta vez lo vuelve a lograr. Tiene al lector a lo largo de más de 400 páginas pendiente de lo que sucede en el poblado, recordando a los primos de Baltimore, con el fantasma de Harry Quebert rondando y descubriendo cómo el escritor, esta vez Marcus Goldman, se empieza a encontrar a sí mismo e inicia el desapego de la sombra de su mentor.

Éxito global

"Hace exactamente diez años en un verano, hubo un caso muy particular en los libreros de París; salían a la calle y le decían a la gente: ‘No es necesario que entre a mi librería, llévese este libro y si no le gusta le devuelvo su dinero’. Con esa convocatoria, el libro, un libro de un joven suizo casi desconocido, un libro de 700 páginas, 'La verdad sobre el caso Harry Quebert' empezó a ser noticia", señaló María Fasce, la directora literaria de Alfaguara en la presentación de "El caso Alaska Sanders" con los medios latinoamericanos.

"La verdad sobre el caso Harry Quebert" fue un éxito en todo el mundo, y el resto es historia, porque hoy sin haber cumplido aún los 40 años Dicker es uno de los autores más famosos del planeta.

"Yo siempre imaginé que Harry Quebert sería una trilogía siempre me imaginé que habría una continuación directa... lo que no me imaginé cuando lo escribí fue su enorme éxito. Se trata de una novela que yo publiqué después de varios intentos infructuosos", comentó Dicker en una conferencia en Zoom, donde participó LA PRENSA GRÁFICA.

El éxito hizo que no escribiera inmediatamente el segundo libro (El libro de los Baltimore), para que no pensaran que lo que quería era aprovecharse de ese reconocimiento; eso le permitió escribir las tres obras para que puedan leerse de forma independiente, señaló.