René Cartagena: “Mis obras buscan llegar al fondo del espectador”

Durante un año sabático René Mauricio Cartagena Alas, tomó un impulso importante para desarrollar el trabajo artístico del puntillismo, una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos.

El joven de 30 años, ingeniero industrial de profesión, comenzó a perfeccionar la técnica y ahora tiene cinco años realizando puntillismo. Su nombre artístico es Lixhu y describe su arte como un retrato surrealista con tintes de ciencia ficción. Trabaja con la simulación de capas, texturas orgánicas, formas superpuestas y la ilusión óptica.

Asegura que jugar con estos conceptos le permite crear composiciones complejas alrededor del rostro humano. Producir una nueva pieza puede tomarle entre 15 y 30 días, trabajando por las noches.

Uno de los elementos característicos de estas obras, es que cada uno de los puntos que la componen tiene un tamaño similar, de forma que el espectador no puede dejar de observar una perfección que hace pensar en una imagen idílica congelada, como una visión duradera de la realidad o la imagen.

¿Desde hace cuánto se dedica al arte y cómo nace ese interés?

Cree mi primera serie de ilustraciones en 2017 llamada "It’s all in your head", eran sentimientos, situaciones y canciones que se han metido en nuestra cabeza tratando de escapar, transformándonos hacia una relación simbiótica entre lo material y lo humano, buscaba miradas o poses que me sirvieran para un objeto o lugar.

¿Qué técnicas utiliza para sus trabajos?

Me he especializado en el puntillismo sobre papel. Realizo mi trabajo con plumas de diferentes graduaciones para crear texturas y sombras según sea mi visión. Así mismo, he trabajado el puntillismo en forma digital y de manera mixta al digitalizar las piezas físicas y realizar una coloración en programas de edición.

¿Cómo aprendió la técnica del puntillismo?

El puntillismo lo he ido mejorando por mi cuenta, viendo en el trabajo de muchos artistas a lo largo de estos cinco años. Ha sido un progreso a prueba y error de obra en obra. La mayor influencia que tuve para tratar de mejorar la técnica fue el documental "Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski". Stanislav Szukalski fue un artista polaco-americano, una eminencia en la escultura surrealista. Sus esculturas iniciaban con bosquejos complejos a base de puntillismo y ver el resultado final en 3-D me cautivó. Creo que el tener la paciencia y la visión de las texturas y las sombras, permite utilizar los puntos a su máximo esplendor.

¿Qué importancia tienen los colores en sus obras?

Para mí el contraste del blanco y negro con el papel dan mucha elegancia y se realzan mutuamente, si he trabajado piezas a color para proyectos específicos pero siempre buscando resaltar el negro de la tinta.

¿Qué busca proyectar en cada uno de sus trabajos?

Desde mis primeras ilustraciones tomé el rostro humano como lienzo, eso me permitió adentrarme en la mente del espectador a través de composiciones complejas. Con mis primeros pasos en exposiciones mi interacción con el espectador me pareció curiosa y me di cuenta que mi trabajo los hacía pensar y sentir diferentes cosas. Todas mis obras buscan llegar al fondo del espectador, que lo tomen personal y puedan reflexionar sobre ello. Que los haga recordar una situación en su vida donde fueron ese personaje frente a ellos.

¿Cómo ha sido su experiencia como artista?

Han sido cinco años de disciplina y esfuerzo siendo un ingeniero industrial con un empleo de 8 a. m. a 5 p. m. una de las cosas más críticas es administrar el tiempo para trabajar en cosas nuevas. Producir una nueva pieza puede tomarme entre 15 y 30 días con jornadas nocturnas de teres horas al día. Siendo las redes sociales el mayor medio de exposición para mi trabajo es un poco complicado mostrar una pieza nueva cada mes o dos meses, es un reto mantener al público interesado mostrando solo avances de piezas de larga producción. Por otra parte, no haber tenido un proceso de formación artística en la universidad mi contacto con otros artistas ha sido limitado a las exposiciones y eventos en los que he participado. Ha sido una labor extra abrirme paso en la comunidad local. Como artista lo que más me llena de satisfacción es que mi trabajo ha llegado al ámbito internacional a través de proyectos y exposiciones.

¿Qué reconocimientos o logros ha obtenido durante estos años?

A lo largo d e estos cinco años he logrado mostrar mi trabajo en diferentes exposiciones y eventos locales e internacionales en Guatemala, México y Argentina. He participado en proyectos editoriales como Revista Black Mamba de El Salvador, Revista Avenida de Colombia y en Infinity World Magazine de Estados Unidos.