Roban pintura "Madonna del Silenzio"

Probablemente no es una pintura perdida de Miguel Ángel y es casi un hecho que no fue robada por una pandilla sofisticada de ladrones internacionales. Pero la desaparición de una obra que un sacerdote afirmó que parecía del maestro renacentista tiene perplejos a los investigadores belgas.

La pintura montada en madera "Nuestra señora del silencio" ("Madonna del Silenzio") fue robada el viernes pasado de la iglesia de Sint-Ludgeruskerk, en el pueblo de Zele, a 50 kilómetros al noroeste de Bruselas. El padre Jan Van Raemdonck cree que podría ser de Miguel Ángel y dice que un experto en arte italiano planeaba ir a autenticarla.

La policía obtuvo un video granulado de seguridad en el que aparece un hombre caminando cerca de la escena del robo antes del amanecer con lo que parece ser la pintura apoyada sobre la cabeza. Una hazaña de por sí, pues según el padre se necesitaron tres hombres para montar la pintura de 1.5 metros por 90 centímetros en un caballete antes de Navidad. "No fue muy inteligente", dijo el padre, quien estaba escribiendo un libro sobre la pintura, a The Associated Press.

Mientras descubrir el paradero de la pintura es un reto, establecer de dónde vino es casi un misterio en sí.