SUEÑOS ELABORADOS CON LAS MATERIAS PRIMAS DE LA FE

CAMINO INMEMORIAL HACIA LA NIEVE

En las noches anteriores al día de la partida, prácticamente cayó privado, como si su mente se quisiera esconder de sí misma. La verdad era que no podía aventurarse a ningún sueño porque la realidad que estaba por venir le producía suficientes ansiedades en movimiento mental inagotable como para venir a agregarle imágenes imprevisibles. Y así llegó la hora de partir, con una pequeña mochila al hombro y escapando de las despedidas angustiosas.

En unos pocos minutos estaba ya fuera de la mirada de todos los suyos, camino al Norte desconocido que le provocaba ilusión y temor a la vez. En los días siguientes, nadie supo más de aquella aventura. Su familia más inmediata –sus padres, su mujer y los dos hijos casi adolescentes— aguardaba sin perder la confianza en que todo iba desarrollándose con la naturalidad esperada.

Muchos, pero muchos días después, recibieron el primer mensaje:

--Estoy aquí, refugiado en un albergue para indocumentados. Hace un frío de todos los diablos. La nieve lo cubre todo. Tengo gripe y ganas de volver. A ver qué pasa.

Todos respondieron, pero él no volvió a comunicarse. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Y un día de tantos lo vieron aparecer en la puerta, demacrado y sonriente:

--Hoy soy fantasma y así pude volver. Estoy de paso hacia la nieve, la otra nieve…

LUCES QUE CON FRECUENCIA SE NOS ESCAPAN

María Elena acababa de graduarse en técnicas digitales y se sentía plenamente habilitada para entrar a laborar en cualquier empresa de última generación. Puso de inmediato su currículo en todos los sitios que tenía a la vista, y se dedicó a esperar respuestas con plena confianza en la suerte que le esperaba. Entretanto, se fue a pasar unos pocos días a la playa, para recargar energías emocionales, y ahí, junto a las olas incansables, pasaba las horas frente a su laptop, revisando mensajes.

No parecía haber novedad de ningún tipo, y aquello se le iba convirtiendo en pura costumbre mecánica. Cada vez sentía la mente más en blanco, y llegó el momento en que lo embargó la necesidad de escapar. ¿Pero hacia dónde? Su vivienda de toda la vida era el único refugio disponible, donde además sus padres se lo proveían todo, como siempre.

--María Elena, ¿por qué te ves tan agobiada? –le preguntó su padre una noche.

--Porque tengo necesidad de hacer un viaje. Por mar, a cualquier destino…

El padre, al día siguiente, la pagó el pasaje en un crucero. Una semana después se fue.

Cuando regresó, un mes más tarde, venía enteramente cambiada.

--¿Te fue bien, hija?

--Tan bien que me voy para siempre. Conseguí trabajo en el crucero. No me pregunten de qué.

REGRESÓ A PIE COMO SE FUE

En aquella urbanización que ya tenía muchos años de haber emprendido su difícil desarrollo, porque se trataba de una zona donde al principio no había nada más que tierras áridas y totalmente despobladas por las inclemencias del clima, vivían muchas familias de gentes que habían emprendido en sus respectivos momentos las aventuras migratorias con el propósito de mejorar sus vidas individuales y las de sus familias. Eso creaba en el ambiente un vínculo de comunicación que se manifestaba de muchas maneras y con diversos tonos.

Aquel día, sin dar ninguna señal anticipada, volvió al lugar uno de los emigrantes más jóvenes, que eran la mayoría. Traía toda la pinta de haber sido deportado, sin equipaje ni nada en las manos.

--¿Qué te pasó, muchacho? ¿Por qué no nos avisaste que venías de vuelta?

--Es que no me deportaron. Quería darles la sorpresa…

--¿Sorpresa? ¡Sí que nos la diste! ¿Y ahora qué?

--No aguanté aquella vida. Se gana más, pero se vive menos. Quiero volver a la tierra, a tocarla con las manos, a despertarme con la brisa, a buscar una chava que sea como yo. ¿Es mucho pedir?

Los padres lo miraron de reojo. ¿Qué iban a ser sin la remesa que les enviaba todos los meses? Sin embargo lo abrazaron, porque después de todo seguían siendo padres.

ERA LA HORA DE SALIR, Y ASÍ LO HICIERON

Aquella tarde el cielo estaba nublando con fuertes señales de tormenta próxima. Al fin de cuentas era el comienzo del invierno, y en tales momentos las amenazas de la humedad impaciente muestran a plenitud su fuerza juvenil. Los dos volvieron de sus respectivos trabajos exactamente al mismo tiempo. Él de su labor como mecánico en un taller de los alrededores; ella de su ocupación como costurera en una pequeña fábrica que estaba al final del barrio.

Se encontraron en la puerta de la vivienda, con expresión de sorpresa:

--¿Qué pasó? ¿No tenías carros chocados, de esos que hoy abundan?

--No había ni uno. ¿Y a vos se te acabo el hilo o se te perdieron las tijeras?

--Y entonces, ¿qué hacemos?

--Yo tengo gana de vagabundear por ahí –dijo él, frotándose las manos húmedas.

--Bueno, siempre que sea cerca de un súper. Hay que comprar cosas.

Entraron de prisa, para desaguar las respectivas vejigas, traer un paraguas y sacar dinerito de la caja. En un par de minutos estaban fuera.

Y se fueron sin rumbo por ahí, como acostumbraban cuando eran novios. La nublazón se estaba disolviendo de repente. La luna se dibujaba al fondo. Sin saber cómo ni por qué aquella salida les había ganado la moral.

BOFETADA FELIZ

El padre era dominante y demandante al máximo. Su esposa, que era la segunda, tenía para él la suprema virtud de ser condescendiente en todo, aun con lo más abusivo de él y del entorno. Y en medio estaba Heidi, la hija del primer matrimonio de él con aquella joven que acabó por escapar hacia lo desconocido, sin que se supiera nunca nada más de ella.

La madrastra nunca tuvo mal ánimo contra Heidi, pero la ignoraba prácticamente en todo. La niña creció como un fantasma en la casa, ya que el padre tampoco le prestaba atención de ninguna índole. Y así llegó a la adolescencia y luego a la primera juventud.

Entonces conoció a Fred. Ella cruzaba la calle y él por poco la atropella. Se conocieron en ese instante, y aquello fue una llama envolvente. Poco después lo llevó a su casa.

--¿Qué hace aquí este individuo? –casi gritó el padre, a su modo--: Debe ser algún pelagatos que encontraste en la calle…

--Sí, lo encontré en la calle, papá; pero Fred es el hijo menor de don Porfirio Celis. ¿Te suena? Es el empresario más poderoso del país. Vamos a casarnos y ustedes no están invitados… Recuerden que yo soy la heredera directa de la voluntad de mi madre, y no van a volver a verme nunca más. Adiós.

El padre y la madrastra se convirtieron de inmediato en estatuas.

MAGDALENA LEVANTÓ LA MIRADA

Después de mucho imaginarlo y darle vueltas, Magdalena que quedó quieta, como si por fin hubiera dado con el rumbo hacia la identificación de sus inquietudes más escondidas, que la venían asediando por tanto tiempo. Algo revoloteaba dentro de ella, y hasta ese momento no había hallado cómo caracterizarlo. Y al sentir tal sensación, las puertas de la conciencia se le fueron abriendo sin prisa pero sin pausa.

Enfrente estaba, entreabierta, la puerta que daba a la calle. Avanzó un paso hacia ella y la abrió del todo. Desde su propio interior una voz le preguntó:

--Magdalena, ¿para dónde vas?

Ella se quedó quieta y en silencio, porque en aquel instante se había dado cuenta de que no tenía nada que responder. Y es que cómo iba a saber hacia dónde iba si no pensaba salir de sí misma y adentro todas las rutas son enigmáticas. Pero la voz siguió:

--Te lo pregunto porque sólo tú puedes decidir tu rumbo. Vas hacia aquí o vas hacia allá. A eso se le llama comúnmente destino. Apúrate a definirlo.

--¿Y si no lo hago?

--Te vas a quedar quieta, como una imagen de ti misma. ¡Vamos, cobra vida!

Y en ese justo minuto todas las cortinas comenzaron a abrirse, incluyendo las de la mente, y ella, ya sin ninguna vacilación, miró hacia el infinito. Ese era su permiso de acceso a la nueva vida:

--¡Gracias, destino; y adiós a todo lo que está aquí!