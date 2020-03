Salvadoreña Gothy López, en Milán: "Tengo tres semanas de no salir de casa"

De acuerdo a la agencia noticiosa EFE, el coronavirus ha infligido un enorme daño en Italia, contagiando a 15,113 personas y causando la muerte a 1,016, pero también paralizando todo un país, con tiendas cerradas, restricciones de movimiento y el norte, Milán, su motor económico, como zona más afectada.

Milán es el epicentro del brote de virus. La región de Lombardía, como se le conoce, representa más de la mitad de los 10,000 casos de infección de Italia y la mayoría de sus 877 casos de cuidados intensivos.

Esta ciudad, la más poblada dela región, fue la primera en cerrar escuelas, gimnasios, iglesias, museos y campos de fútbol. Los residentes pueden salir de casa sólo por trabajo, razones de salud u “otras necesidades”, como comprar alimentos o hacer ejercicio.

“Este virus no se detiene”, dijo Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardía, durante una conferencia de prensa televisada. “La única forma de vencer al virus es parar su propagación”. Llamó a los italianos a dejar de ir a los cafés, diciendo: “No se puede considerar una limitación a nuestra libertad, sino una necesidad para la salud pública”.

Vivencia salvadoreña

Una de las personas afectadas por la paralización del país es la pintora salvadoreña Gothy López, quien está radicada en Milán desde el 2004 y en este tiempo vive las consecuencias de las medidas gubernamentales.

"Tremendo está esto... Tengo tres semanas de no salir de casa", dijo Gothy en conversación con LA PRENSA GRÁFICA, vía WhatsApp.

Artista Gothy López. /Foto: Archivo La Prensa Gráfica

Entre las últimas noticias que ha escuchado, subraya que: "Están corriendo contra el tiempo, piensan construir un hospital en 6 días en las instalaciones de la fiera internacional de Milano con otros 600 puestos de terapia intensiva, pues están esperando el aumento exponencial de contagio (sic)".

De acuerdo a un informe de la BBC en 2016, el Consulado General de El Salvador en Milán estima que la cifra de salvadoreños censados ronda los 18,000, pero por tratarse de una migración con un alto componente de ilegalidad, fuentes del consulado y de oenegés surgidas de la propia comunidad no bajan de 40,000 la estimación de salvadoreños en Milán y alrededores.

Gothy comentó que, todos esos miles sin excepción "no pueden salir de sus casas"; si no es, como el resto de ciudadanos por situaciones específicas autorizadas por el gobierno.

Contagiarse, no es difícil

"Lo mas difícil es evitar el contagio", apunta López al hablar sobre la complicado de este momento en Milán. "(Esto) sobre todo para quien trabaja y tiene que salir por fuerza", agrega.

Otra situación incómoda es que, como en El Salvador, se han escaseado el alcohol gel y las "mascarillas anticontagio" y asimismo, cuesta hacerse de artículos de primera necesidad y comida.

"Solo se encuentran mascarillas comunes, no se encuentran en las farmacias las anticontagio y eso es un problema. Ir a comprar la comida al super también es un problema, hay colas para poder entrar pocos a la vez", subrayó.

Al ser consultada sobre la confianza que tiene en que las autoridades gubernamentales le planten cara al coronavirus, López respondió que "el gobierno está haciendo mucho, pero ellos han anunciado que podrían aumentar más todavía las medidas de esta emergencia".

"Yo espero que el sistema sanitario italiano resista a esta gran ola de contagios pues si empeora va a ser difícil atender a todas las personas que lo necesiten", agregó.

Con fondos propios

En cuanto al trabajo, López afirmó que no puede trabajar en su taller de arte actualmente. "Por el momento estoy en mi casa y no puedo ir a mi taller pues por las medidas de seguridad no es posible. Estaba trabajando en diferentes proyectos artísticos tanto expositivos como educativos, pero al momento esta todo suspendido", comentó

Al preguntársele si está recibiendo alguna ayuda gubernamental para sufragar gastos por la falta de trabajo, afirmó que "por ahora hay que resistir con recursos propios".

"El gobierno está estudiando como ayudar a la gran crisis económica que este fenómeno está trayendo para el entero país, pero todavía no sabemos", sostuvo.

En Como así lo viven

Por su parte, Jorge León, presidente de la comunidad salvadoreña en Lombardía amplió de cómo se vive la situación de emergencia desde la ciudad de Como, 45 kilómetros al norte de Milán.

"Estamos siguiendo las medidas de prevención, no me doy cuenta de casos de salvadoreños (contagiados), lo que a sucedido es que al inicio hubo fuga de noticias y crearon psicosis en la población, de otra parte dieron a conocer medidas necesarias para evitar el contagio, pero la gente no respeto y es por eso que hay más contagio en general", apuntó.

Jorge León, presidente de la comunidad salvadoreña en Lombardía. /Foto: Facebook.

Amplió que por su cuenta se enteró que solo en Milán hubo 40 personas multadas por no seguir las normativas.

Informó que a través de Radio Assal, una medio local para informar a los salvadoreños en Italia se informará a la comunidad y se darán consejos a nivel general sobre la prevención "con un colaborador que es testimonio de lo que paso en China dado que el estudia en ese país y se anotó como voluntario".

"Nosotros no podemos dar noticias falsas, siempre hacemos investigaciones antes de decir lo equivocado", contó.

Aclaró que en la zona donde vive no hay desabastecimiento de alimentos y algunas fotos que circulan para decir lo contrario son "falsas". "En mi ciudad hace una hora (8 de la mañana hora de El Salvador) regresé de comer y está súper lleno el supermercado. La gente naturalmente está en sus casas y se organiza para hacer compras con las debidas normas para prevenir", completó.