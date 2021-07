Santa Ana vista a través de dos fotógrafos e interpretada por artistas nacionales

En el antiguo Banco Central de Reserva de Santa Ana se encuentra el Museo Regional de Occidente, un lugar que actualmente funciona como la casa de una exposición de arte llamada "El arte de ver Santa Ana", la cual acoge las propuestas de artistas nacionales.

Y es bajo este proyecto, la Ciudad Heroica es retratada a través de los ojos de diferentes artistas que se dieron a la tarea de plasmar en sus lienzos las interpretaciones de diferentes fotografías de lugares emblemáticos del departamento.

El objetivo está claro, mostrar la belleza que guarda la ciudad morena gracias a las expresiones artísticas de 20 talentosos salvadoreños, quienes interpretaron a través de diferentes técnicas las fotografías de Teyo Orellana y Clifford Escalón.

"Escogimos 20 fotografías: 10 de Clifford y 10 de Teyo, y los artistas libremente escogieron con que foto querían trabajar", dijo la artista Negra Álvarez, principal impulsora del proyecto.

Fue así como los artistas Miguel Martino, Rolo Argüello, Beatriz Deleón, Boris Ciudad Real, Negra Álvarez, Miguel Mira, Ana Zamora, Saúl Salazar, Roberto Anzora, Giovanni Gil, Alberto Merino, Álvaro Pérez, David Mejía, Dinora Segundo, Esaú Salguero, Mertinore, Titi Escalante, Salvador Choussy, Samanta Romero, y Edwin López, presentaron las propuestas que ahora son parte de la exhibición principal del museo.

Dentro de la exposición se encuentra el trabajo de Mertinore, Oscar Pérez, Negra Álvarez y Roberto Anzora, quienes estuvieron presentes en la visita que LA PRENSA GRÁFICA realizó al museo.

Para el caso de Roberto Anzora -un artista plástico, dibujante, pintor y escultor- presentó la obra "Triada", una interpretación de la fotografía de Clifford Escalón.

"Últimamente estoy trabajando un poquito más de astrología, de alquimia, que se ven reflejadas en los componentes; el árbol de la vida, y todo eso yo lo reflejo en la pieza de metal y piedra, ensamblada con colores y tallada a mano", explicó Anzora sobre su obra.

Actualmente, el artista está trabajando la figura de los jacks -el juego- con el que ha hecho un análisis para determinar cómo es que a las personas al ver ese juego se remontan a la época de su infancia, por lo cual ese objeto forma parte de la obra presentada.

Para el caso de Mertinore, quien nació y creció en Santa Ana, la propuesta fue encaminada a la representación del que durante mucho tiempo se ha considerado el mejor amigo del hombre y el mismo ser que te ayuda a cruzar al más allá: el perro.

"Cuando yo vi la fotografía que me enviaron me enamoré, es una pieza excelente porque el fotógrafo no se quedó con la vista del ángel, sino que hizo una toma más rebuscada", dijo el artista, quien aseguró que al decodificar la imagen el resultado fue "Resolución".

"Resolución" es una obra en técnica de carboncillo, la cual Mertinore considera la más significativa e importante de su trabajo como artista, pues este trabajo en especial está impregnado por sentimientos personales y que está dedicada a su madre.

"El perro está buscando algo, está viendo algo, y en su mirada contemplativa hay un sentimiento de amor, hay un sentimiento de anhelo (…) lo que me movió a hacer esta obra es el amor eterno que voy a sentir por mi madre", relató el artista.

Mientras que Oscar Pérez muestra un lado totalmente diferente con su obra "Ecos del pasado", utilizando la técnica de ensamblajes recuperados e intervenidos, es decir materiales reciclados.

También, la Negra Álvarez presentó su pieza, la cual tituló "Ventana al Presente", una obra de acrílico sobre una ventana de madera inspirada en la Escuela de Artes y Oficios Mariano Méndez.

Según la autora, se trata de visualizar cómo es percibida la que fue una de las escuelas más importantes de principios de Santa Ana y que fue construida a mediados del siglo XIX. "Al ver esta ventana vi los arcos de la escuela Mariano Méndez", dijo Álvarez, quien realizó una obra enfocada en las condiciones en las que actualmente se encuentra dicho lugar.

Horarios

Miércoles a viernes:

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fines de semana:

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.