Sergio Mercurio enterrará sus títeres

Esta tarde, en el Teatro Luis Poma de San Salvador, el titiritero argentino Sergio Mercurio presentará la obra "De Banfield a México", uno de los tres espectáculos con los que ha desarrollado su carrera artística por toda Latinoamérica desde 1995. Los otros shows son "El Titiritero de Banfield" y "En Camino".

Mercurio (51 años y nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires, Argentina) se internacionalizó con "El Titiritero de Banfield", un show solo para jóvenes y adultos estrenado el 6 de marzo de 1995, en Sucre, Bolivia. A El Salvador llegó hace 17 años y ha vuelto de manera intermitente no menos de 10 veces.

En la segunda parte del "Acto II de Universos Inquietos" que se celebra en el Poma, este show en el que el teatro parece un barrio, hay un juego con el público y los personajes muestran su forma de ver el mundo a partir de ese lugar donde están, se presentó el jueves y viernes.

Luego, en doble función ayer, llegó a las tablas "En Camino", un espectáculo que vio la luz en Banfield, el 14 de noviembre de 1997 y que trata sobre el viaje de sus personajes y las personas que se encuentran en el camino. "Esto es fruto del trabajo artístico que estaba haciendo. Trasladándome, viajando para América y entendiendo qué cosa es ser latinoamericano", reforzó el artista.

Finalmente, el espectáculo estrenado en Valizas, Uruguay, el 5 de febrero de 1997, "De Banfield a México", se presenta hoy, desde las 5 de la tarde en su última función.

"Es realmente un (show) autobiográfico por excelencia y una muestra de stand up y títeres siempre con la mismas técnicas del juego con el público y la improvisación. Cuenta la historia de mis 12 años en los que viví viajando de Banfield hasta México", detalló Mercurio.

Al recibir los aplausos finales en el Teatro Luis Poma esta noche, Mercurio viajará hacia el norte del país para ser parte del Festival Artístico Chalateco y Festival del Maíz (22 y 23 de noviembre), luego volará a Quito, Ecuador (del 5 al 12) y finalmente hacia Argentina, donde el 21 de diciembre realizará un acto especial que tendrá como punto culmen, el "entierro de sus títeres", en Banfield.

Bobi (un títere rebelde), Cacho (un filósofo del café), Caca (la bruja), Margarita (la abuela), Beto (un borracho) y Virginia (otra bruja, pero bien enamoradiza), sus personajes, volverán al mundo de los seres inanimados para siempre.

"Fue una parte muy importante de mi vida, era lo que deseaba hacer: encontrarme y conocer a América Latina. Realmente que a la gente le toque y se identifique (el trabajo), siempre son los deseos que tiene cualquier artista. La gente lo vio una vez y volvió. Con el tiempo volvieron hasta con sus hijos, eso fue muy bonito", comentó Mercurio.

Adiós a los límites

El argentino, además de titiritero es director de teatro, cineasta y escritor; sin embargo, es su relación con los muñecos la que más trabajo le ha llevado (y dado) y no siempre eso ha sido sinónimo de libertad artística y creativa. Cerrar ese ciclo, concluye, acabará con los límites.

"Me retiro como titiritero, sigue Sergio Mercurio artista. Ya no con espectáculos de títeres. Estoy dando lugar a algo más grande, animación y teatro. Mezclaré las técnicas pues siendo titiritero me limité", finalizó.

En vivo, por Internet

El 21 de diciembre, día en el que Sergio Mercurio “enterrará” sus títeres, su página web sergiomercurio.com.ar, ofrecerá una transmisión en vivo de la peculiar ceremonia.



El Salvador, en su historia

En el 2013 se estrenó “Viejos de mi…” en El Salvador, por decisión del argentino. Esta obra que cierra la trilogía sobre la vejez, ofrece a un Sergio Mercurio, actor, encarnando a Juárez coprotagonista de la obra junto a Juanito, un muñeco de tamaño natural.