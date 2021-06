“Siempre me ha gustado ver y hacer las cosas de manera diferente"

Mario Membreño es un artista de 53 años que ama la pintura y odia la monotonía, es un alguien que se describe asimismo como "un ser humano como tú", que divide su tiempo entre las artes y su familia.

Todo inició en el 2005, cuando se aventuró a seguir uno de sus sueños: convertirse en pintor. Y lo logró. Sin embargo, este gusto por la pintura viene desde que era un niño, pues aseguró que desde pequeño le gustó dibujar.

Para conocer más sobre su trabajo, Membreño brindó una entrevista para ACERCARTE, en donde habló sobre su trabajo, experiencias, trayectoria y proyecciones.

¿Cómo inició en el mundo de la pintura?

Pues inicié por mi gusto a dibujar, desde pequeño dibujo y mucho, todo eso fue descargado en mis estudios y trabajo en arquitectura y diseño gráfico, ahí logré ir dándole forma a mis "habilidades" en la pintura, pues por técnica aprendí a ordenar y darle forma a mis trazos, aunque en esos momentos no sabía que de verdad me dedicaría de lleno a esto. Me gustaba, en ese entonces, y lo practicaba mucho.

¿Cómo se dio cuenta de su pasión por la pintura?

Siempre estuve en eso, y aun me lo pregunto, pues entre todo y todo me pregunto a diario porque me gusta tanto, se que el dibujo tiene que ver mucho, pero pintar es una relación - con el dibujo - que no pueden ir a la par, sino que juntas, complementarias, como todo lo que existe.

¿De dónde surgen las ideas que plasma en cada uno de sus cuadros?

De todos lados, de vivencias propias o a veces ajenas, de observar mi entorno, a veces bueno y a veces no tan bueno, siempre me mantengo activo a cualquier actividad creativa.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo como pintor?

El trato con la gente, el compartir mi gusto de hacer las cosas y demostrar que cuando las cosas, las que sean, se pueden hacer cuando le ponemos esa pasión, ese gusto de hacerlas.

Para pinturas, utiliza el acrílico “pues eso me avala poder exponer personal y colectivamente”, expresó. LPG/Cortesía

¿Tiene algunos pintores nacionales y/o extranjeros que admire y que sean una referencia para usted? ¿Quiénes?

Si, muchos, en El Salvador tenemos talento para todo, "los hacelotodo", y es algo que deberíamos de sentirnos orgullosos y tratar de hacer cada uno con cada cosa una especialización. En la pintura me gusta mucho la pintura de Cesar Menéndez y el trabajo en todo su esplendor de Benjamín Cañas, la acuarela de Mauricio Mejía, el hiperrealismo de Claudia Mejía, Alex Cuchilla y Marvin Torres, la técnica y composición de Renacho Melgar y Gerardo Gómez, la ilustración de Alfredo Burgos, Hugo Rivera, Gris Andu; de los internacionales, los contemporáneos, Kandisnky, Miró, Dalí, muralistas como Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, admiro a muchos que con pasión logran resultados que al final reconocemos.

¿Recuerda su primer cuadro?

Sí, aún recuerdo uno, estaba en séptimo grado, en aquel entonces daban una clase que se llamaba "Educación estética", quien nos daba la clase, que era un doctor, nos dijo de hacer el dibujo de una vasija en cualquier superficie de papel que encontráramos, yo en mi mochila andaba una hoja de papel de construcción de color azul, dibujé la vasija, le hice sombra y todos en la clase se sorprendieron y hasta el profesor lo puso de ejemplo de lo bien que había dispuesto la sombra con la forma de la vasija y me preguntaban que cómo lo había logrado y les decía "si yo solo dibujé".

¿Qué es lo que busca reflejar en cada una de sus creaciones?

Normalmente es demostrar que todo se puede lograr cuando nos disponemos a hacer algo que nos apasiona o que nos gusta, y eso sucede en todo ámbito. El resultado de mis composiciones los interpreta cada quien, casi siempre resulta muy al contrario de mi concepción al crearla o el proceso que me lleva plasmarla.

¿Tiene algún trabajo que crea que es el mejor que ha hecho hasta el momento?

En sí, todo el trabajo hasta ahora es lo que me ha satisfecho, quizá el mejor fue el momento en el que descubrí que todo lo que he hecho es lo que me ha gustado hacer y caer en la cuenta que es ese momento, que ahora me ha llevado a pintar y hacer lo que hago es el mejor momento de mi vida, pues es a lo que de verdad me dedico y me dedicaré por el resto de vida que Dios me dé.

¿A qué se dedica cuando está alejado de los pinceles?

Me dedico a seguir creando, no necesariamente en dibujo o pintura, a mi casa pues me gusta estar en mi casa aunque me gusta vagar y mucho, a salir y caminar y observar, a salir en bicicleta y relajarme, a tratar de pasar en paz con todo, una buena platica, un momento fraterno, a todo eso. Que al final todo eso alimenta a seguir en lo que hago. Le huyo a la monotonía.

¿Quién es? Nombre: Mario Membreño

Trayectoria: Un artista salvadoreño de 53 años que ama la pintura y odia la monotonía.

¿Ha tenido la oportunidad de presentar sus pinturas en alguna galería dentro y/o fuera del país?

He tenido la oportunidad de presentar mi trabajo en exposiciones locales, a veces por iniciativa mía y otra por iniciativas externas. Lastimosamente en nuestro país el trabajo de las galerías, que no son muchas (…), ha sido bien limitado a la pintura costumbrista y al "compadrazgo" donde solo los más cercanos exponen, lo bueno es que esos tiempos ya están cambiando pues hay una mayor apertura y convocatorias donde nuevas propuestas están saliendo a la luz. He participado en convocatorias del museo Forma por ejemplo en los últimos años donde mi obra ha sido bien vista. Tengo obras adquiridas por personas fuera del país antes de la cuarentena del covid, además, la apertura de espacios virtuales a nivel mundial me ha dado la oportunidad de presentar mi trabajo en exposiciones en el medio oriente, Europa, México, Guatemala, Argentina, Perú y muy pronto en Ecuador y Turquía, estos últimos además de participar, coordino con otros artistas para representar al país.

Este 2021 logré ser parte de una exposición presencial, ya después del confinamiento, en Casa de América, un importante centro de cultura en Madrid, del que fueron expuestas dos de mis obras. Creo que he sido el primer salvadoreño en lograr entrar a dicho recinto... lo malo es que no fui, solo estuvieron las réplicas de mis obras

¿Cuáles han sido sus mayores logros y retos en el mundo de las artes?

Cada día es un logro, pues los retos son constantes más aún en esto de las artes que aún se ve como un hobbie, pero no hay peor lucha que la que no se hace, habemos muchos que nos dedicamos a esto no por designio del destino, es una dedicación como el médico a sus enfermos, como ustedes periodistas a sus notas y escritos, como un arquitecto a su necesidad de resolver espacios, como a un ingeniero a sus estructuras y así. Quizá en concreto un reto sería ese, de que el arte se vea como la misma necesidad social como los problemas que atañan a una sociedad, como esa parte que va incluida dentro de cada nivel de educación, en la currícula escolar, en la pedagogía a nivel superior, en el puesto en la sociedad como lo que es: el arte como parte de una sociedad, de la cultura, del quehacer de una nación (…).

Desde su punto de vista, ¿cómo ve la situación actual de los pintores a nivel nacional?

Lo veo con ilusión, se le está dando énfasis a las nuevas generaciones, donde se están descubriendo muchos talentos en el arte, se están abriendo nuevos espacios para la presentación de sus trabajos, los establecimientos comerciales están dando apertura a estas propuestas artísticas. Lo digo con ilusión pues aunque aún no esté del todo concreto, pero se ve que algo se está haciendo.