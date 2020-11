Sivaresque un viaje al centro histórico del siglo pasado

Sivaresque es un proyecto que reúne diferentes disciplinas: arquitectura, arte, historia y fotografía. Dylan Magaña, su creador, es un arquitecto historiador interesado en la revitalización de los espacios. El corazón de su proyecto se encuentra en el centro histórico de San Salvador.

Hace 10 años inició con la recopilación de archivos que dejan en evidencia la transformación de los espacios, su primera documentación incluyó algunas iglesias coloniales, luego el centro histórico. Actualmente tiene un archivo que supera las 15 mil fotografías.

"Con la documentación de la fotografía arquitectónica el público reconoce ciertos detalles que nunca había visto, y gracias a esas fotos es posible apreciar ciertos elementos, como los pisos de las casas. Es bonito porque la gente empieza a familiarizarse", manifiesta.

Magaña explica que el nombre "Sivaresque" proviene de la unión de dos exciudades: la contemporánea que algunos llaman "Sivar" y "esque", de San Salvador del pasado, la ciudad de rango francés de los años 20.

Relata que por varios años estuvo en San Pedro Sula, Honduras, y siempre le preguntaban sobre el centro de San Salvador, algo que desde su opinión es difícil de detallar.

"El centro es bien colorido, ecléctico, tiene diferentes estilos y línea gráfica. El deseo de conocer, no saber cómo explicar la ciudad, haber comenzado una documentación en otra ciudad y conocerla mejor que la mía me hizo que al regresar me dedicara totalmente al registro", revela.

Su exploración parte del centro de la capital y se extiende a diversos puntos como: Santa Ana, Zacatecoluca y San Miguel. La recopilación de información lleva a Magaña a una constante búsqueda investigativa, se apoya de periódicos, documentos antiguos, bibliografía de historiadores y tesis del siglo pasado, entre otras. Aunque destaca que sus mejores acercamientos son las personas que contribuyen al legado histórico del centro. Quienes realizan oficios que datan de varios años atrás: zapateros, barberos y joyeros. Además, recibe apoyo de familias que vivieron en la zona y comparten sus documentos e historias.

El trabajo de Sivaresque ha dejado en evidencia el enorme interés de la historia y la ciudad por parte de los jóvenes universitarios y las nuevas generaciones, según el fundador del proyecto, su página se ha convertido en una fuente de consulta, entretenimiento, interés y nostalgia.

Contacto: Dylan Magaña: 7824-5110 o en Facebook: Sivaresque

Sin embargo, lamenta que todavía existe cierto rechazo a visitar el centro histórico y muchos prefieren conocerlo o descubrirlo detrás de una pantalla.

"Urge una normativa en la ordenanza, el desorden de las ventas y el desborde es lo que la gente no tolera. Yo motivo a que se tomen el tiempo y vengan, en cada visita que hagan documenten, registren y disfruten", finaliza.



¿Quién es?

Dylan Magaña Arquitecto, historiador y documentalista.

Trayectoria:

Tiene más de 10 años reuniendo imágenes de la antigua ciudad, como un rescate cultural e histórico.