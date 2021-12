TENEMOS UN SECRETO PARENTESCO CON LAS ESCONDIDAS ILUMINACIONES DEL CREPÚSCULO

TERTULIA MÁGICA

Cuando la madurez asomó para ellos entre todo aquel ramaje de días deshojados, la pareja se animó a ir al encuentro, por fin, de sus anhelos más profundos, que por fortuna eran compartidos desde el inicio de la relación, como si sus raíces hubieran ido creciendo juntas en el interior de los respectivos afanes conscientes. Y entre dichos afanes uno de ellos iba en la delantera: entrar en contacto directo con las energías de la intemporalidad.

Sin decírselo con palabras corrientes, cada uno de ellos ensayó su propia forma de comunicación: él acudió a su consejero espiritual y ella penetró en su silencio más íntimo. Y, curiosamente, las respectivas respuestas fueron iguales: tenían que dormir un día juntos, para que esas energías buscadas los abordaran a la vez.

No se atrevieron a decírselo entre sí, porque ambos se cuidaban mucho de que sus palabras no fueran a interpretarse como expresiones abusivas; pero el ansia de ir a los anhelados encuentros con la intemporalidad trascendental les fue anulando las resistencias.

--Hoy tenemos que dejarnos guiar por nuestra confianza en el destino…

--Y por las luces que nos invitan desde nuestros más hondos desvelos…

Durmieron casi abrazados, como si temieran despertar, y a la mañana siguiente apretaron el abrazo. Hoy sabían lo que era amar de veras, en alianza perfecta con todas las presencias que los acompañaban desde siempre.

EL ARTE DE HACERSE INVISIBLE

Estaba solo en el mundo, o al menos eso era lo que parecía. Toda su familia se fue esfumando, sus amigos de infancia y de adolescencia desaparecieron poco a poco de su cercanía, empezó a practicar el teletrabajo desde mucho antes de que éste se pusiera en boga, y así por el estilo, hasta que un silencio sepulcral lo envolvió sin salidas. Pero, en animador contraste, aquella impresión de soledad inexpugnable le despertó, como nunca antes, el deseo de salir al mundo real, con el enlace de lo geográfico y lo imaginado.

Hizo su mapa de destinos y contrató los servicios correspondientes. Sería un viaje por tierra, por aire y por mar. Y lo emprendió el día señalado, como excursionista tradicional. Empezaría por tierra. El autobús en el que viajaba fue recorriendo villas y pueblos, que no le dijeron nada en especial, hasta que llegó al aeropuerto del que saldría a transitar por ciudades grandes y capitales de fama universal.

Luego arribó para tomar el barco que lo llevaría a las islas programadas. En cuanto embarcó la superficie marítima pareció quedar suspendida en una serenidad irreal, y así se mantuvo durante todo el recorrido, que tocaba costas casi surrealistas y circundaba tierras de colorido sorprendente. Y entonces llegó a aquel pequeño puerto donde tocaba desembarcar. No lo hizo y se quedó ahí, escondido en una bodega. Había encontrado su refugio ideal. La soledad elevada a misterio.

TODOS LOS DÍAS SON LUNES

Desde niño quiso ser padre, para hacer que su voluntad moldeara otras voluntades, y ese impulso irresistible apresuró el encuentro con la primera muchacha dispuesta a enlazarse sin más. Era Brenda, a quien conoció un día caminando por la calle y sonriéndole ella desde lejos. Él apresuró el paso hasta llegar junto a ella.

--Hola, ¿cómo te llamas?

--¿Yo? Me llamo Ilusión –respondió ella riéndose.

Él la acompañó en la risa, porque esa era la respuesta que él necesitaba.

--Entonces, tienes para mí el nombre insuperable, porque la ilusión es la puerta de ingreso al área de las grandes realizaciones, en el amor y en todo lo demás.

--Pues si es así, vamos a mi refresquería de toda la vida y compartimos uno de esos jugos que ahí son deliciosos, porque están hechos de frutas traídas del infinito. Brenda lo embrujó desde aquel momento. Ataron relación. Formalizaron alianza. Emprendieron su nueva vida. Tuvieron tres hijos al hilo. ¿Qué más pedir?

Brenda lo observaba y se sentía plena, hasta que empezó a tener dudas. Él estaba fijado con los niños y a ella parecía prestarle cada vez menos atención.

--¿Algo de mí te decepciona?

--Al contrario: todo de ti me embelesa.

--Siento que tus semanas inician y se quedan así. ¿Estás detenido en el tiempo?

--Ah, es que en el amor todos los días son lunes: recomienzo permanente.

--¡Gracias, amor, me das con todo esto una gran lección!

SEÑALES ESCONDIDAS ENTRE EL HUMO

La tierra quemada es lo que abunda en los alrededores, por efecto de aquella reciente erupción del volcán vecino, que ha sido la más potente de las que se tiene memoria. No fue al estilo de la producida en la isla La Palma, una de las Canarias, pero sí produjo una corriente de lava encendida al máximo, que nos asustó a todos, aún a los que vivimos más alejados del lugar preciso.

Entre los afectados están Elena y su familia, que desde siempre han vivido en la falda del volcán. La turbulencia hirviente tocó los bordes de su casa, ese día en que todos se habían ido a la playa a pasar el fin de semana de enero en la radiante vecindad de las olas. Elena es mi prometida, y nosotros estábamos ya en vísperas del enlace. Supersticioso como soy, percibí de inmediato aquel fenómeno como una advertencia sobrenatural, y el ansia de escapar se apoderó de mí.

No me atreví a desaparecer, pero sí me encerré a piedra y lodo, fingiendo un mal orgánico. Mis padres, con los que aún vivo, creyeron que podía ser efecto de los efluvios de la lava, y dispusieron llamar de inmediato al doctor. Yo me negué, aduciendo que sería un malestar pasajero. Elena llegaba con gran frecuencia a verme, pero yo, en silencio, casi le decía que se fuera, que desapareciera…

Pero el que un día desapareció fui yo. Nadie volvió a verme por el lugar. Yo, libre, tenía el mundo en mis manos, bajo mis pies y sobre mi frente. Por eso digo:

--La erupción de un volcán puede ser el anuncio del arcoíris mayor.

CRUCERO AL NUEVO ESTILO

Queríamos volver a navegar como lo habíamos hecho tantas veces en distintas zonas y en diferentes mares. La pandemia sorpresiva e inimaginable vino a trastornarlo todo poniendo a la humanidad y a los seres humanos frente a una especie de espejo que gira sin cesar. Yo, por ejemplo, si despierto a medianoche, lo cual ocurre casi a diario, me pregunto en ese mismo instante: "¿Qué traerá el nuevo día entre manos, al modo rompedor que ahora impera?"

Y una ráfaga con olor a fantasía ilusionada me responde:

--El hoy nunca trae algo que no hubiéramos imaginado con anticipación: lo que hace es destapar el cofre donde tenemos guardados nuestros anhelos más sentidos…

"Será verdad?", le respondo sin palabras. Y en ese justo minuto estamos en el muelle, con todo el equipaje, listos para embarcar en la moderna nave del Silver que nos llevará a hacer el recorrido programado por el Mediterráneo interior.

Nuestros ojos se cierran para que la sensación pueda ser real. Y lo es, desde luego. Esta noche cenaremos los platillos ya conocidos, que cada vez parecen diferentes. Luego a oír un poco de música en vivo, y después a dormir en el vaivén gustoso. Muy pronto, tras el reposo perfectamente asumido, la primera estación en tierras griegas. La impresión virtual asume entonces tonalidades emocionales, al modo de cada quién.

¿Cuál será la ruta del crucero y cuántos días emplearemos en ello? Que lo diga el aire, que nos conoce mejor que nosotros mismos.

EL DESPERTAR DENTRO DE MÍ

Se espabiló al oír todas aquellas frases inconexas que provenían de distintas voces en animado convivio. Las voces se mezclaban con las risas y las risas por algunos segundos se convertían en murmullos… Se asomó a su ventana en el último piso del edificio más antiguo de la zona, plagada hoy de edificaciones habitacionales de mucha altura. Eran los signos de los tiempos. Cambió de posición en la cama que dentro de poco iba a compartir con quien sería su esposa en unas cuantas semanas.

Aquella concurrencia recién aparecida en su interioridad anímica parecía estar a punto de decirle algo.

--¿Qué quieren decirme con su presencia que me es totalmente desconocida?

Se oyó un leve revuelo. Voces, risas, murmullos, como ya era habitual. Pero ahora él quería algo más concreto e inteligible, y así lo hizo saber en voz alta:

--¡Pero, por favor, hablen claro de una vez, o cállense para siempre!

El bullicio, entonces, entró inmediatamente en pausa; y luego de unos segundos de silencio, una de esas voces se hizo oír, sigilosa como si estuviera escondida:

--No te alterés, muchacho, que nosotros estamos aquí para hacerte sentir que la mejor compañía la tenés dentro de ti, y nunca va a abandonarte…

--¿Pero por qué no se dejan ver?

--Pues sencillamente porque todos tenemos tu cara, sus gestos, tus impulsos… Mira,

ahí hay un espejo; ponte frente a él y míranos…