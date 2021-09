“TOC TOC” una comedia para no parar de reír

"Toc Toc" es una obra de teatro en la que seis personas que padecen de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) se reúnen en la sala de un afamado médico mientras esperan su llegada para tratar cada una de sus manías.

Alfredo, es un señor que no puede impedir que salgan groserías de su boca; Camilo, es un taxista que tiene que estar contándolo todo; María, es una religiosa que no puede dejar de hacer plegarias y revisar una y otra vez su bolso; Otto está obsesionado con la simetría y el orden; Blanca, le tiene pánico a contraer enfermedades y no para de lavarse las manos; y Lili, siempre repite todas sus respuestas dos veces.

Esos son los TOC que dan paso a una comedia, de más de una hora, que engancha al público desde la entrada al escenario con diálogos ingeniosos que poco a poco van explicando y dando el nombre científico a cada una de las manías anteriormente mencionadas.

Cada uno de estos personajes, tiene una historia detrás de su TOC, algunos de ellos debido a sucesos que les ocasionaron un trauma difícil de superar; otros, simplemente lo desarrollaron y, ya sea por decisión propia o de terceros, llegaron al consultorio del doctor Cooper, el especialista que cura esos desequilibrios en una sola sesión.

Sin embargo, tras la ausencia del especialista- quien se tarda más de un año en brindar citas- debido al retraso en su vuelo, los mismos pacientes elaboran una dinámica de terapia grupal en la que cada uno enfrenta sus TOC, mientras van uniéndose y desarrollando lazos de amistad y confianza.

La puesta en escena es una mezcla de emociones que conducen a la audiencia a no parar de reír en algunas escenas, y en otras, deja un sentimiento que te hincha el corazón y te saca más de un suspiro mientras reflexionas sobre los hechos que se presentan.

Las actuaciones están a cargo de Juan Barrera, Naara Salomón, Dinora Alfaro, Óscar Guardado, Patricia Rodríguez, Susana Reyes y Fernando Rodríguez, quienes están bajo la dirección de Roberto Salomón.

La obra, originalmente del dramaturgo francés Laurent Baffie, ha sido traducida y llevada a diferentes escenarios alrededor del mundo, y en El Salvador se presenta en el Teatro Luis Poma en diferentes funciones, iniciando el pasado 23 de septiembre y terminando el próximo 10 de octubre.

Los TOC son una enfermedad psiquiátrica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra entre las 20 más discapacitantes, causando un profundo daño emocional a quien la sufre.

De acuerdo con Kids Health, los médicos y científicos desconocen qué es lo que causa un TOC, pero estudios recientes revelan que tiene relación con los niveles de serotonina. Además, existen fuertes indicios que probablemente sea hereditario.