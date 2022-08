Talento del body painting

Marcela Saraí Pérez de Paz, mejor conocida artísticamente como Marcela Peraz, nombre que nace por la fusión de sus apellidos, es una joven tiktoker de 24 años, originaria del municipio de Candelaria, del departamento de Cuscatlán. Actualmente, cursa su tercer año de la carrera de Marketing y Dirección Comercial en España, carrera que ha logrado estudiar gracias a una beca que se ganó en el país.

Marcela es la tercera de siete hermanos que procrearon Juan Pablo Pérez y Otilia del Carmen de Paz, ambos personas muy reconocidas en el municipio de Candelaria, porque desde los años 90 se han dedicado a la elaboración y venta de pan.

A la edad de 11 años, Peraz recuerda que en la parroquia del municipio una ONG impartió por un mes aproximadamente clases de pintura y dibujo. Esas clases, que han sido las únicas que ha tomado en toda su vida, fueron la base para que en la actualidad Marcela destaque en el arte del "body paint" en la red social TikTok, en la cual tiene más de un millón de seguidores de todas partes del mundo. Curiosamente la mayoría de sus seguidores son de México, según contó.

Pero detrás de lo que ahora es una famosa tiktoker hay toda una historia de superación, pues cuenta que al finalizar su bachillerato en el Instituto Nacional Walter Thilo Deininger, de Cojutepeque, sus padres le hicieron saber que no podrían ayudarle a continuar con sus estudios universitarios, debido a que la condición económica en su casa no era la mejor.

Peraz contó que durante tres años, se dedicó a vender insumos para panadería. También a la elaboración y venta de figuras en foami, trabajos en maquetas, dibujos y cualquier tipo de manualidades escolares.

"Recuerdo que andaba repartiendo sacos de harina para pan en las tiendas del municipio, a veces en moto y a veces cargando los sacos en la espalda. Me iba a las escuelas a vender figuras de foami y también me buscaban para hacer manualidades", rememoró Peraz.

Su padre recuerda que desde muy pequeña veía a Marcela dedicada, esforzada y resiliente en todo lo que hacía; notaba en ella mucha creatividad y la facilidad para crear y lograr lo que se proponía.

Momento clave

En octubre de 2019, Marcela partió de El Salvador hacia España, donde iba a comenzar a estudiar su carrera en Marketing. Pero ese mismo año, debido a la pandemia del covid-19 y al confinamiento en España y a nivel mundial, fue que su nueva faceta surgió.

Marcela recuerda que estando sola en su habitación, empíricamente y con seis colores de pintura diferentes, hizo su primer maquillaje entre el busto, hombros y rostro.

"Mi primer arte fue un diseño de maquillaje derritiéndose, algo empírico porque realmente yo no sabía nada del body paint. Compré pintura verde, azul, amarillo, rojo, negro y blanco, y con eso empecé a practicar", narró Peraz.

Con el apoyo y motivación de sus amigos en España, en abril de 2020, decidió crear su cuenta de TikTok y comenzar a subir videos de su maquillaje que por lo general se enfoca en la personificación de súper héroes, dibujos animados o artistas como Johnny Depp; Iron Man; Fiona, de Shrek; Elsa, de Frozen; y Avatar, o paisajes salvadoreños.

Desde entonces, Marcela ha pintado sobre la parte superior de su cuerpo al menos 32 diferentes personajes. Todos y cada uno de ellos diseñados entre pinceles, brochas, lápices, sombras, bases, pelucas, lentes de contacto, cartón y más.

Para Marcela, su video "Latinoamérica" fue el detonante para que muchas personas a nivel mundial comenzaran a conocer su talento en el body paint en TikTok.

"Recuerdo que con el video de Latinoamérica estaba en clases cuando mis compañeros me dicen: ‘¡Marce, Marc Anthony y Gente de Zona han compartido tu video!’ Fue una noticia que me dejó en shock y ahí fue cuando comencé a crecer en seguidores", recordó Peraz.

Sin embargo, según Marcela, su talento en el body paint no solo la ha llevado a que artistas reconocidos a nivel mundial compartan su contenido, sino también que uno de sus videos, específicamente el del maquillaje de la película "Encanto", haya sido transmitido en la gala de los premios Óscar de este año.

En sus videos, nada es tan fácil como parece. La elaboración de cada uno de los personajes a los que Peraz da vida le demanda de $25 a $30 en pinturas, asimismo, una semana de trabajo y entre 15 y 20 horas de maquillaje. Esto debido a que Marcela primero diseña el arte en papel, crea el guión de su historia, y busca y prepara los elementos a utilizar.

De regreso a Candelaria

Actualmente, Marcela se encuentra en su natal Candelaria, en Cuscatlán, un lugar del que la mayoría de sus seguidores les cuesta creer que sea originaria.

Ahí, en un pequeño cuarto con techo de laminas, paredes de cemento sin pintar, un set de grabación improvisado con ayuda de su padre, una cámara, un aro de luz, un micrófono y su celular Marcela crea su contenido.

"Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando, Dios puso este don en mí (pintar), la gente no cree que soy de El Salvador, mi trabajo está siendo muy aceptado y a la vez es algo que yo disfruto y quiero seguir haciendo durante mucho tiempo", dijo Marcela.

Sus padres, Pablo y Otilia, aseguran sentirse orgullosos de ver lo que Dios está haciendo con su hija. Entre sorprendidos y nostálgicos recuerdan cuando esta se fue a España y les dijo que iba a poner en alto el nombre de la familia.

"Dios le está permitiendo muchas cosas a mi hija, sin duda su éxito seguirá creciendo y va a lograr muchas cosas más, porque ella se esfuerza y se lo merece" dicen los padres de Peraz, al verla maquillarse.

En un par de semanas, Marcela tendrá que retornar a España a finalizar sus estudios, país que la vio nacer como artista, sin embargo, asegura que su corazón está en El Salvador y al finalizar su carrera, espera retornar para continuar creando contenido para sus redes sociales y además servir de inspiración a jóvenes para que luchen por alcanzar sus sueños.

"En unas semanas me voy, pero en mi corazón está siempre mi pueblo y mi país, quiero seguir destacando en este arte del body paint para continuar representando orgullosamente al lugar que me vio nacer. Para que cuando los jóvenes me vean, se motiven y luchen por sus sueños", finalizó la joven.

Pionera Marcela es la única artista reconocida en la rama del body paint a nivel mundial del municipio de Candelaria, Cuscatlán. Ella, asegura que no se atreve a decir que es la única artista del body paint en El Salvador porque cree que hay más personas que se dedican a este arte, pero aún no se han dado a conocer.

La iluminación juega un papel importante en cada uno de los contenidos que comparte la joven salvadoreña

Dedicación. La tiktoker tarda varias horas en maquillarse con el objetivo de conseguir un efecto de perfección en cada uno de sus trabajos en los que también se ayuda de accesorios.