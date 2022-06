Teatro Hamlet: 50 años de labor cultural y artística

En 1972 dos jóvenes soñadores iniciaron una aventura artística que implicó muchos retos y aprendizaje, Nelson Portillo y José Antonio Ramírez fundaron el Teatro Hamlet, con apenas 20 y 18 años, respectivamente. Recién titulados como bachilleres tomaron una decisión que cambió para siempre su vida y los espectáculos locales.

El sueño fue acompañado por la actriz Irma Elena Fuentes, ya consagrada en el teatro, la radio y la televisión salvadoreña. Inspirados en el nombre de la tragedia de William Shakespeare para nombrar su grupo, comenzaron a prepararse. Poco a poco con trabajo y esfuerzo llegaron los frutos.

“Llevo una vida entera en el teatro, le he dedicado mi tiempo y mi persona. No me veo en mi vida sin hacer teatro, me ha gustado siempre”



José Antonio Ramírez, actor y fundador de Teatro Hamlet

“No solamente hemos pasado por el teatro, hemos dejado personas que el día de mañana cuando ya no estemos, ellos seguirán haciendo teatro en el país”

Nelson Portillo, director y fundador de Teatro Hamlet

Al inicio de su aventura por las artes escénicas recibieron una invitación de don Rene Lacayo, el único salvadoreño miembro de la Asociación Nacional de Actores, quien les dio la oportunidad de tomar una beca en México para la formación teatral.

Los actores recuerdan innumerables experiencias de ese viaje, pero fueron los talleres y las presentaciones de teatro infantil, lo que transformó su visión y les hizo soñar con llevar ese género a su país natal, El Salvador.

Al regresar de México, decidieron dar un giro a sus actuaciones y a la esencia de Teatro Hamlet y comenzaron a incursionar en el teatro infantil.

"Queríamos llevarles a los niños ese tipo de diversión, emoción y no solo que se fueran a sentar a un teatro. Cuando hacemos los cuentos no hemos pensado como adultos, nosotros pensamos como niños", reveló Portillo a PLUS.

Legado. Nelson Portillo y José Antonio Ramírez, fundadores de Teatro Hamlet son los precursores del teatro infantil en El Salvador. LPG/Luis Martínez

Conmovidos, los fundadores de Teatro Hamlet, recuerdan que en 1980 "Caperucita Roja" fue la primera obra infantil que montaron en el país y desde entonces han navegado por toda la literatura infantil para llevar al público sus adaptaciones de diferentes cuentos e historias.

Durante estas cinco décadas han recorrido el país llevando el teatro a diferentes comunidades, siendo un escape para el público durante momentos complicados en la historia de El Salvador, como la guerra y los terremotos.

En 1972 arrancaron con la obra bíblica "Jesús de Nazaret", y en estos años han deleitado con diferentes comedias como: "La Noche en París", "Yo quiero ser diputado", "Las mil y una noches", "Las corsarias", "La gran estafa", "Cuidado con el de los cuernos", "De qué se ríen las mujeres", "Cleopatra", entre otras.

En el teatro infantil destacan las puestas en escena de: "Blanca Nieves", "Cenicienta", "Pinocho", "Hansel y Gretel", "Los tres cerditos", "Alicia en el país de las maravillas", "La Bella durmiente", "Ricitos de Oro", ¨Popeye el Marino", "El Mago de Oz", por mencionar algunas.

Reinventarse para los públicos los llevó al teatro histórico con "El magnicidio del siglo XX", donde escenificaron la muerte de Enrique Araujo y también la obra "La vida y muerte de Gerardo Barrios". Incluso llegaron a realizar sátiras políticas durante una época.

Para estos salvadoreños, el reto de hacer teatro en el país por cinco décadas ha sido grande. "Los públicos cambian con el transcurso de los años, cuando comenzamos la tecnología no estaba tan adelantada como ahora, el reto principalmente es vencer esa tecnología porque hay gente que prefiere quedarse en su casa viendo las cadenas de televisión, su celular y hacerlas ir al teatro es difícil", dijo Ramírez.

Sin embargo, coinciden que trabajar para aportar a la cultura del país, dejar un legado y que diferentes generaciones de salvadoreños los recuerden por su labor, es su principal motivación y dedicarse al teatro ha sido la mejor elección que tomaron 50 años atrás.

"Me voy a morir primero aprendiendo en el teatro, cada día que pasa y cada hora que pasa en el teatro me enseña mucho, uno de mis ideales es que Dios me dé un poco más de vida para seguir dando un poco más", agrega Portillo.

Teatro Hamlet presenta comedia medieval

Con presentaciones en el Teatro Poma y el Teatro Nacional este grupo trasporta al público a otra época con una divertida comedia.

“Cinturón de Castidad” es una comedia de trasfondo medieval, con la que Teatro Hamlet celebra su 50 aniversario de formación en el país.

Protagonizada por José Antonio Ramírez como Don Fredegundo de Monfort; Conny Palacios como Micaela, una dama de compañía; Henry Urbina como don Rodrigo de Miraval, el Trovador; y la actuación de la primera actriz Mercy Flores como Doña Bruna de Monfort. La dirección y producción está a cargo de Nelson Portillo.

“En plena Edad Media, Don Fredegundo de Montfort encierra a su esposa en su castillo para unirse a los Templarios en la Cruzada que salvará Jerusalén de mano de los infieles. Pero el encuentro con un pícaro juglar que le habla de otros paraísos más terrenales hace cambiar el rumbo proyectado de la historia”, detalla la sinopsis de la obra.

Teatro Hamlet se presenta en el Acto 1 de la Temporada 2022 de Teatro Poma desde el 16 de junio al 26. Los jueves y viernes 8 p. m; sábado 5 p. m y 8 p. m. y los domingos a las 5 de la tarde. El costo de la entrada es de $10 y la venta de boletos está disponible en la taquilla del teatro.

“Cinturón de Castidad” también llegará al Teatro Nacional en el mes de julio. La cita es el próximo viernes 8 de julio, a las 6 de la tarde, sábado 9 a las 5 p. m. y el domingo 10 a las 4 p. m.

Con este espectáculo conmemoran sus 50 años.