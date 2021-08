Timumachtikan Nawat: resultados del proyecto que busca revivir el Nahuat

Desde hace tres años, Héctor Martínez, inició el proyecto "Timumachtikan Nawat" -que traducido al español significa "Aprendamos Náhuat"- como respuesta a la necesidad que identificó en los salvadoreños para aprender sobre nuestras raíces y no dejar que la última lengua indígena muera.

El proyecto se enfoca en brindar becas a todas las personas que tengan el deseo de aprender náhuat, por ello cada cierto tiempo se realizan convocatorias en redes sociales, se llena un pequeño formulario en línea y luego se seleccionan a los ganadores.

De acuerdo con Martínez, se han inscrito 97 alumnos, divididos en 14 grupos, quienes reciben clases con él y asesorías de Nantzin Sixta Pérez, nahuahablante de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate.

Se cuentan con tres niveles principiante, intermedio, y el recientemente inaugurado avanzado, por lo que con las nuevas convocatorias de becas se espera superar la cifra de 100 personas estudiando náhuat.

Héctor Martínez, docente especialista en náhuat e identidad cultural

Cada clase dura dos horas y las lecciones completas en náhuat están disponibles en YouTube para que todos los interesados puedan aprender nuestra lengua materna y al mismo tiempo documentar de manera digital la lengua náhuat.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, en diversas ocasiones ha tocado puertas en el Gobierno para mostrar su proyecto y recibir apoyo para rescatar el náhuat, pero esas puertas, hasta el día de hoy, nunca les fueron abiertas.

"En el 2019, busqué y me comuniqué con varios ministerios, principalmente el de Cultura, para hablarles sobre mi proyecto, pero como recién tomaban posesión quedaron en que me contactarían, les deje una copia de un proyecto nacional que había preparado, pero no se contactaron conmigo nuevamente", recordó el joven que es docente especialista en náhuat e identidad cultural certificado por el Ministerio de Educación (MINED).

Ese mismo año acudió a INJUVE, específicamente al área cultural, pero tampoco fue exitoso ese acercamiento.

"Creo que es un tema el cual suele causarle hasta risa a algunas personas, porque piensan que es una pérdida de tiempo, pero esto se debe a que hemos crecido con un analfabetismo cultural enorme", sentenció el especialista de tan solo 28 años de edad.

Por lo tanto, estos tres años de trabajo por la conservación y promoción de la cultura local han sido financiados por él.

"Timumachtikan Nawat ha sido 100% financiado por mí, he comprado equipo de grabación, de audio y de edición para la creación del material. Invertir en el transporte. Les he cancelado a las abuelas nahuahablantes por sus participaciones en los videos, ya que esto es un trabajo y yo llego a quitarles un poco de su tiempo y por ende debe ser remunerado", expuso Martínez.

Dentro de Timumachtikan Nawat se encuentra el proyecto: "Ne ichan Safoura", que es el programa de becas que dona a todos los interesados en aprender náhuat, el cual está siendo patrocinado por dos salvadoreños en el exterior, Jonathan Rivas y Efrain Zelaya.

Pese a que la ley salvadoreña estipula en diversidad de artículos que es obligación del Estado, entre otras cosas, promover la enseñanza y conservar nuestras lenguas ancestrales, Martínez aún no ha sido escuchado, un claro ejemplo de ello es lo que establece la ley de Cultura, sección segunda: Definiciones, Derechos y Garantías, en su artículo 9: "El castellano es la lengua oficial de El Salvador y constituye parte de los bienes constitutivos del patrimonio cultural, al que pertenecen igualmente las lenguas de los pueblos indígenas, ya sean vivas o en proceso de rescate. El Estado está obligado a promover y conservar en todo el territorio el rescate, la enseñanza y el respeto de las lenguas ancestrales".

Sin embargo, su trabajo si ha sido reconocido fuera de las fronteras salvadoreñas, en 2019 fue el representante de El Salvador en Festival Latinoamericano de Lenguas indígenas, una actividad realizada por diversas entidades entre ellas Kaqchiquel Wikiwuj, Universidad Maya Kaqchiquel, Rising Voices, UNESCO Guatemala, Centro Cultural de España en Guatemala y otros.

"Ellos me becaron para poder asistir al evento, luego de una evaluación de mi trabajo concluyeron que mi trabajo era de gran importancia para mi país y la región", algo que lo entristece, pero como dice el dicho "nadie es profeta en su propia tierra", agregó.

LOGROS

En el transcurso de los años que ha acumulado logros que lo han llenado de satisfacción y orgullo al saber que está sus esfuerzos están rindiendo frutos, y entre los más importantes es la documentación digital de nuestra lengua ancestral, convirtiéndose en pioneros al documentar hasta el número 10,000, siendo Prospero Arauz el último autor que había documentado en 1960 hasta el 400.

Se ha logrado la recopilación de las 4 operaciones aritméticas básicas en náhuat, tomando como referencia el libro "El Pipil de la región de los Itzalcos", de Prospero Arauz, publicado en 1960, en donde se estableció la suma, resta y multiplicación; por lo que con el proyecto se agregó por primera vez, la división en náhuat.

Además, se creó contenido de prevención relacionado al covid-19 para las comunidades nahuahablantes de El Salvador: medidas preventivas y síntomas, todo con el objetivo de informar a este sector de la sociedad.

Asimismo, el nombre de las figuras geométricas, vocabulario médico, de astronomía, del clima, poemas, narraciones de historias nahuas, canciones infantiles, el himno nacional, e incluso temas musicales de Disney han sido traducidos al náhuat.

Alumnos

Ejemplo de las evaluaciones realizadas por los estudiantes de nivel intermedio, quienes pasaron a avanzado. Debían escribir un cuento en náhuat y presentarlo en clase.

Más apoyo

El joven no solo imparte clases sino que realiza actividades sociales para ayudar al pueblo, llevando canastas básicas, kits de protección del covid-19, ropa, juguetes para nietos de nahuahablantes y más.

Nuevas generaciones

Algo novedoso que el docente ha trabajado en plataformas virtuales es la creación de memes en náhuat, algo que “sin duda ha llamado mucho la atención en niños y jóvenes que visitan nuestras redes sociales”, señaló.