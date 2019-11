UTEC, sede del Congreso y festival Tiyulpakikan II "Regocijémonos"

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) fue sede del Congreso y festival Tiyulpakikan II "Regocijémonos", organizado por la cátedra de Náhuat de la Facultad de Ciencias Sociales.

En dicho evento, entre lunes y martes, se presentaron 10 proyectos portadores de cultura a cargo del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt), así como otras iniciativas de docentes certificados en náhuat; con el fin de conservar y promocionar la lengua indígena.

"Es un privilegio abrir las puertas de la UTEC a este evento en colaboración con las diferentes asociaciones como el Archivo General de la Nación, la Iniciativa Portadores del Náhuat, representantes del Ministerio de Educación y la directora y coordinadora de la cátedra indígena náhuat, Morena Magaña", dijo Wilfredo Marroquín, director de la escuela de idiomas de UTEC, en la inauguración.

Durante la ceremonia se contó con las intervenciones de Héctor Josué Martínez, docente certificado en náhuat; José Alberto Cruz, del Ministerio de Cultura e Idalia García, una nahuablante del municipio de Santo Domingo de Guzmán, de Sonsonate, quien dio un sentido mensaje.

"Soy una educadora de la cuna náhuat. Enseño a niños desde los 8 a 14 años en cursos sabatinos y les digo que aprendan porque (yo pronto) moriré, pero si ellos no aprenden los demás no lo harán y morirá con ellos lo que sepan", apuntó García.

Destacó que el aprendizaje de esta lengua indígena "no es un pasatiempo. Agradecemos a los que nos están ayudando (para enseñarlo). Nos sentimos bien con la lengua que hablamos, pero no porque queremos quedarnos con ella o lucrarnos de ella; sino por si hay otros que quieran aprenderla, que lo hagan, no está difícil, tantas horas que hay ahora en Internet para que aprendan", dijo.

En riesgo

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas citados por el docente Héctor Martínez, en el mundo existen siete mi lenguas indígenas, la mitad de ellas están en riesgo de desaparecer, razón por la que pidió se le de el valor y lugar que corresponde a quienes aún lo enseñan.

"Debemos velar por el mantenimiento y revitalización de nuestras lenguas indígenas. Si perdemos una lengua, perdemos la cosmovisión de las abuelas y los abuelos, la riqueza cultural, costumbres y tradiciones", añadió.

Luego de estas intervenciones se dio paso a la participación del grupo Coral Náhuat Santo Domingo de Guzmán, conformado por personas de la tercera edad, quienes interpretaron dos canciones, entre ellas la titulada "El náhuat está floreciendo".

También, educadores, alumnos y público en general fueron parte de la charla magistral "Procesos de multiculturalidad en la cultura e idioma náhuat" a cargo de Lidia Juliana Ama de Chile.