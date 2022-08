Un juez intentó vender terrenos de Chichén Itzá para hoteles, en 1932

Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, Mediateca INAH.

En una nota breve y con pocos detalles, esta casa editorial reportó en 1932 el intento de venta de terrenos de Chichén Itzá a empresarios.

El Templo de las Mil Columnas y las ruinas del Observatorio Astronómico estaban incluidos en las zonas que estaban siendo consideradas para la venta.

“Se expresa que ha sido designado depositario de esos terrenos con el fin de entenderse con los compradores nada menos que un pariente cercano del citado juez”, se lee en el artículo.

El Auditor Regional de Educación Pública en Yucatán, señor Ignacio S. Alatorre, comunió a la Procuraduría General de la República con carácter de urgente, el siguiente caso:

“Habiendo solicitado varios particulares la compra de terrenos en Chichén Itzá, para el establecimiento de hoteles para turistas, el Juez Primero de Primera Instancia de Mérida, concedió a las autoridades de aquel lugar el permiso correspondiente para vender esos terrenos, considerados como propiedad de la Nación, ya que se trata de una zona arqueológica. Añade en el informe, que el citado juez yucateco ha considerado que entre los terrenos que se pueden vender se encuentran aquellos en que está situado el Templo de las Mil Columnas y las ruinas del Observatorio Astronómico que aún se conservan (zona maravillosa de la exploración Carnegie) y que los astrónomos mayas construyeron para sus interesantes investigaciones. Finalmente se expresa que ha sido designado depositario de esos terrenos con el fin de entenderse con los compradores nada menos que un pariente cercano del citado juez”.

Tan pronto como se recibió este informe, la Procuraduría de la República giró órdenes terminantes al Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado de Mérida, para que interviniera directamente en que no se consumara semejante atentado a bienes de la nación,

solicitando, si era necesario, el apoyo de la fuerza pública, ya que las zonas arqueológicas no son de propiedad particular, ni siquiera local, sino de la Federación, que tiene que velar por la conservación de ellas y evitar que sufran despojos. Existe la circunstancia especial de que, en Chichén Itzá, se encuentran verdaderos tesoros arqueológicos y tesoros que fueron ocultados por los mayas.

Sobre este caso, el Subprocurador General de la Nación, licenciado Angel Ceniceros, hizo el comentario de que, precisamente la Federación trata de hacer valer sus derechos sobre las zonas arqueológicas u disputa actualmente en la Segunda Corte con el Estado de Oaxaca, sobre las zonas arqueológicas mixteco-zapotecas, porque si ahora, con la intervención de la Federación se tratan de cometer por autoridades locales desacatos como el que se ha anunciado, el día en que el Gobierno Federal no tenga intervención en la propiedad de los tesoros arqueológicos, estos podrían desaparecer.

