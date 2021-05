Una exposición sobre la calma

Una serie de 20 folios integran la exposición de arte "En la Calma", del artista plástico Alex Cuchilla, un salvadoreño que en la búsqueda de la paz trasladó su propia experiencia a la pintura y obtuvo como resultado uno de los trabajos más íntimos de su carrera.

"Más que una serie es una reflexión y una necesidad sobre el sosiego, la quietud, serenidad, o reposo que en nuestro interior pedimos con urgencia", así describe el artista Alex Cuchilla su exposición de arte.

Asegura que sus obras representan un viaje en el encierro, a su interior, los recuerdos y la memoria, pero además, es muy especial ya que se inspiró en sus hijas.

Inspiración. La obra de Cuchilla está inspirada en sus hijas, quienes asistieron a la inauguración de la serie en la Galería 1-2-3.

En su estilo resaltan los colores fríos y los retratos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: el artista explicó a LA PRENSA GRÁFICA que muchos de los cuadros son sus hijas, y en la serie profundiza sobre la paz y la calma a través de una imagen.

Utilizando la técnica de óleo sobre lienzo el artista pintó 20 cuadros, entre el 2019 y el 2021, serie que se inauguró el pasado jueves 27 de mayo en las instalaciones de la Galería 1-2-3.

El escenario es el mar, uno poco explorado por el artista, a pesar de su larga trayectoria, 31 años de carrera. Según Cuchilla, estas obras son las más íntimas desde que comenzó a pintar.

"No tenía pensada esta serie, yo iba por otra línea, hace dos años tuve un encargo de un amigo y me pidió una pieza que me sacó de mi zona de confort, el cuadro tocó el tema del mar, al hacerlo me gustó mucho y otros colegas me dijeron que siguiera trabajando ese tema", dijo Cuchilla.

Dijo que cerca de esos días visitó el mar y fotografió a sus hijas, quienes anteriormente le decían que las pintara. Al final todo coincidió y Cuchilla comenzó haciendo un par de cuadros que se convirtieron en serie.

Esta exposición rompe con la visión tradicional del artista, acostumbrado a dedicar mucho tiempo para planear cada uno de sus cuadros, iniciando con una idea y apostando al realismo mágico, el surrealismo o el realismo social.

Alex Cuchilla nació en San Juan Nonualco, departamento de la Paz, en 1971. Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de El Salvador y ha recibido diferentes cursos en México y España.

En la Calma

Lugar: Galería 1-2-3

Dirección: Avenida La Capilla # 258, Colonia San Benito

Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 2:00 a 6:00 Sábado: 8:30 a 12:30

Entrada: Gratis

Además, ha incursionado como docente en el Centro Nacional de Artes (CENAR), en la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador y diferentes talleres.

Durante su trayectoria Cuchilla acumula varias distinciones locales e internacionales y sus obras pertenecen a colecciones privadas en El Salvador y el extranjero.

La muestra "En la Calma" de Alex Cuchilla permanecerá en exhibición durante todo el mes de junio, en la Galería 1-2-3.