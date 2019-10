Una prolífica artista chalateca

Contrastes. Las pinturas de Mejía se encuentran exhibidas en Coffee Tempo, Zona Rosa, la entrada es gratuita.

Esperanza Mejía es una artista prolífica. Desde que se inició en el mundo de la pintura en el 2015 no se ha detenido logrando una envidiable marca de cuadros.

De acuerdo a sus estadísticas hasta la fecha ha pintado 1,000 cuadros de pequeño formato gracias a una dedicación que deviene de aprovechar la inspiración diaria.

Madre de tres hijas y esposa del también pintor Israel Echegoyén, Mejía siempre se ha considerado artista. "Desde pequeña me gustaba dibujar y en La Palma (Chalatenango) ya pintaba artesanías", recordó.

Originaria de Miramundo, siempre en Chalatenango, y establecida en la capital desde el 2001, revela que su primer cuadro fue el retrato de uno de sus hijos durante su embarazo.

"Le hice un retrato. Me lo imaginé durmiendo sobre la luna. Cuando nació, él era como yo lo pensé; desde entonces no he parado de pintar, aunque siempre estoy en casa ocupada del hogar y los niños", contó.

Mejía es especialista en pinturas al acrílico, decantada por la naturaleza (flores, paisajes y peces), el arte abstracto y los murales.